I l marchio di Los Angeles presenta la collezione ispirata al David Bowie e al suo iconico alter ego

Chi ama David Bowie, ama anche Ziggy Stardust. Ovvero il più celebre alter ego del Duca bianco: un alieno dai capelli fiammanti approdato sulla Terra per dar voce, tramite il rock&roll, ai ribelli come agli emarginati. Ai presunti “folli” e "diversi". Una figura genderfluid, sopra le righe, che invocava libertà e cambiamento. Ziggy è stato determinante non solo nella storia della musica mondiale, ma in generale nella cultura pop. Diventando, anche grazie ai suoi outfit a dir poco estrosi, un perfetto simbolo del glam rock. Ed è proprio a questa icona che Mother dedica la nuova capsule collection Bowie x Mother.

Un omaggio all’iconico ribelle

La capsule collection Bowie x Mother, composta da item da donna, è un omaggio all’era ultraterrena di Ziggy Stardust di David Bowie. Prendendo ispirazione dall’iconico ribelle e dal suo spirito anticonformista, il brand di Los Angeles ha reinterpretato i suoi modelli più classici.

“Come marchio radicato nelle esperienze di vita durante gli anni '70 - ha dichiarato Tim Kaeding, direttore creativo e co-fondatore di Mother - poter creare con le immagini e l’iconografia dell’era di Ziggy Stardust ci è parsa un’opportunità perfetta. In questa collezione traspare la quintessenza del glam di Bowie, il tutto con un tocco distintivo Mother”.

Caratterizzate da scritte luccicanti e grafiche bold, le t-shirt somigliano volutamente a cimeli di concerti vintage. La Grab Bag Crop Tee riporta citazioni di alcuni tra i più amati brani del Duca bianco, la canotta The Strong and Silent Type presenta una serigrafia sbiadita. Il Raglan Crop Cardigan richiama le tonalità delle copertine degli album più importanti. Il pezzo forte della collezione sono i jeans a zampa, arricchiti dal lettering metallico The Jean Genie e da minuscole stelle dorate.

Ti abbiamo incuriosito? Allora scopri più da vicino la capsule collection dedicata al mitico David Bowie: capi espressionisti e cool!

BOWIE x MOTHER 1/6 Raglan Crop Cardigan (BOWIE x MOTHER) BOWIE x MOTHER 2/6 Jeans a zampa (BOWIE x MOTHER) BOWIE x MOTHER 3/6 Grab Bag Crop Tee (BOWIE x MOTHER) BOWIE x MOTHER 4/6 T-shirt Starman The Rowdy (BOWIE x MOTHER) BOWIE x MOTHER 5/6 Calzini Lets Dance Baby Steps (BOWIE x MOTHER) BOWIE x MOTHER 6/6 Felpa Ziggy Stardust Chalky (BOWIE x MOTHER) PREV NEXT