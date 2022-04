G randi classici, reinterpretazioni fashion o modelli di tendenza: ecco la guida completa ai modelli di orologi da donna più cool del momento che puoi acquistare online

Gli orologi da donna sono un mondo ancora poco conosciuto e, per molte, da esplorare ma proprio come i gioielli, sono fondamentali per aggiungere un tocco di stile e di preziosità al look. I modelli sono tantissimi e, spesso, non si devono solo sposare alle esigenze di ognuna ma anche allo stile e al mood che rappresenta la propria personalità.

Meglio un grande classico da indossare sempre e in qualsiasi situazione o un modello più di tendenza che risponde a uno stile ben preciso e che rappresenta la stagione attuale? Noi abbiamo provato a rispondere a queste, e ad altre domande, selezionando i migliori orologi da donna da comprare online con un solo click.

Oro

Quando si parla di accessori bisogna ricordarsi che devono avere carattere e non passare mai in secondo piano. Proprio come questo modello di Versus dove l'oro è protagonista e rende questo orologio da donna che si abbinerà perfettamente a mini dress o look più formali da ufficio.

Quadrato

Gli orologi da donna squadrati sono un ritorno al passato: una volta, infatti, questa forma era la prediletta dal pubblico femminile. Dimenticata per molto tempo, Cluse la riporta in auge con quadrante bianco e cinturino grigio. Perfetto per essere indossato tutti i giorni e per cambiare un po' dalla classica forma tonda.

Classico

Classico sì, ma con quel tocco in più. Gli orologi da donna di Michael Kors amano reinterpretare le classiche forme in acciaio e oro con qualche dettaglio in più che fa la differenza. Ad esempio, questo modello, ha la ghiera arricchita da piccoli brillanti: perfetti per dar maggiore luce a un modello che strizza l'occhio al mondo mannish.

Sportivo

Chi indossa poco gli orologi o è alla ricerca di un primo modello, può optare per questa proposta di Armani Exchange: cinturino verde militare e quadrante oro rosa. Un contrasto decisamente insolito, ma che lo rende un modello sportivo e perfetto per essere indossato anche con una t-shirt bianca e jeans.

Mini size

Gli orologi da donna piccoli sono un dettaglio di eleganza e stile che amiamo molto. Quasi impercettibili, ma presenti, questi modelli sono un salto nei primi del '900 dove gli orologi femminili erano più simili a un bracciale che a un vero e proprio segnatempo. Struttura in acciaio e cinturino nero sono la scelta di Festina, ideale anche per un piccolo cadeau per le più giovani,

Di tendenza

Colorato, pop e di carattere: gli accessori devono esserci e farsi riconoscere come questo orologio da donna di Guess. Un rosso acceso che ricopre l'intera struttura senza lasciare da parte ghiera e quadrante. Sceglilo se è il tuo colore preferito o se ami i dettagli che si fanno notare.

Vintage

Impossibile non menzionare, tra le diverse proposte analogiche, anche un modello digitale come quello di Casio che, direttamente dal secolo scorso, è tornato a conquistare i polsi di molti. Un modello unisex, proposto in diverse dimensioni, dedicato a chi vuole essere sempre sulla cresta delle tendenze.

