S ono tra le tendenze che ci accompagneranno nel 2023 e la notte del 31 dicembre è perfetta per sfoggiare outfit luccicanti, anche estrosi. Why not?

A Capodanno puoi. Per quella fatidica notte, puoi osare con gli outfit più audaci, sfacciati, estrosi. Insomma mettere quello che ti pare, con poche eccezioni. E allora, ben vengano anche le paillettes per questo Capodanno 2023. Sulla scia di una tendenza che ci sta alleggerendo lo spirito.

Perché sì: le paillettes sono state ufficialmente sdoganate da un bel po’. In teoria è stato abbandonato almeno da 3-4 anni lo status di “capi per gli eventi speciali”; si possono indossare a tutte le ore e per qualsiasi occasione. Il passaggio alla pratica, però, è stato piuttosto lento. Le amiamo, le adoriamo però abbiamo faticato a ignorare l’etichetta di cui sopra.

La concreta svolta è arrivata proprio con questo 2022 che stiamo per salutare, e buona parte del merito va alle luccicanti pencili skirt che – abbinate a maglioni pesanti – sembrano chiamarci dalle vetrine dei negozi. Negli ultimi mesi è stato un moltiplicarsi di paillettes e lustrini in generale. Una pioggia di luce e riflessi che accende anche mini, top, abiti di ogni lunghezza, blazer. Tutto l’universo moda. Accanto a tonalità iconiche come l’oro, l’argento e il nero, ecco schierarsi altre nuance: rosa, rosso, verde, blu, turchese. Accanto alle dimensioni tradizionali, ovvero mini, ecco le paillettes macro. Grandi, in certi casi grandissime. Prepotentemente glam.

Dunque, girls, è in arrivo l’occasione perfetta per fare il salto definitivo. D'altra parte si sa: paillettes a Capodanno, paillettes tutto l’anno!

La pencil skirt

Cominciamo proprio dalla gonna a matita, che arriva sotto le ginocchia o ancora più giù: è il capo che meglio esprime la paillettes mania. I creativi ci hanno convinto: sta meravigliosamente anche con i pullover di lana. Ma a Capodanno ci vuole altro. La combo con un top, basic o a sua volta estroso (ben vengano anche le piume!), merita la promozione a priori. Valorizza la gonna stessa e aggiunge un twist di malizia. Colori? Pastelli o vibranti.

La mini

Ma certo: all’appello tra i capi in paillettes per questo Capodanno 2023 è presente anche la minigonna che luccica. In questo caso, l’abbinamento più risultare un tantino più complesso, per via del timore di essere “troppo”. Le soluzioni arrivano dallo street style e ci conducono alla camicia di taglio maschile. Un mix&match intrigante, chic e originale. A patto di scegliere, per la camicia, un colore tutt’altro che scontato. I sandali incrociati con collant coprenti sono una fashion provocazione.

I pantaloni skinny

Paillettes a Capodanno 2023 per una svolta rock? Punta sui pantaloni skinny e sull’argento (o il rosso). Sopra, lingerie a vista o crop top, ma nel segno del minimalismo. E un blazer oversize, per giocare coi volumi. Design classico o retrò, via libera alle maxi spalline. Anche alle maniche a sbuffo, se ti va!

Gli stivaletti con platform sono coerenti, ma anche le décolleté hanno la strada spianata. Scegli in base al contesto.

Tube dress

Il tubino è il classico dei classici; con la sua classe innata, occupa un posto fisso nei nostri cuori. E non la perde neanche in versione shiny, anzi. Il massimo? L’effetto degradè, magari dal nero all’argento, dal blu all’argento, da un pastello a un altro. Insomma: quanto a cromie, mantieni il low profile. E completa l'outfit con sandali gioiello. Sarai la regina di quella notte!

L'abito corto

L’abito corto con paillettes chiama le scarpe con maxi platform e la mini bag a mano. Ma anche tonalità più accese e vitaminiche, e a questo proposito non possiamo che segnalare il fucsia. Perché sì, è ancora – anzi, sempre di più – di tendenza. Bella mossa, il monocolore.

Se invece preferisci nuance più delicate, vai all’estremo opposto: bianco. O vira verso i colori molto scuri.

Il completo giacca+pantaloni

Se ti intriga l’idea del total look paillettes, considera un’alternativa altrettanto cool all’abito all over. Cioè il completo giacca+pantaloni. Suggeriamo però di accantonare i volumi over e optare per un design classico. Un taglio sartoriale. Bene il silver, un po’ meno l’oro e gli altri colori molto accesi. Benissimo anche delicate tonalità come lo champagne e il cipria. Sotto, top o bra. Oppure niente, very chic!

La svolta dark

Possono le paillettes essere anche protagoniste di un look che vira verso il dark/gotico? Decisamente sì. Un top a maniche lunghe, seconda pelle, è la chiave che apre questa porta. Da abbinare a una gonna lunga nera in tulle. E anche se per gli outfit di Capodanno viene automatico pensare al tacco, in questo caso le suole chunky sono meglio sintonizzate.

Paillettes maxi

Paillettes macro, dicevamo. Affascinano perché sfacciate, ma anche perché fanno venire in mente una sorta di... corazza. Luccicante, da esibire. Le espressioni che più ci piacciono? Top, pencil skirt, minidress e minigonne. Qualunque sia la tua scelta, completa il look con la semplicità massima: nient’altro deve catturare gli sguardi. Unica eccezione concessa: la borsa, per movimentare l'insieme cromatico.

Concludiamo con una selezione di nuove proposte a prova di fashioniste. Le paillettes a Capodanno sono un'ottima idea, adesso tocca a te!

1/11 Mini abito con paillettes - Other Stories

Credits: Curtesy of press office 2/11 Pantaloni con micro paillettes - Genny

Credits: Curtesy of press office

3/11 Abito corto - ottod'Ame

Credits: Curtesy of press office

4/11 Abito con maniche lunghe - Beatrice .b

Credits: Curtesy of press office

5/11 Minigonna H&M

Credits: 2.hm.com 6/11 Gonna midi - Liu Jo

Credits: liujo.com 7/11 Abito midi - Zara

Credits: zara.com 8/11 Crop top macro paillettes - Pinko

Credits: pinko.com 9/11 Giacca con paillettes - Zadig & Voltaire

Credits: zadig-et-voltaire.com 10/11 Top con maniche lunghe - Etro

Credits: etro.com 11/11 Minidress degradè - Patrizia Pepe

Credits: patriziapepe.com PREV NEXT