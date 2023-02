P rendi le atmosfere dell'Upper East Side e dell'iconico Hotel Plaza. Focalizzati anche sulle protagoniste della serie cult Gossip girl. Scopri la piccola Eloise. Shakera tutto et voilà: ecco il nuovo trend di questa stagione!

Questo inverno 2023 ci regala la tendenza Plazacore! Ma aspetta, facciamo qualche passo indietro. Pensa ai luoghi iconici sparsi in tutto il mondo. Se davvero sei una fashionista incallita e anche attratta dal mondo delle celebrities, sicuramente tra gli altri ti viene in mente l’Hotel Plaza di New York. Un albergo extralusso, nel tempo scelto come location di numerosi film - fra cui Intrigo internazionale, Scent of a woman, Mamma ho perso l’aereo 2, Il grande Gatsby (ma l’elenco completo è ben più lungo) – nonché meta prediletta di stelle come Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Liz Taylor. La sala da ballo ha inoltre ospitato feste magnifiche, grandi eventi, sfilate di moda.

Impossibile non citare il Ballo in bianco e nero organizzato da Truman Capote nel 1966; tra gli invitati Frank Sinatra, Andy Warhol, Richard Avedon. Ma lì si sono anche sposati Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, tanto per dirne un’altra. Ebbene, tieniti forte: proprio questo magnifico hotel ha ispirato la tendenza Plazacore, che ha tutte le carte in regola per sedurci senza via di scampo.

Cos'è la tendenza Plazacore

Di cosa si tratta esattamente? A questo punto dobbiamo tirare in ballo la serie cult Gossip girl, ambientata nell’Upper East Side, il prestigioso quartiere di Manhattan in cui si trova anche il Plaza per l'appunto. La nuova tendenza fa dell’hotel una sorta di simbolo per reinterpretare lo stile di Serena e Blair. Stile che, a sua volta, racconta proprio il mondo dell’Upper East Side: esclusivo, chic, elegante. E per renderlo più easy e “accessibile”, entra in scena anche Eloise. Ovvero la protagonista della serie di libri (il primo pubblicato nel ’55) scritti e disegnati da Kay Thompson e Hilary Knight, da cui nel 2003 è stata tratta la pellicola Disney Eloise al Plaza. Lei è una vulcanica bimba di 6 anni che vive con la tata proprio al Plaza e che indossa gonnelline a pieghe, Mary Jane e camicette bianche con maniche a sbuffo.

Ecco, possiamo anche considerare il Plazacore come una combo tra il guardaroba delle protagoniste di Gossip Girl e quello di Eloise; un’espressione dell'estetica preppy “aggiornata” in base ai gusti della Gen Z. La tendenza, nata su TikTok, è ciò che aspettavamo – senza saperlo con precisione - per l’inverno. Pronta? Passiamo in rassegna i must have!

La minigonna a pieghe

La mini a pieghe è uno dei pezzi chiave della tendenza Plazacore. La piccola Eloise la porta nera, ma in fatto di colori c’è la massima libertà. Da preferire, però, sono le tinte unite. Bene, anzi benissimo, anche i modelli a vita bassa che si allineano a un altro tra i trend del momento: il Y2K.

Minigonna a pieghe

Il completo in tweed

Tweed fa rima con retrò ma anche con classy. Un tessuto intramontabile, dalla raffinatezza innata, che nella declinazione giacca+gonna diventa imprescindibile per il Plazacore. E d’altra parte, le ragazze di Gossip Girl l’hanno sfoggiato sempre volentieri. La lunghezza della gonna sceglila tu, anche se corta è meglio. Rigorosamente corta, invece, dev’essere la giacca.

Completo in tweed

La camicia bianca

… E poi c’è la camicia bianca. No, non quella classica dal taglio maschile. In questo caso vincono le versioni più romantiche, arricchite cioè da colletti Peter Pan, maniche a sbuffo, merletti, fiocchi, volant. Non avere titubanze, scegli i dettagli che più ti piacciono. Per certi versi, sarà come tornare bambina!

Look con camicetta dal collo ampio e ruches

Il cardigan pastello

Di un colore pastello (il rosa è in cima alla classifica, seguito dall’azzurro), girocollo, ultra chic nella sua semplicità: questa la tipologia di cardigan che meglio s’inquadra nella tendenza Plazacore. Un capo bon ton che può però acquistare un twist di malizia con le versioni cropped, indubbiamente le più modaiole. Il maxi cardigan sta vivendo la sua stagione d’oro, sì, però non ha molto a che fare con il trend in questione.

Micro-cardigan rosa pastello

Il cappotto lungo

No, non può mancare il sempre glam cappotto di lana lungo, con cintura in vita e magari anche chiusura doppiopetto e collo rever. Puoi optare per i modelli in tweed o caratterizzati dalle intramontabili lavorazioni – giocate su nuance neutre - pied de poule, chevron, mélange o principe di Galles. Oppure spostarti sulle tinte unite più accese: ricordi il cappotto verde di Blair?

Cappotto chevron

Il trench

Colori neutri in pole position, invece, quando si tratta del trench. Che a sua volta esige un posto tra i must have di questa nuova tendenza moda. E per essere ancora più specifici, il beige è sul podio. Questo non significa, però, che siano scelte obbligate. Anche il trench nero va forte – soprattutto se in pelle – e più in generale possono prevalere i gusti personali.

Trench

I calzini in vista

Passiamo agli accessori. Parlare di Plazacore, significa indossare mettere i calzini in bella vista. Quelli al ginocchio sono l’optimum, perché fanno un po’ “scolaretta” e richiamano la monella Eloise; vogliamo però sottolineare che le tendenze, e la moda più in generale, non devono essere seguite alla lettera. Anzi, la personalizzazione le valorizza ulteriormente. Bene quindi anche le calze più corte o, al contrario, le parigine!

Calzini bianchi in vista

Le Mary Jane

Le scarpe Mary Jane arrivano da tempi remoti, ma hanno conquistato la Gen Z. Che però predilige quelle con maxi plateau o rispetto ai modelli tradizionali. Ben vengano, dunque! Ovviamente, vanno a nozze con la minigonna a pieghe.

Mary Jane con maxi plateau

I mocassini chunky

Perfetta alternativa alle Mary Jane con plateau sono i mocassini chunky. Che, del resto, ormai fanno furore da un po’ di tempo e non perdono colpi. E poi diciamolo: sono non soltanto cool, ma anche comodissimi! Se però non ti entusiasmano, puoi virare verso i mocassini con tacco a blocco.

Look con mocassini chunky

Il cerchietto

Dulcis in fundo, una chicca: il cerchietto per i capelli. E dopo tutto, se anche tu ti sei appassionata alle ragazze di Gossip Girle e al loro stile, sai che è impossibile farne a meno. Tornato in auge da qualche anno, amato anche da Kate Middleton, può essere ultra basic o più creativo e eyecatching.

Cerchietto gioiello

Concludiamo con una selezione di capi che rispecchiano perfettamente la nuova tendenza. E poi non ti resta che comporre il tuo outfit personalizzato!

Miu Miu 1/11 Minigonna a pieghe grigia in lana leggera (MIU MIU) Mango 2/11 Giacca corta in tweed con frange, collo stondato e chiusura con bottoni (MANGO)

Mango 3/11 Minigonna in tweed con frange e chiusura laterale a zip (MANGO) Zara 4/11 Camicia semitrasparente con volant anteriori e bottoni nascosti da patta (ZARA) Benetton 5/11 Cardigan rosa con scollo rotondo in misto lana, viscosa e cashmere (BENETTON) ottod'Ame 6/11 Cappotto mélange in misto lana con 1 bottone. Fibre di lana riciclata (OTTOD'AME) Burberry 7/11 Trench con spalle strette e vita affusolata (BURBERRY) Casadei 8/11 Mary Jane in pelle verniciata Rock Tiffany con plateau (CASADEI) Gucci 9/11 Calzini adidas x Gucci in cotone lavorato a maglia (GUCCI) Le Silla 10/11 Mocassino Ranger in similpelle nera con suola chunky (LE SILLA) Prada 11/11 Cerchietto in Re-Nylon decorato con logo metallico (PRADA) PREV NEXT