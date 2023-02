Rihanna incinta e in rosso infiamma l’halftime del Superbowl: il look è energia pura

R ihanna ci fa vedere rosso al Superbowl: il suo look è tendenza allo stato puro ed esalta la bellezza della donna in dolce attesa con un tocco di glamour che non guasta proprio mai

Rihanna in rosso è un’icona di stile che fa tendenza. Se c’è un evento che gli americani attendono come noi attendiamo Sanremo, e forse anche un po’ di più, questo è di sicuro il Superbowl.

In particolare l’halftime show è il momento in cui le star della musica vengono chiamate a creare una coreografica e uno spettacolo a favore di tutti gli spettatori. Un fenomeno delle dimensioni assai più grandi di qualsiasi concerto si possa immaginare.

Ecco perché Rihanna per l’occasione ha capito di dover sfoggiare un look capace di lasciare il segno. La jumpsuit rosso fuoco della star dalle Barbados è aderente ma non troppo, e abbraccia il suo corpo che, come abbiamo scoperto, è in dolce attesa. Il primo lo aveva avuto il 13 febbraio del 2022 con il compagno A$AP Rocky, con il quale è ancora felicemente sposata.

Rihanna all'halftime show del Superbowl 2023

Torniamo al look: sopra alla jumpsuit si intravedono alcuni dettagli di materiale stile latex, come la fascia all’altezza del seno che crea un effetto moderno e glamour. Sopra Rihanna ha scelto di indossare una specie di tuta da lavoro a un pezzo, rigorosamente rossa, che la fascia alla perfezione. Il grande cappotto lungo fino ai piedi con cui ha aperto lo show ha mandato il pubblico in visibilio.

Nel complesso questo colore sprigiona energia allo stato puro, un concentrato di potenza, coraggio e determinazione di cui tutte abbiamo bisogno nell’armadio. E tu ce l’hai un capo rosso Rihanna per celebrare la tua femminilità?

Il beauty look è eleganza senza eccesso: unghie laccate di rosso, capello raccolto alcune ciocche ai lati del viso e un rossetto di una tonalità più scura dell’abito.

Rihanna in rosso è pura energia

All’inizio dell’esibizione la notizia della gravidanza di Rihanna era ancora avvolta nel mistero. È stato poi un suo agente a confermare la notizia e consacrarla alla queen assoluta dell’halftime show, com’è giusto che sia.

Nel corso dello spettacolo, imperdibile per tutte le fan anche nostrane, Rihanna ha cantato Bitch Better Have my Money, Where Have You Been, Only Girl (in the World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pout it Up, Umbrella, Diamonds e altre ancora. Naturalmente in medley tutto dedicato allo show.

Rihanna all'halftime show del Superbowl 2023

Rihanna con il suo look riesce a interpretare magistralmente il clima festoso e chiassoso dell’halftime senza riuscire eccessiva, mai e in nessun caso. Le donne incinta che si esibiscono su un palco sono un’espressione di potenza e spezzano le catene della storia, che ha sempre voluto vederci vulnerabili durante il periodo della gravidanza.

Il suo è un messaggio di libertà: non esiste un momento in cui non si è abbastanza donne o abbastanza presentabili. Esiste solo quell’abito che fa sentire bene e la voglia di rompere le catene di chi pensa che una donna in stato interessante non riesca ad esibirsi con lo stesso entusiasmo.