I saldi invernali sono una ghiotta occasione anche per andare a caccia di borse, scarpe e altri oggetti dei desideri. La scelta è ampia, come orientarsi e selezionare al meglio? Ti aiutiamo noi!

Che bella invenzione, i saldi! Due appuntamenti all’anno che aspettiamo con pazienza e spirito zen, per poi liberare l’entusiasmo e aprire la caccia agli affari d’oro. Una caccia che va molto oltre i capi di abbigliamento. Perché anche pr i saldi 2023 gli accessori rappresentano una questione cruciale. Oh sì, basta un solo accessorio per fare la differenza: le fashion victim ne sono perfettamente consapevoli e perciò non lasciano nulla al caso.

Adesso che è giunta l’ora dei saldi invernali 2023, dunque, possiamo procedere con l’acquisto di borse, scarpe e altri oggetti dei desideri. Sì, ma come selezionare e decidere? Come orientarsi tra un quantitativo di proposte che sfiora l’infinito? Siamo qui per aiutarti a scegliere senza arrovellarti. Ecco una selezione tra i saldi 2023 "accessori edition" a prova di it-girl!

Le pump platform

Le pump con maxi plateau fanno impazzire celebs e influencer. E in effetti sono super glam, la voglia di "sposare le causa" è praticamente inevitabile. La versione più gettonata? Le Mary Jane, naturalmente. Ma c’è una parola d’ordine da rispettare: colore. Il fucsia, il giallo, il blu elettrico e altre tonalità bold sono in pool position; se però ti piacciono le nuance più delicate, punta sui pastelli.

Le slingback

Sempre a proposito di scarpe, sul fronte opposto a quello delle pump platform troviamo le slingback. Un grande classico che, con la sua grazia, ha saputo sedurre anche gli zoomers. Sono chic, versatili, pratiche: meritano un posto tra gli accessori in saldo da comprare senza pensarci troppo!

La borsa vitaminica

Questa è l’era dei colori eyecatching, brillanti, che vibrano. Sfacciati, anche. Un trend che sta scavalcando le stagioni e ancora ha un effetto calamita su tutti. Che riguarda l’abbigliamento, le scarpe (appunto) e anche le borse. Allora sì: scegli per i tuoi saldi 2023 "accessori editon" anche una bella borsa fluo, per renderla parte di un outfit multicolor o la nota d’accento in un look cromaticamente più sobrio.

La clutch maxi e morbida

Nella sua definizione classica, la clutch è una piccola borsa a mano, rigida e con chiusura a scatto o a clip. Da qualche tempo, però, furoreggia una nuova declinazione: la clutch maxi e morbida. Un cambiamento che non solo l’ha resa più comoda e cool, per quanto ha permesso di archiviare l’etichetta di “borsa da sera”. La clutch, in queste vesti, non conosce orari!

Gli stivali cuissardes

Gli stivali cuissardes non sono più una semplice tendenza, bensì un must have a tutti gli effetti. E se hai deciso di inserirli nell’elenco degli accessori in saldo da acquistare adesso, prendi nota: tra i modelli più trendy si collocano quelli ancora più alti (a metà coscia), con suola flat o chunky e aderenti.

La hobo bag

Amata dalle celebrità del passato – Jackie Kennedy in primis – ma anche da quelle del presente, senza soluzione di continuità: la hobo bag non passerà MAI di moda. Una borsa da spalla comoda, pratica, con una raffinatezza innata. Risulta sempre azzeccata, è quasi una magia. Ergo, pretende l’inserimento nella lista degli accessori in saldo da non lasciarsi scappare. La versione ridotta, più vezzosa e ancora più cool? La borsa a mezzaluna.

La cintura in metallo

Più sottile o più vistosa, minimalista o elaborata, magari anche impreziosita da pietre, dettagli logo e/o cristalli: qualunque versione si scelga, la chain belt aggiunge personalità agli outfit. E s’inquadra a pieno titolo nella moda sparkling. Dai pantaloni classici alle mini, dalle gonne a ruota ai jeans, le cinture in metallo si abbinano a qualsiasi capo. Ma una bella idea è anche usarle in combo coi capi cropped; sì, a diretto contatto con il ventre e la pelle nuda!

I guanti lunghi

Per lungo tempo sono stati accessibili solo per le grandi occasioni, e il fatto che vengano chiamati anche guanti opera ne è la conferma. Poi sono diventati accessori da dive; roba da red carpet, insomma. Ma adesso l’ingiustizia è venuta meno: i guanti lunghi sono per tutte. Da indossare, semplicemente, quando se ne ha voglia. E questa evoluzione ha condotto a un moltiplicarsi di declinazioni. Oggi ce ne sono per tutti i gusti, per quanto riguarda il design ma anche i tessuti e i colori. Vietato posticipare l’acquisto.

Calze parigine

Un lieto evento per le amanti dello stile retrò ma anche dello stile francese: le calze parigine sono - decisamente! - tornate in auge. Più chic e seducenti che mai. Rigorosamente coprenti, realizzate in diversi materiali, nere o colorate, rivoluzionano anche il più semplice degli outfit. E le freddolose sappiano che si indossano anche sopra i collant, nullaosta!

La sciarpa oversize

A proposito di freddolose: anche quest’inverno 2023, le sciarpe più trendy sono lunghe, pesanti, morbide. Avvolgenti. Che bella sensazione indossarle, ammettiamolo! Allora approfitta dei saldi invernali per sceglierne una che si abbini al tuo capospalla preferito, e vale anche se tu invece non temi le basse temperature. Perché puoi semplicemente poggiarla sulle spalle, così dichiarando la tua essenza di fashionista incallita. No al monocolore, sì alle fantasie. Le righe, a loro volta over, hanno conquistato il podio.