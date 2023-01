G li sconti invernali sono un'ottima occasione anche per giocare d'anticipo, riservando parte del budget al guardaroba della bella stagione. Fatti furba!

I saldi 2023 sono finalmente iniziati in tutta Italia, olè. Archiviate le festività natalizie e salutato il nuovo anno, è giunto dunque il momento di dedicarsi alle irrinunciabili sessioni di shopping. Decidendo con astuzia e razionalità cosa comprare e cosa no. A proposito di astuzia: è ancora pieno inverno, vero. Ma è anche una ghiotta occasione per giocare d’anticipo, pensando già alla primavera.

Sono numerosi i capi che, pur appartenendo alle collezioni invernali, si indossano anche all’inizio della bella stagione. Anzi, in alcuni casi proprio quello è il periodo in cui si possono utilizzare meglio, più spesso e con maggiori soddisfazioni. Riflettori accesi, quindi, sui capi da acquistare ADESSO e sfoggiare dalla fine di marzo in poi!

La giacca di pelle nera

Chiodo o biker jacket, per le girls con l’anima rock; dal taglio classico oppure corta, vestibilità slim e con cerniera: qualunque versione si scelga, la giacca di pelle nera ha sempre fascino da vendere. E conserva intatto il suo posto tra i capi iconici, senza temere di finire nell’ombra (cosa impossibile, infatti). Vai a caccia di un modello che ti faccia battere il cuore, dunque, e procedi con l’acquisto senza esitazioni. Questo è il momento giusto anche per alzare il tiro in termini di qualità!

La giacca in tweed

Lo stile retrò ha conquistato (anche) la Gen Z. Quei capi ispirati a epoche ormai remote esercitano un fascino irresistibile. E in cima a un’ideale classifica troviamo la giacca di tweed tanto cara a Coco Chanel, che in qualche modo le ha donato vita eterna. Non solo non è mai passata di moda, per quanto piace più che mai. Un capo che va molto oltre le tendenze e trova nella primavera la sua stagione ideale.

La camicia bianca

Tra i capi da comprare durante i saldi 2023 e indossare in primavera, naturalmente c’è anche la camicia bianca. E se quella classica è già presente nel tuo armadio, significa che puoi cavalcare le tendenze del momento. Basta dare un’occhiata veloce ai negozi di abbigliamento per notare come – anche in questo caso – il mood retrò abbia ispirato brand e designer. È un trionfo di colletti ampi e/o ricamati, bottoni preziosi, maniche a sbuffo, spalle arricciate. Devi solo scegliere!

Il tubino

… E naturalmente il tube dress! Se non hai il tubino nero, questo è il momento giusto per colmare il gap. Se invece è già presente all’appello, togliti uno sfizio. I colori pastello regalano un twist di delicatezza e romanticismo, mentre le applicazioni sparkling s’inquadrano alla perfezione nei trend del momento. Come i dettagli cut out, del resto.

Il blazer oversize

Sembrava una tendenza destinata a esaurirsi nell’arco di una stagione, invece il blazer oversize si sta rivelando “longevo”. Lo collochiamo senza titubanze, quindi, tra gli acquisti da fare ora pensando già a quanto saremo cool in primavera! Zero esitazioni.

La micro gonna

La micro gonna – a vita bassa o meno – è una potente arma di seduzione nonché un richiamo fashion degno di nota. Però diciamo la verità: per le più freddolose, non è il massimo. Comprensibili esitazioni che però svaniscono quando le temperature ricominciano a salire. Non rinunciare, quindi! Punta sul modello che più ti piace, si tratta solo di… posticipare un po’!

Il crop top

Vale lo stesso discorso fatto per la micro gonna: se il top corto rientra nella tua wish list ma il freddo fa da deterrente, devi solo portarti avanti e armarti di pazienza, pregustando il momento in cui potrai indossarlo. Grazie ai saldi 2023, potrai abbattere le spese e portarne a casa uno ultra glam.

Il maxi cardigan

I maxi cardigan vanno forte, fortissimo. Li adoriamo per mille motivi; fra questi c’è il fatto che sono perfetti non solo d’inverno, ma anche in primavera (e in autunno, of course). Perché possiamo usarli come capispalla al posto di giacche e blazer, creando magnifici outfit sia per il giorno che per la sera. Hai già messo la spunta?

Le sneakers

Le sneakers non sono mai abbastanza, si sa. C’è sempre qualche nuovo modello che ci illumina gli occhi. E adesso che ci divertiamo con i mix&match, abbinandole anche a capi classy, le amiamo ancora di più. Tra l’altro, non conoscono stagioni. Si portano tutto l’anno, nostre fedelissime alleate. Cos’altro aggiungere?

Lo zainetto

Lo zainetto sta vivendo un nuovo periodo d’oro, cominciato un paio di anni fa. Se ne trovano di tutte le forme, di tutti i colori, di ogni dimensione e tipologia. E come le snakers, è un prodotto all season. Tremendamente comodo, anche. Sì, a sua volta merita un posto in questo check!