I pezzi fashion a tema da regalare, desiderare ardentemente o regalarsi per un San Valentino romanticissimo? Ecco una selezione “Cupido-style” davvero irresistibile!

San Valentino is coming! Hai già iniziato la caccia ai regali più romantici in circolazione? Beh, che tu voglia “suggerire qualche spunto” alla tua better half in difficoltà, cercare ispirazioni per idee originali o semplicemente scovare capi e accessori a tema per look ad hoc, sei decisamente nel posto giusto!

Perché diciamocelo: se è vero che bisognerebbe celebrare il proprio amore ogni singolo giorno, è vero anche che avere una data cerchiata in rosso sul calendario con il pretesto per festeggiare in modo speciale è sempre bellissimo. E cosa c’è di meglio del curare ogni dettaglio per rendere unico il tuo (anzi, il vostro!) Valentine’s Day?

Perciò quest’anno archivia i “soliti” cioccolatini, la moda è (come sempre) la risposta giusta: ecco gli spunti fashion a tema “Cupido” per un San Valentino da batticuore. E tu, su quale regalo romanticissimo punterai tutto per dichiarare il tuo amore questo 14 febbraio?

Un bijoux per dire “ti amo”

Un accessorio prezioso è sempre un’ottima idea per dire (o farsi dire!) “ti amo”.

E quindi sì, gioielli e bijoux restano grandi classici su cui fare ben più di “un pensierino” per un San Valentino all’insega del romanticismo!

I cuori sono ovviamente grandi protagonisti in una selezione che punta tutto sulle pietre dei “colori dell’amore”, ovvero il rosso e il rosa.

In alternativa si potrà puntare su bijoux a forma di freccia (di Cupido, of course!) o far incidere dediche speciali sul gioiello prescelto. Insomma, se gli accessori “preziosi” sono (e restano negli anni!) dei successi garantiti per la festa degli innamorati un motivo ci sarà pure, non trovi?

1/5 Anello con pietre a forma di cuore BRONZALLURE MILANO

Credits: bronzallure.it 2/5 Anello a forma di freccia ARGENTOBLU

Credits: argentoblu.it 3/5 Bracciale tennis con cuore in rilievo PANDORA

Credits: pandora.net 4/5 Anello con cuore SYDNEY EVAN

Credits: mytheresa.com 5/5 Orecchini pendenti a forma cuore TITÀ BIJOUX

Credits: titabijoux.com PREV NEXT

Un capo romanticissimo

Messaggi d’amore da indossare? No problem: i capi a tema San Valentino non si contano e si preparano a farti perdere la testa… non avrai che l’imbarazzo della scelta!

Anche qui cuori e cuoricini non si risparmiano di certo, diventando grandi protagonisti di abiti e pullover dolcissimi. Le alternative che ci piacciono? Le felpe e le t-shirt portatrici di messaggi romantici, da indossare o regalare per dire “ti amo” in modo davvero divertente e frizzante!

1/5 T-shirt con stampa "love" SANDRO

Credits: farfetch.com 2/5 Maglione con "asso di cuori" AMI PARIS

Credits: farfetch.com 3/5 Abito con stampa cuori all-over REBECCA VALLANCE

Credits: mytheresa.com 4/5 Felpa con stampa H&M

Credits: hm.com 5/5 Maglia girocollo con cuori PURE CASHMERE

Credits: zalando.it PREV NEXT

Un accessorio da batticuore

Un pizzico di originalità nei regali a volte non guasta, anche in una festa “tradizionale” come San Valentino. Proprio per questo abbiamo pensato a una selezione di accessori perfetti per la festa degli innamorati che farà di certo breccia nel tuo (e nel suo) cuore!

Borse e borsette dei colori preferiti dall’angioletto con arco e frecce più famoso di sempre e con tanto di dettagli romantici (come fiocchi, perle e scritte dolcissime) sono di certo in pole position tra i regali per San Valentino. Ma attenzione, anche qui il tema “hearts” torna a farsi importante!

Cinture, occhiali, fermagli (e chi più ne ha più ne metta) sono a disposizione… l’importante è trovare un dettaglio a forma di cuore che “parli d’amore” e il gioco è fatto. Buon Valentine’s Day!

1/5 Borsa con scritta "love" AZ FACTORY

Credits: net-a-porter.com 2/5 Borsa rosa con perle AMOR Y MEZCAL

Credits: amorymezcal.com 3/5 Occhiali con lenti a forma di cuore LINDA FARROW

Credits: farfetch.com 4/5 Cintura con fibbia a cuore SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com 5/5 Borsa rossa ROSANTICA

Credits: rosantica.com PREV NEXT