E cco 10 tendenze per affrontare l’estate a passo sicuro. Tu quali preferisci?

Estate vuol dire sandalo! Come tutte sappiamo però, sono tanti i parametri su cui basare la fatidica scelta: l’utilizzo che dovremo farne, la conformazione del piede, i gusti personali e (dulcis in fundo) le nuovissime tendenze estate 2021. Se ti senti persa e vaghi ancora a caccia del “partner estivo” giusto da mettere in valigia, non ti preoccupare: abbiamo deciso di semplificarti la vita partendo proprio dal fondo e mostrandoti tutti i trend più cool in fatto di sandali. In questo modo sarà più semplice scegliere, non ti pare? Insomma, abbiamo passato al setaccio le nuove collezioni e abbiamo contato ben 10 tendenze imperdibili in fatto di sandali per l'estate 2021 per affrontare le vacanze sempre un passo avanti: preparati a innamorarti con noi!

1. Infradito con tacco

Le infradito sono dei veri must have per l’estate! “E quale sarebbe la novità?”, ti starai probabilmente chiedendo.

Beh, incredibile ma vero, la vera svolta in tema di sandali per l'estate 2021 sta nell'infradito con tacco! Già, i nuovissimi sandali infradito non si portano più (solo) in spiaggia, ma si fanno più chic, minimal e colorati, per look decisamente più sfiziosi e raffinati. E quindi via libera all’incetta di sandali infradito con tacco: scommettiamo che non potrai più farne a meno?

Credits: Getty Images

2. Ciabattine matelassé

Super flat, ma dall’aspetto morbido: sono le nuovissime ciabattine con tomaia matelassé (a fascia o a liste incrociate), uno dei trend più cool e comodi dell’estate 2021.

Da scegliere rigorosamente in una nuance neutra o in una delle nuovissime tinte pastello, saranno un passepartout per tutta la stagione da indossare sia di giorno che di sera. Provare per credere!

Credits: Getty Images

3. Sandali col velcro

Ugly sandals a chi? I sandali con il velcro sono il nuovissimo “guilty pleasure” delle influencer e stanno pian piano dilagando, mietendo più fashion victim di quante avremmo mai potuto ipotizzarne ad inizio stagione.

Certo, o le odi o le ami: di sicuro non si tratta di un trend “per tutte”, ma se ti piace osare questo è il sandalo che fa davvero per te!

Da portare (anche) con il calzino, i sandali con velcro sono un azzardo decisamente cool, da mixare sia a look sporty che a mise più raffinate per contrasti pazzeschi.

Credits: Getty Images

4. Sandali con zeppa in corda

Tornano - un po’ come ogni estate - a portare quell’allure romantica e deliziosamente retrò, un po’ francese e un po’ “Belpaese anni ‘60”.

Sono i sandali con la zeppa in juta, versatilissimi e da utilizzare in tutta tranquillità sia al mare che in città.

Sceglili come più ti piacciono: con zeppa sagomata o piatta, altissime o basse, con tomaia in cuoio oppure in tela di cotone colorato.

Una cosa è certa: su qualunque modello tu decida di puntare, le tue wedges shoes in corda saranno delle compagne favolose da sfoggiare all summer long!

Credits: Getty Images

5. Sandali con listarelle sottili

Parola d’ordine: minimal. Ve lo avevamo detto: la spring summer 2021 è decisamente una stagione all’insegna della semplicità.

Pochi fronzoli insomma, la moda quest’estate va vissuta con semplicità ed eleganza, anche ai piedi!

Ed ecco rifare capolino dunque i sandali con listarelle sottili (sia con tacco che senza, sia coloratissimi che neutri), ideali da declinare in tutte le salse per i tuoi look metropolitani più chic. Un fashion tormentone versatile e davvero alla portata di tutte insomma, lasciati ispirare e cammina a passo sicuro verso la tua estate!

Credits: Getty Images

6. Sandali con trasparenze

Hai detto minimal? Bene, questi sandali riescono ad esserlo in modo particolare, lasciando davvero moltissimo spazio al vero protagonista: il tuo piede.

Sono i sandali con tomaia trasparente, perfetti da abbinare ai più svariati colori ovviamente, ma anche per passare con facilità dall’ufficio all’aperitivo.

Unica regola? Pedicure perfetta e buon gusto, per il resto via libera alla fantasia!

Credits: Getty Images

7. Sandali con catenella

Tra i pezzi tormentone dell’estate troviamo di sicuro loro: i sandali con catenella, ovvero uno dei pochi vezzi a entrare in play-list per questa spring summer 2021.

Pietre e applicazioni sono infatti tutti elementi dosatissimi, ma loro no: le catene continuano a imperversare, specie in versione deluxe e micro.

E quindi via libera alle catenelle, specie se sottili e raffinate, ad impreziosire come un piccolo bijoux i sandali dalle linee più pulite ma dall’attitude davvero glamour. Insomma, possiamo dirlo forte: ecco il dettaglio che fa la differenza!

Credits: Getty Images

8. Sandali con laccetti

I laccetti: che grande classico del sandalo femminile!

Bene, come spesso accade, anche quest’anno ritornano, lunghissimi e carichi di sensualità. La vera differenza? Il modo di indossarli.

I sandali – lo abbiamo detto – quest’estate hanno linee molto leggere e i laccetti diventano di fatto uno dei pochi accenti bold della calzatura: non si fanno più scorrere a salire su tutto il polpaccio, ma si portano completamente attorcigliati a sottolineare la caviglia. Più raffinati del sandalo portato “alla schiava” e più particolari e sensuali del solito cinturino insomma, non ti resta che provarne un paio per le tue serate più chic al chiaro di luna!

Credits: Getty Images

9. Mules con punta quadrata

La punta squadrata è già nei nostri cuori e si conferma tra i must in tema di sandali per l'estate 2021!

Oh sì, ecco un altro must have al quale questa estate diventa davvero difficile dire “no”: i sandali mules con punta rigorosamente quadratissima sono davvero favolosi.

Anche qui vige la pulizia e il rigore delle linee: li troviamo monocromo, con tacco midi e tomaia a fascia; ancora una volta niente fronzoli inutili insomma. Ma ecco il tocco: la punta iper-squared contribuisce a rafforzare la geometria del design, regalando di fatto a un accessorio molto semplice un twist di coolness rispettando però il carattere del sandalo con coerenza.

Credits: Getty Images

10. Sandali flat e chunky

Sandali bassi ma di carattere? Eccoti accontentata: la spring summer 2021 ci tira furi una selezione davvero varia di sandali flat con listarelle o tomaie decisamente chunky, normalmente realizzate in tessuto colorato o con corde molto spesse. Un’alternativa ai sopra citati sandali con velcro insomma, ugualmente cool ma meno “ugly” per i non amanti del genere.

Restano comunque scelte da fare se ami l’azzardo e ci tieni molto ad essere sempre al passo con gli ultimi trend, in caso contrario gira i tacchi (è davvero il caso di dirlo!) e punta dritta sulle tante alternative di stagione.

Credits: Getty Images