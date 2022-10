Sarah Jessica Parker lo conferma: il magenta è il colore dell’inverno

N on esiste un momento poco propizio per non scegliere il magenta, specialmente questo inverno: lo ha detto Sarah Jessica Parker, e noi la seguiremmo ovunque

Look, ispirazioni, lifestyle, mood: chiamalo come vuoi, ma il nuovo outfit di Sarah Jessica Parker parla di magenta a chiare lettere e ci racconta qualcosa di questo inverno che sarà. Naturalmente bisogna rivolgersi a lei, l’unica e inimitabile, per poter ricevere l’Oracolo del trend.

Sarah Jessica Parker ha sfoggiato questo look a New York, presso il Bryant Park, e appare come una macchia di colore – un raggio di sole magenta – nelle varie sfumature di grigio dello scenario urbano. C’è qualcosa di classico e assolutamente irresistibile in questo look così semplice, eppure al tempo stesso fresco e pulito, come ci si aspetta dalla moda che verrà.

Sarah Jessica Parker: il magenta è davvero il colore dell’inverno

Svecchiamo e normalizziamo il magenta, questo colore che una volta era destinato solo ai guardaroba delle donne mature, e reinterpretiamolo sotto la nostra bandiera. Sarah Jessica Parker ci indica la via e, come al solito, lo fa con grande stile. Il suo abito al ginocchio con scollatura profonda a V e manica a palloncino è di un monocromo sublime. Se ancora non avevi immaginato il tuo stile per questo inverno, ecco, prendi spunto: il monocromo è quello che in tutta probabilità ti capiterà di incrociare per strada, e così sarà.

Comodo e abbondante sulla zona seno, ben fasciato in vita da una cintura tono su tono e gonna a pieghe morbide, che ricadono dolcemente sulla gamba senza calza. La borsa è una sacca a spalla deliziosa e capiente, fatta per tutto il necessario per una giornata di relax. Il sandalo a fascia con tacco alto, rigorosamente metallizzato e declinato al magenta, è la conclusione perfetta di un look che non ha bisogno di nessun altro colore.

Il capello di Sarah Jessica Parker non potrebbe essere più classico. Eppure fa sempre la sua figura: lo chignon raccolto dietro la testa evidenzia le sfumature del biondo e del cenere che caratterizzano la sua chioma. La fa quasi sembrare una corona.

Nella sua semplicità, questo look racconta quanto si possa essere davvero chic, una macchia di colore senza esagerare, senza eccesso, nel grigiore urbano. Tutte possiamo prenderne spunto e, soprattutto, tutte abbiamo il diritto e il dovere di declinare il monocromo nella nostra versione personale per questo inverno. Il magenta è un tocco di eleganza che possiamo decidere di fare nostro. Darà quel tocco diverso dal solito a ogni guardaroba, e ci metterà subito nel mood giusto per uscire. Del resto pur essendo un colore molto vivace, in sé racchiude ugualmente molti toni dell’autunno e dell’inverno.

L’abito è stato scelto per il suo ritorno sul set del reboot di Sex and the City, And Just Like That…, che è ormai alla seconda stagione. Se i rotocalchi la dicono giusta, dovremmo vederlo in una scena che andrà in onda molto presto. La serie sta riscuotendo un discreto successo tra le nostalgiche del brand. Se sei interessata a dare un’occhiata alla prima stagione della serie, la trovi su Sky.