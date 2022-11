I rainboots hanno conquistato un posto tra le tendenze del momento: comodi, pratici ma soprattutto glam. Più che mai. E indossarli soltanto nelle giornate piovose è un limite da superare subito!

Le it-girls lo sanno bene: gli stivali da pioggia figurano fra i trend dell’autunno2022. E andranno forte, fortissimo anche nell’inverno ormai alle porte. Diciamocelo: è da tempo che gli stivali in gomma non sono più soltanto sinonimo di giornata piovosa, caccia ai funghi e/o sessioni di pesca sul lago. In virtù della loro innegabile praticità e comodità, gradualmente si sono imposti anche a prescindere dal meteo. Ma adesso c’è un altro giro di boa. Perché adesso i rain boots hanno svelato il loro volto, anzi i loro volti più cool.

Le possibili declinazioni si moltiplicano, come i colori. E il risultato coincide sempre con scarpe perfette per completare gli outfit da giorno nel segno di un mood metropolitano non privo di un certo romanticismo. Le quotazioni salgono e salgono, anche grazie a una versatilità innata che rende gli stivali da pioggia vincenti nei più svariati abbinamenti. Anche tu hai il nuovo acquisto in programma? Direttamente dallo street style, ecco le versioni che hanno già conquistato la piena promozione delle fashioniste incallite!

Alla caviglia

Una via di mezzo tra gli stivali da pioggia più classici e gli stivaletti Chelsea: i rainboots alla caviglia. Tra i modelli più trendy del momento, vezzosi e ultra versatili.

Non ci sono particolari paletti per quanto concerne gli abbinamenti, ma in cima alla classifica di gradimento troviamo quelli con le mini, gli shorts e i pantaloni cropped.

Credits: Getty Images

Al ginocchio

Restando in tema di lunghezza, sul fronte opposto troviamo invece gli stivali di gomma al ginocchio. Oltre a rivelarsi perfetti alleati anche nelle giornate più fredde, diventano protagonisti di mix&match che suonano come un invito a nozze per le fashioniste incallite.

La combo con la mini a pieghe, stile collegiale, è inevitabile. Ma da provare assolutamente è anche quella con le gonne a matita (magari dotate di generoso spacco anteriore) e i maxi dress svasati o aderenti. E poi, certo: arriva anche il giorno in cui vien voglia di infilare i pantaloni skinny negli stivali di gomma al ginocchio!

Credits: Getty Images

Fluo

… E poi vuoi mettere, in quei giorni così uggiosi, un bel paio di rain boots fluo? Certo che sì! Portatori sani di allegria, eccentrici con stile, esigono di essere considerati anarchiche note di colore.

Questo significa che non devi pensare agli abbinamenti cromatici con il resto dell’outfit: li metti ai piedi e basta! Tra fucsia, arancio, giallo, blu, verde c’è l’imbarazzo della scelta. Ti guardano tutti? Perfetto, obiettivo raggiunto.

Credits: Getty Images

Con logo

La logomania non si placa, anzi. Perché dovrebbe, del resto? Una concessione alla vanità – perché diciamolo, in fondo di questo si tratta – del tutta priva di controindicazioni. E poiché simboli e lettere trovano il loro approdo ideale negli accessori, gli stivali di gomma non potevano essere esenti.

Più o meno eyecatching, i modelli con logo sono quasi sempre caratterizzati da un design piuttosto classico. Il motivo è chiaro: si candidano alla conquista dello status di icone.

Credits: Getty Images

Chunky

No, le scarpe con suola chunky non sono affatto passate di moda. Anzi, tornano in scena più agguerrite che mai per l’Autunno/Inverno 2022-2023. E regalano il loro mood grintoso anche agli stivali da pioggia, nelle più differenti declinazioni stilistiche e cromatiche.

Scegli dunque il tuo modello preferito e bada che siano sempre bene in vista, dunque. Ma attenzione: possono creare dipendenza.

Credits: Getty Images

Con tacco

La versione più originale degli stivali da pioggia è indubbiamente quella con tacco. Non te l’aspetti, lì per lì. E invece poi, guardandoli bene, vien da chiedersi perché abbiamo dovuto aspettare tanto. Il tacco è robusto, a blocco, e non avrebbe potuto essere altrimenti: una questione di coerenza.

Ma la classe non manca, e fa il paio anche con una buona dose di ironia. Comodità e praticità non risultano compromesse, i colori sono infiniti. Cos’altro aggiungere?

Credits: Getty Images

Futuristici

Per i palati (ancora) più esigenti, sbarcano sulla scena fashion i rain boots futuristici. Dal design morbido, ovattato, che fa venire in mente i film di fantascienza. Invece no, è la realtà.

L’ennesima conferma di quanto gli stivali di gomma siano stati per lungo tempo sottovalutati. Ma per fortuna il gap è colmato.

Credits: Getty Images

Per concludere, una gallery con la nostra selezione di stivali da pioggia: tu quali preferisci?

1/10 Stivali da pioggia con inserto tartan House check - Burberry

Credits: it.burberry.com 2/10 Stivali da pioggia - Zara

Credits: zara.com 3/10 Stivali Drizlita - Ugg

Credits: ugg.com 4/10 Stivali bassi Wellington Original - Hunter

Credits: hunterboots.com 5/10 Stivali in gomma - Prada

Credits: prada.com 6/10 Stivali per la pioggia Betty - Chloé

Credits: chloe.com 7/10 Stivali di gomma - H&M

Credits: hm.com 8/10 Stivali in gomma riciclata - Ganni

Credits: ganni.com 9/10 Stivaletti Puddle - Bottega Veneta

Credits: bottegaveneta.com 10/10 Stivai Giove Bis Black - Giaborghini

Credits: giaborghini.it PREV NEXT