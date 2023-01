N on se ne hanno mai abbastanza e per questo motivo è sempre il momento giusto per scegliere un nuovo paio di stivali o stivaletti

La passione per le scarpe accomuna molte donne. E tra i modelli più in voga e più amati ci sono gli stivali, alti o bassi che siano: modelli super versatili che possono essere facilmente abbinati sia a gonne che a pantaloni, senza dimenticare i jeans. Stagione dopo stagione i boots tornano in nuove vesti, con linee e materiali differenti a seconda degli ultimi trend, ma anche degli utilizzi (vedi alla voce stivali da pioggia). Insomma: diventano gli oggetti del desiderio per molte di noi. Ma se stai pensando alla fatica che farai per accaparrarti proprio "quel" paio tanto ambito non temere: in rete troviamo praticamente tutto. Ecco perché vale la pena prepararsi una selezione di stivali e stivaletti online: potrebbe svoltarti la scarpiera!

Per quest'anno è ancora il sude a tenere banco: che sia nero o colorato, si sposa facilmente a mini boots con o senza stringhe e piace tantissimo. A questi si aggiungono, ovviamente, gli immancabili modelli chunky, rivisitazioni moderne di modelli sempreverdi che, oggi, si cambiano e si trasformano.

Cosa scegliere? Difficile da dire, è personale, ma questa guida ai modelli più belli di stivali e stivaletti da comprare online sicuramente ti potrà essere d'aiuto.

I texani

Tornano ciclicamente e, gli stivali texani, oggi sono anche in versione tronchetto alla caviglia. Perché acquistare questo modello? Per le applicazioni a contrasto con forma di stella che danno luminosità al modello e lo differenziano da tutti gli altri.

Gli stringati

Un modello bon-ton, alla caviglia, caratterizzato dal finish in suede. Perfetto sia sotto a una pantalone ampio che con un jeans, il modello stringato è molto amato anche da chi sposa lo stile vintage.

I biker boots

I biker boots sono una calzatura salva look: si abbinano agli outfit casual sia con la gonna, ma anche con un paio di pantaloni o dei jeans skinny. Immancabili per le giornate di tempo incerto, sono ormai un vero must have.

I vintage

Di stivali ne esistono davvero tantissimi modelli e stili, ma l'acquisto migliore che si possa fare sul tema è sceglierne un paio facile da abbinare in mille e più modi. Ad esempio questo modello dal taglio anni '70 con tacco midi e gambale ampio, perfetto anche per i "polpacci più forti".

Il tronchetto

Il tronchetto è uno dei must have delle ultime stagioni: con o senza tacco, in suede o in pelle, stringato o meno. Le possibilità di scelta sono davvero tantissime ed è fondamentale averne almeno un paio nel guardaroba. Questo modello, basic e semplice, resisterà alle mode e alle tendenze, non abbiamo dubbi.

I boots chunky

Si chiamano Timberland Sky 6-Inch e sono una rivisitazione chunky dell'iconico stivaletto giallo del brand che ha superato tendenze e mode per arrivare a oggi in una nuova veste. In pelle nubuck color grano, la suola in gomma dorata e cuciture a quattro file si sono fuse con elementi dal design moderno come il tacco bold.

Il modello a calzino

In tessuto elastico o in simil pelle, i modelli di stivaletti a calzino, sono sempre più amati. Un grande ritorno dagli Y2K che non pare temere crisi di sorta e, anzi, continua ad essere riproposto in mille versioni e colori diversi.

