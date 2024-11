Tezenis Black Friday: approfitta delle offerte

I l Black Friday Tezenis inizia il 29 novembre 2024, con sconti su intimo, pigiami, maglioni e jeans, prolungati per tutto il weekend. Approfitta delle promozioni per regali natalizi, inclusi reggiseni invisibili, collant, capi fitness e gift card personalizzabili

Venerdì 29 novembre 2024 scatta il Tezenis Black Friday. Intimo, pigiami, maglioni e jeans saranno in vendita con sconti molto interessanti.

Lo shop online non si limita a una campagna promozionale della durata di 24 ore. Il Black Friday Tezenis cioè non prevede offerte e sconti solo nella giornata di venerdì 29 novembre. Avrai a disposizione diversi giorni, incluso il fine settimana, per fare i tuoi acquisti. Natale è alle porte e approfittare degli sconti del venerdì nero ti permetterà di fare davvero felici i destinatari dei tuoi regali.

Tezenis pigiami da donna, intimo e non solo

Flanella, pile, pizzo, cotone pesante: su Tezenis i pigiami da donna accontentano i gusti di tutte. Per chi vuole sentirsi femminile in qualsiasi momento della giornata, ci sono i pigiami di cotone con inserti in pizzo. Sei un’amante di Minnie? Allora dai libero sfogo alla tua vena bambina con un pigiama Tezenis Disney.

Vuoi approfittare degli sconti del Tezenis Black Friday per fare incetta di reggiseni? Non hai che l’imbarazzo della scelta. Se cerchi un reggiseno per un abito senza spalline, dai un’occhiata alla sezione Invisibile. Puoi optare, per esempio, per un reggiseno invisibile Tezenis a fascia. Si tratta di un modello senza ferretto e senza imbottitura, con il classico effetto top.

In alternativa, Tezenis propone le coppe autoadesive in microfibra con chiusura a clip sul davanti. Quest’ultima soluzione è perfetta in caso di abiti con scollatura profonda.

Sono disponibili anche i reggiseni adesivi con effetto push-up. Se ti stai chiedendo ma un reggiseno Tezenis adesivo come si usa? É semplice. Devi posizionare i due adesivi a partire dal lato esterno del seno e applicarli fino ad arrivare a coprire i capezzoli.

Per quanto riguarda intimo e collant, puoi davvero rinnovare il tuo guardaroba grazie al Black Friday. Saranno in offerta reggiseni a balconcino, reggiseni a triangolo, mutande senza cuciture ai collant, calzini antiscivolo e biancheria modellante.

Usufruisci del Black Friday per fare i tuoi regali

Tezenis ti propone tanti articoli perfetti per un regalo, tra cui maglie termiche, ciabatte, felpe, jeans e capi fitness per le amanti della palestra.

Se temi di perderti tra tutte le offerte del venerdì nero, senza riuscire a comprare il tuo regalo, approfitta di un codice sconto Tezenis. Grazie ai coupon hai subito sottomano gli sconti del Tezenis Black Friday. Cosa significa? Non devi spulciare tutto lo shop alla ricerca delle promozioni. Scorri la lista di coupon, individui lo sconto Black Friday che ti interessa e procedi all’acquisto.

Se sei indeciso sul regalo da destinare a una persona in particolare, evita errori acquistando una gift card Tezenis digitale. Come funziona? Puoi acquistare le carte a importo predefinito (30, 50, 70 e 100 euro) oppure stabilire liberamente la cifra da regalare. Scrivi il tuo messaggio e indichi la data di spedizione via mail. Oltre alle gift card digitali, sono disponibili anche quelle fisiche. Ogni carta regalo ha una validità di 3 anni dalla data di acquisto e può essere usata più volte fino a esaurimento dell’importo.