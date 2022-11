I l suo più grande pregio? È camaleontico: bastano poche mosse affinché cambi completamente volto. E resta sempre di grande impatto.

Per tutte le fashioniste a un certo punto dell'anno torna in scena il trench. Il capospalla intramontabile, perfetto per le mezze stagioni, ma che ormai ci accompagna anche per tutto l’inverno: basta abbinarlo a un maglione caldo e pesante, e magari a un 100 grammi extra o ad abbigliamento tecnico (e tattico), per fronteggiare al meglio anche le giornate più fredde. Indumento cult e al contempo sempre attuale; intrigante, versatile, camaleontico: il trench può essere casual, formale o elegante. Tutto sta – appunto – alle scelte fatte per completare l’outfit. Lo infiliamo al mattino per andare in ufficio o all’università, si rivela azzeccato per l’aperitivo e anche per una serata speciale. No limits, nel senso letterale del termine. Ma in quale direzione soffiano i venti della moda? La risposta era arrivata forte e chiara già durante le sfilate, e poi dai look di una nutrita schiera di celeb: il punto di arrivo è il trench in pelle, il pezzo chiave dell'Autunno Inverno 2022-23. E se vuoi puoi sceglierlo anche in ecopelle o similpelle, nel segno della sostenibilità.

Colori e modelli

Il trench in pelle nera si piazza in cima a un’ideale top ten, e del resto era inevitabile: lo stile Matrix ha sempre il suo perché. Ma c’è da dire che, quanto a nuance, la scelta si sta notevolmente ampliando. È una delle conseguenze della nuova, inarrestabile passione per il concetto di colore. Anche col calare del freddo, le tonalità più accese e vivaci, quelle bold come quelle più delicate (pastelli in primis) sono rimaste in scena. Affiancate dalle tonalità neutre, chiaramente.

Tutto questo significa che insieme al nero e ai colori comunque classici, come il beige e il marrone, troviamo – per esempio – il lilla, il rosso, l’azzurro, il verde. Il rosa, il giallo. Il trench in pelle per l'Autunno Inverno 2022-23 è davvero… espressivo. Anche espressionista, se vogliamo!

E ancora, ai modelli tradizionali – ampio bavero, cintura, chiusura doppiopetto – si affiancano quelli più essenziali e minimalisti, con i dettagli volutamente ridotti al minimo. C'è solo da scegliere.

Credits: Getty Images

Come abbinarlo

Come abbinare il trench in pelle? In qualsiasi modo ti venga in mente: è questo il suo pregio più grande. Puoi giocare con lo stile mannish, indossando sotto un tailleur pantalone con camicia; usarlo per svelare la tua minigonna preferita, puntare sul classico indossando una gonna a matita. Oppure fare come tante celebrities, che lo abbinano con disinvoltura ai pantaloni della tuta.

Naturalmente, il sodalizio con un tubino o un minidress, completato dal tacco alto, è perfetto per la sera. Ma anche i pantaloni palazzo sono una bella mossa. L’elenco è potenzialmente infinito. Il trench, di per sé, è ultra democratico; quello in pelle non perde nulla in termini di semplicità, ma aggiunge un twist grintoso di grande impatto. Cercavi ispirazioni diverse dal “solito”? Lo street style è sempre una fonte interessante, vediamone insieme qualcuna!

Credits: Getty Images

Rock, sempre più rock

Perché non sottolineare l’anima rock del leather trench? Basta completare il look con pantaloni in pelle e una t-shirt con le grafiche giuste. Ai piedi, stivali o anfibi. Oppure décolleté nere o in pelle lucida.

Per personalizzare ulteriormente l’insieme, e al contempo renderlo più dinamico, fai in modo che uno degli elementi prescelti diventi anche una nota cromatica d’accento. Osa, se ti va!

Credits: Getty Images

Con l'abito in maglia lungo

Caldo, soffice, avvolgente e anche dotato di un elevato potere seduttivo, l’abito in maglia lungo è ancora tra noi. Per fortuna. E con il trench in pelle forma un sodalizio fashion da promuovere subito. Un contrasto stilistico, ma anche materico, che funziona soprattutto per gli outfit da giorno.

In questo caso, per quanto riguarda il trench l’ideale è una tonalità neutra. Più o meno chiara a seconda dei gusti personali. Per ammorbidire l’effetto finale, sottolineandone il mood “rassicurante”.

Casual ma non troppo

I tuoi jeans preferiti, una t-shirt e/o una felpa, il trench in pelle: eccoti pronta. Un outfit semplicissimo ma impeccabile. Ti fa sentire totalmente a tuo agio, ma certe volte ti sembra sia troppo casual? Devi puntare sugli accessori.

Le scarpe, innanzi tutto. Scegli il paio più elegante che hai, rigorosamente tacco alto. E poi una handbag ultra chic, meglio ancora se rigida e arricchita da dettagli preziosi. Voilà.

Credits: Getty Images

Monocolore

Il monocolore è tra le tendenze confermate anche per l’Autunno Inverno 2022-2023 e trova nel trench in pelle un ottimo modo per passare dalla teoria alla pratica.

Indubbiamente costruire un outfit con un’unica tonalità è una scelta eyecatching, anche quando si punta sulle cromie più sobrie. Così come il trench in pelle passa tutt’altro che inosservato. Se ti sembra una scelta troppo audace, ma allo stesso tempo ti affascina, puoi risolvere selezionando 2, al massimo 3 gradazioni diverse. Così smorzi un po’, aggiungendo un plus di raffinatezza.

Credits: Getty Images

Mini e camicia crop

… L’accoppiata trench in pelle+minigonna di certo non necessita di sponsor! Ma si può rendere ancora più intrigante grazie alla tendenza crop. Abbinando cioè un microcardigan, una camicia corta, un mini pullover.

Un outfit per le meno freddolose, questo è vero, ma con piccoli trucchi eventuali brividi si possono evitare. Stivali al ginocchio, collant coprenti, uno strategico body termico sotto, per esempio!

Credits: Getty Images