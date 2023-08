C omodo, pratico e glam: lo zaino da donna è un accessorio vincente. E se ne stai cercando uno nuovo, ecco una selezione dei migliori modelli online!

L’ascesa è stata graduale, ma adesso possiamo dirlo: gli zaini da donna sono tra gli accessori più amati. Praticità e comodità non sono mai stati messi in discussione; li portiamo in spalla e via, è come non averli. Ma col tempo abbiamo scoperto il loro lato glam, grazie alle sempre più numerose – e sempre più creative – interpretazioni dei brand. E a proposito di brand, anche quelli più quotati e/o luxury hanno sposato la causa. Mettendo in campo una bella dose di estro creativo.

Nel tempo libero, per andare al lavoro o a scuola (o all’università), per un viaggio: questa particolare versione delle borse si rivela perfetta per ogni spostamento. E adesso che l’estate (ahinoi) volge al termine e appoggiamo le valigie, l’interrogativo rimbalza in ogni dove: quale zaino comprare? Perché c’è sempre bisogno di un nuovo modello. Allora che ne dici di scoprire le tendenze del momento e dare un’occhiata alle migliori proposte in rete?

Boho chic

Lo stile boho chic non tramonta mai, grazie anche a quell’impronta wild che lo caratterizza. Cerchi uno zainetto donna sintonizzato su questa lunghezza d’onda? Eccolo: in similpelle marrone, con mandala ricamati ton sur ton, capiente ma per nulla ingombrante. La chiusura a scatto è molto pratica.

Logomania

Se invece hai un debole per gli zaini donna firmati, punta sulla fashion mania del momento: le fantasie logo all over. Una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti del brand, ma anche un’estetica decisamente glam. Che si fa notare, però senza eccessi. Gli sfondi chiari sono molto chic.

Stile urban

In tessuto leggero ma resistente, con tasche zippate sia esterne che interne, spallacci regolabili; dal design originale e nei colori moda: ecco la descrizione del perfetto zaino urban. Se poi c’è un piccolo manico che permette di portarlo anche a mano, meglio ancora!

Elegante

Indubbiamente l’accessorio in questione ha una natura casual e sporty, ma il proprio è anche questo: l’ingresso in scena dello zaino donna elegante. Abbiamo scelto questo: nero, dal design minimalista e strutturato, in similpelle con un motivo a croce pressoché impercettibile. Ma che regala un tocco di classe. Come i dettagli in metallo. Questo zaino online è molto richiesto.

Matelassè

Un altro zainetto donna nero, ma completamente diverso rispetto al precedente. La principale cifra stilistica, in questo caso, è la lavorazione matelassè. Che rende l’accessorio perfetto anche per la stagione invernale. Oltre alla tasca zippata anteriore, ce n’è una sulla parte posteriore. Nascosta ma ultra funzionale.

Impermeabile multicolor

Passando in rassegna gli zaini donna Amazon, abbiamo scovato un modello che riscuote grande successo: multicolor – quindi facilmente abbinabile agli outfit più diversi – e realizzato in tessuto impermeabile. Altra particolarità: si può portare anche come borsa a tracolla. Gli spallacci sono regolabili nonché removibili.

Da viaggio

Sei a caccia di uno zaino donna in pelle per i tuoi viaggi? Questo è perfetto. In pelle vegana, per l’esattezza. Ben organizzato, spazioso ma compatto, con quell’aspetto un po’ vissuto che lo rende davvero accattivante. E poi c’è la tracolla multicolore removibile che non solo permette di utilizzarlo come borsa, ma aggiunge anche note colorate. Lo vedi anche tu: non è solo uno zaino da viaggio, puoi usarlo in mille occasioni diverse!

