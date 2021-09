I dettagli in un look sono importanti! Ecco come scegliere i tuoi accessori fall winter cromaticamente perfetti in base alla teoria dei colori

A.A.A., ovvero Accessori Autunnali in Armocromia cercasi!

Oh sì, la stagione fredda è ormai alle porte ma le collezioni fall winter sono già da tempo a tentarci negli showroom. Come resistere? Inutile dire che non si può, ma uno shopping più consapevole ci salverà da acquisti compulsivi destinati a restare chiusi nel nostro guardaroba… fidati di noi.

Ma partiamo dal principio perché, se è vero che al momento i termometri miti ci tengono ancora sufficientemente alla larga da capispalla pesanti e maglioni in lana, è vero anche che i primi obiettivi stagionali di solito sono quelli apparentemente meno impegnativi: gli accessori.

Inutile sottolineare l’importanza dei dettagli in un look: avere gli accessori giusti a portata di mano equivale decisamente ad essere già a metà dell’opera. E in questo i colori giocano davvero un ruolo chiave.

Perché dunque non andare a colpo sicuro scegliendo i propri accessori-jolly in palette, ovvero all’interno della nicchia di colori più valorizzante per noi secondo i principi dell’Armocromia? Questo ti aiuterà certamente ad essere circondata da cromie amiche, ma anche ad abbinare molto più facilmente borse, scarpe, cappelli, sciarpe (e chi più ne ha più ne metta!) con il resto del guardaroba che andrai a costruire.

Pronta dunque a scoprire con noi gli accessori autunno-inverno 2021 più hot perfetti per te? Bene, ecco la nostra guida armocromatica sul tema, stagione per stagione. Buon divertimento… e buono shopping in palette!

Accessori fall-winter 2021 per donne Inverno

Sottotono freddo, intensità elevata e colori personali tipicamente medio-scuri o scuri. È l’identikit delle appartenenti alla categoria Inverno secondo la teoria delle quattro stagioni della Color Analysis. Cosa significa? Che la palette ideale per una Winter sarà, per ripetizione, costituita da nuance fredde (a base bluastra) e intense che andranno accostate cercando di ricreare un bel contrasto che sostenga quello personale.

Ebbene, come si traduce tutto questo in accessori per l’autunno inverno ormai alle porte? In primis in molto nero (magari da accostare al bianco ottico per contrasti assolutamente perfetti, come con una bella sciarpa in maxi pied de poule) e in tantissimo blu, nuences semprecentratissime come base per gli accessori-jolly.

Le collezioni fall-winter 2021/22 però vanno oltre e tendono a stupire proponendo anche tanti dettagli coloratissimi. E cosa c’è di meglio di un accessorio per osare un po’? Via libera dunque ai viola profondi (bellissimi da utilizzare un po’ su tutto, dalla borsa ai guanti) e al rosa baby(che funziona alla grande specialmente se usato a contrasto col nero, ad esempio sulle Mary Jane). Provare per credere!

1 di 4 - Mary Jane rosa con punta nera (MIU MIU)

Credits: miumiu.com 2 di 4 - Sciarpa pied de poule (ACNE STUDIOS)

Credits: farfetch.com 3 di 4 - Borsa viola intenso (BOTTEGA VENETA)

Credits: bottegaveneta.com 4 di 4 - Cappello effetto vinile nero (ISABEL MARANT)

Credits: mytheresa.com

Accessori fall-winter 2021 per donne Autunno

Le caratteristiche di una donna Autunno secondo i dettami dell’Armocromia? Semplice: colori personali medio scuri con contrasto basso nel proprio mix cromatico e sottotono di incarnato caldo, con un aspetto sempre tipicamente dorato. Per intenderci le donne Autumn sembrano sempre un po’ abbronzate, come perennemente reduci da una vacanza al mare! Ti riconosci in queste caratteristiche? Punta su tinte calde (a base aranciata) e poco intense, stai alla larga dal nero e il gioco sarà praticamente fatto!

Ma veniamo alla pratica. La base degli accessori potrà essere giocata sui toni dei marroni caldi e avvolgenti - come il cioccolato - peraltro molto on trend tra le proposte fall-winter. Ma ovviamente non finisce qui, anche perché la palette Autumn è decisamente una delle più fortunate della stagione. Cosa intendiamo? Facile: i verdi meno saturi e brillanti – dalle tonalità del sottobosco al più chiaro oliva – saranno varianti che tutte ameremo su scarpe e berrettini, ma solo le Autunno potranno davvero permettersi di indossarli all winter long senza pensieri.

E ancora: se la palette Autumn è il tuo vademecum cromatico personale, c’è anche tutta una serie di sfumature un po’ meno scontate per la stagione fredda già lì ad aspettarti (e pronte a tentarti!). Ci riferiamo a toni come il ruggine, l'ottanio o il senape, magari per calde sciarpe, berretti o foulard. Non riuscirai più a farne a meno!

1 di 4 - Borsa marrone cioccolato (FRENZLAUER)

Credits: frenzlauer.com 2 di 4 - Foulard sui toni del marrone e dell'arancio (& OTHER STORIES)

Credits: stories.com 3 di 4 - Slingback color fango (THE ATTICO)

Credits: theattico.com 4 di 4 - Berretto in lana color ottanio (UNIQLO)

Credits: uniqlo.com

Accessori fall-winter 2021 per donne Estate

Se il tuo aspetto è particolarmente delicato, con colori chiari o medio-chiari è molto probabile che tu sia una Summer. Le caratteristiche di questa categoria infatti vedono in combo un sottotono di incarnato freddo con un color mix personale light e soft. Il risultato? Una palette giocata su colori particolarmente tenui e a base bluastra, ovvero fredda of course.

Inutile dire che di solito la palette Summer dà il meglio di sé (guarda caso!) in Estate, periodo in cui i toni chiari e delicati ci tentano decisamente di più. Ma non disperare perché, mai come nella stagione fredda che sta per arrivare, le cromie light e soft spopoleranno, specie sui dettagli.

Per la base accessori, dalle scarpe a quei pezzi che sai già vorrai poter portare un po’ con tutto, buttati sul tuo beneamato grigio (dalle varianti più chiare, come il perla, a quelle medio-scure).

In alternativa potrai scegliere anche il blu, possibilmente in chiave non troppo intensa e un po’ polverosa. Per piccoli colpi di testa invece quest’anno ci sono ottime notizie: i pastel color (specie il lilla e il giallo paglierino) non vanno in letargo! Sceglili dunque per una borsa sfiziosa, un paio di guanti o per una cintura che illumini anche i look più basici: il gioco sarà praticamente fatto.

1 di 4 - Stivaletti grigi (BRUNELLO CUCINELLI)

Credits: mytheresa.com 2 di 4 - Borsetta lilla (ZARA)

Credits: zara.com 3 di 4 - Sciarpa grigio perla (COS)

Credits: cosstores.com

4 di 4 - Berretto in lana blu (MAX MARA)

Credits: maxmara.com

Accessori fall-winter 2021 per donne Primavera

Incarnato dal sottotono caldo e sempre dorato con colori personali chiarie brillanti. Quando ce la si trova davanti, è davvero impossibile non riconoscere una Spring! Oh sì, la loro immagine è talmente luminosa che difficilmente ci si sbaglia. Ebbene, se ti riconosci in queste caratteristiche, la tua palette ideale si giocherà tutta su tavolozze a base aranciata (calde) proposte in chiave satura e vivace.

Bene, capita la ricetta di base è tempo di metterla in pratica! Per i tuoi accessori fall-winter 2021/22 ti consigliamo innanzitutto una serie di passepartout giocati sui toni più luminosi del marrone, dal caramello al cammello.

Per il resto via libera alle tinte più sature e brillanti, magari da giocarsi per una borsa particolare o per una bella sciarpa che – grazie alla vicinanza col viso – ti aiuti ad avere quella sferzata di energia di cui il tuo color-mix ha bisogno. Blu royal, verde prato, arancio intenso e rosso corallo saranno alleati di cui circondarsi nel parco-accessori. Non hai che da divertirti!

1 di 4 - Borsetta rosso corallo (BY FAR)

Credits: byfar.com 2 di 4 - Stivali scamosciati marrone medio (L'AUTRE CHOSE)

Credits: lautrechose.com 3 di 4 - Sciarpa blu royal (AMI PARIS)

Credits: farfetch.com 4 di 4 - Cappello a tesa media cammello (MARELLA)

Credits: marella.com