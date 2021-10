C ome scegliere le nuances giuste tra i color trend dell’autunno ormai alle porte? Pescando all’interno della propria palette armocromatica! Ecco come, stagione per stagione…

L’estate è finita oramai da un pezzo e con sè si è chiuso tutto un capitolo di tavolozze targate spring summer 2021 per lasciare spazio ai colori dedicati alla stagione autunnale, nuances che a suo tempo ci avevano già sedotte dalle passerelle e che ora ritroviamo a strizzarci l’occhio dalle vetrine dei negozi.

Poche chiacchiere insomma, saremo diretti: les jeux sont faits, almeno per quello che riguarda le tendenze colore fall winter 2021/22, già ampiamente sdoganate da designers e fashion icons.

Spoiler: ci saranno moltissime tinte sorprendentemente audaci ed energiche, assolutamente poco convenzionali per la stagione fredda. E per questo ci piacciono tantissimo!

Ebbene, chi siamo noi per resistere alle sfumature nuove di zecca che si propongono nientepopodimeno che di allietare il nostro rientro alla vita cittadina? Nessuno ovviamente ma, onde evitare di portare nel guardaroba autunnale qualsiasi tinta purché sia un color trend fresco-fresco, meglio giocare d’astuzia e affidarci all’Armocromia. Missione: decifrare i colori autunnali perfetti per la propria palette di riferimento tra le tavolozze moda.

Sei pronta dunque a scoprire quali colori tra le proposte più hot del momento fanno davvero al caso tuo? Ebbene, preparati a prendere appunti: ecco spiegate, stagione per stagione, le nuovissime nuances autunnali in base ai principi della Color Analysis.

Colori fall-winter 2021 per donne Inverno

Incarnato dal sottotono freddo, alta intensità nel color mix personale e colori scuri. È la descrizione della “Winter-tipo” secondo i principi dell’Armocromia. Ebbene, la regola vuole che chiunque appartenga a questa categoria, per essere valorizzata appieno, debba puntare su colori freddi (a base bluastra), profondi e pieni. Le nuances che questo autunno ti daranno più soddisfazione se la tua palette è Winter? Vediamoli nel dettaglio.

In primis troviamo il giallo limone, già protagonista dell’estate e riproposto in chiave vitaminica anche a illuminare la stagione fredda. Audace ed energico sarà davvero un color trend perfetto da sfoggiare su capispalla a contrasto o in chiave total look. Funziona molto bene anche il rosa (ma attenzione: che sia intenso e freddo come l’attualissima sfumatura orchidea!), ovvero la scelta perfetta per mise ad alto tasso di femminilità che non dimentichino però di sostenere con forza la profondità del tuo color mix.

Infine, se sei a caccia di neutri per outfit sicuri, sappi che l’ambitissimo nero (quest’anno proposto in chiave matte) è assolutamente (anzi, solo!) nelle tue corde… meglio approfittarne!

Credits: Getty Images

Colori fall-winter 2021 per donne Autunno

Colori personali medio scuri, bassa intensità e sottotono di pelle caldo e perennemente dorato. Ecco l’identikit di una perfetta Autumn secondo i dettami della teoria delle quattro stagioni della Color Analysis.

Ebbene, se queste caratteristiche ti suonano famigliari possiamo dirlo forte: che la palette Autunno sia con te! E no, non fare caso all’apparente gioco di parole.

Ma veniamo a noi: quali cromie funzionano meglio se sei una bellissima Autumn? Tinte calde (a base aranciata) e poco sature saranno i tuoi mantra, provare per credere.

Ebbene, fidati di noi quando ti diciamo che la tua palette è senza dubbio la più fortunata per questa stagione fall-winter 2021/22: a partire dal colore protagonista dell’autunno, il verde bosco, fino ad arrivare ai neutri più cool avrai solo l’imbarazzo della scelta. E quindi sì: via libera a tutte le sfumature meno brillanti e intense di verde, ma anche al classicissimo color cammello (perfetto per un cappotto senza tempo) e al marrone nella sua sfumatura più morbida del cioccolato al latte.

Infine, per dettagli very cute, potrai buttarti senza indugio sul lamé non troppo brillante, versione oro ovviamente. Non te ne pentirai!

Credits: Getty Images

Colori fall-winter 2021 per donne Estate

Chi sono le Summer secondo l’Armocromia? Semplice: persone che ci appaiono come spiccatamente delicate e chiare. Il sottotono di incarnato freddo si sposa con colori personali light e soft, dando vita ad immagini poco contrastate e spesso eteree.

Va da sé che questa stagione venga valorizzata principalmente da tonalità a base fredda, interpretate nella loro chiave più tenue e polverosa.

E quindi? Quindi se si tratta proprio della tua palette di riferimento, per l’autunno in arrivo, preparati ad arricchire il tuo abituale “parco di greige” con tinte inaspettate: avrai di che divertirti, a partire da qualche tonalità pastel sopravvissuta all’estate.

Hai capito bene: alla faccia delle temperature in calo e dell’inspessirsi dei tessuti via libera (ancora) al lilla, visto con grande piacere (e stupore!) anche su piumini e pellicce eco. Decisamente uno dei colori su cui puntare se sei una delle Summer all’ascolto!

Anche il rosa blush sarà uno dei protagonisti sui quali varrà la pena investire per le donne Estate: chiaro e delicato sarà di certo un alleato perfetto per portare un pizzico di buonumore nelle giornate più grigie.

Dulcis in fundo, per i momenti in cui ti occorre un pizzico di coolness in più giocati anche tu la carta metal (lamé o paillettes, non importa): vai dritta sull’argento e preparati a brillare. Fidati di noi, non puoi sbagliare!

Credits: Getty Images

Colori fall-winter 2021 per donne Primavera

Donne con incarnato dal sottotono caldo e leggermente dorato, colori personali light (o comunque mediamente chiari) e un’inconfondibile immagine caratterizzata da una fortissima luminosità e brillantezza. Signore, ecco le Spring!

Ebbene, se è della tua categoria armocromatica che stiamo parlando, la tua palette ideale sarà composta da una nicchia di sfumature calde e vivaci, fatte apposta per sostenere la tua immagine così intensa.



Tradotto in color trend stagionali? Partiamo dal verde – nel tuo caso da scegliere nelle tonalità più squillanti, come il prato – ovvero un grande protagonista che potrai sfoggiare senza sosta per tutta la stagione fredda.

Molto bene anche il blu royal (una tonalità particolarmente luminosa di blu, che funziona davvero “come il cacio sui maccheroni” sui colori di una Primavera), che ora ritroviamo su piumini o capi in sontuoso velluto tutti da amare. Nel tuo caso poi andranno alla grande anche tutti i rossi a base aranciata (come il classico rosso fuoco, decisamente on fire questo autunno!) specie per total look che sappiano scaldare un po’ l’atmosfera. Infine, parlando di neutri, giocati la carta di un caldo e luminoso color cammello (specie per i capispalla quotidiani): non te ne pentirai!

Credits: Getty Images