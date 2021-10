Non solo tacco 12: i trucchi per sembrare molto più alta sono tantissimi! Ecco quelli fashion, in 6 meravigliosi outfit da copiare subito. Per chi è bassa ma vuole toccare vette altissime di stile e di silhouette

Per le donne basse che vogliono sembrare più alte, bastano poche accortezze. Fashion innanzitutto.

Altezza mezza bellezza, recita il proverbio. Ma la saggezza popolare non ha messo in conto i tantissimi trucchi che la moda può offrire a chi non ha avuto in dote quei 10 centimetri in più.

Le donne la cui altezza è inferiore ai 160 centimetri sono tantissime, la maggior parte insomma.

Quindi se anche tu sei una tacco-addict non solo per amore delle scarpe ma anche per arrivare meglio allo scaffale su cui sono esposte, non temere: sei in buona compagnia. Anzi: ottima!

Ciò non significa che bisogna rassegnarsi. Esistono tantissimi escamotage per sembrare molto più alte di quello che si è.

E quasi tutti arrivano proprio dal reparto moda.

Un outfit ben studiato e calibrato al millimetro può capovolgere totalmente la situazione, donandoti quello slancio che hai sempre sognato.

Dallo spacco sulla coscia agli stivali cuissardes abbinati a mini-abiti, gli espedienti per risolvere la questione altezza sono innumerevoli.

Per aiutarti a trovare il look più adatto a te e al tuo stile, abbiamo selezionato 6 diverse soluzioni perfette per slanciare qualsiasi silhouette.

Scopri quella che ti fa più impazzire e lasciati ispirare!

Gonna lunga con spacco + stiletto: altezza assicurata ma anche eleganza pura!

Per fare sembrare una shape molto più alta di quello che in realtà è basta giocare con lunghezze e spacchi. E ovviamente tacchi!

Un longdress così come una gonna lunga saranno l’ideale per celare agli sguardi indiscreti gambe e cosce non troppo chilometriche.

Inoltre la stoffa che arriva fino alle caviglie darà quell’effetto “drappeggio” che suggerisce maestosità, facendo passare così il concetto di altezza. Machiavellico, non è vero?

E non dimenticare: uno spacco audace a metà coscia slancerà ulteriormente la fisicità.

Un altro best friend forever di chi non è altissima? Sua maestà il tacco!

Un paio di stivaletti con tacco medio o alto, modello stiletto, sarà la ciliegina sull’outfit.

Se vuoi poi anche l’oliva nel Martini, opta per una handbag coloratissima: l’accessorio vistoso calamiterà gli occhi di tutti, rendendo sfumata la figura di chi sta dietro la borsa.

Gonna lunga con spacco, felpa bianca, stivaletti con tacco stiletto.

Minidress con stivali cuissardes: non solo alta ma anche altamente sexy!

Chi volesse ottenere in un colpo solo altezza e sensualità, ha due ottimi alleati: mini-abito e stivali ad altezza coscia.

Un vestito corto mixato a un paio di cuissardes, infatti, darà l’impressione di gambe molto più lunghe. Regalando così un effetto slanciato e divino!

Se vuoi aggiungere al "fashion cocktail" anche un bel po’ di eleganza, opta per un blazer dress. La raffinatezza sarà al top, così come l’altezza che ne risulterà.

Anche in questo caso un accessorio vistoso distoglierà gli sguardi dalle misure reali (anche se sinceramente la lunghezza mini unita allo stivale maxi attireranno non poco gli occhi di tutti…)

Una borsa dai colori vitaminici, puntando sul giallo limone o il verde lime se l’abito richiama queste due nuance elettrizzanti, sarà l’ideale.

Mini abito modello blazer dress e cuissardes.

Shorts e stivaletti con tacco: slanciata e tanto rock!

Per un allure da rockstar, l’escamotage che crea ad arte un’altezza notevole è l’abbinamento di shorts in denim e stivaletti con tacco.

I jeans cortissimi sfrangiati uniti allo stivaletto che arriva al polpaccio scoprirà uno stacco di gamba che dalla coscia arriva quasi alla caviglia. Molto ma molto wow!

Un body o un top con ampia scollatura creerà un’altra illusione ottica, accorciando leggermente il busto a favore di un paio di gambe dal supermodella.

Questa mise è a tutto rock: grintosa e da "rebel girl" com’è, aggiungici il tocco punk di una giacca di pelle modello biker e sarai impeccabile.

Per ammorbidire lo stile da dura composto da chiodo e denim sfrangiato, sfoggia una borsetta dal design classico e romantico. Definirti perfetta sarà poco!

Shorts in denim, body con scollatura ampia, stivaletti dal tacco medio, giacca modello biker e borsa Chanel.

Crop top con pantaloni a vita alta: per elevare altezza ma anche raffinatezza

Se sei alla ricerca di un fisico da pantera - sinuoso, slanciato e tonico - allora segnati a caratteri cubitali: crop top e pantaloni a vita alta!

In realtà qualsiasi capo a vita alta si sposa al bacio: una gonna, una paio di culotte o shorts che siano, tutto va bene. Se l’ombelico viene ben coperto sei sulla buona strada!

Un top cropped che sveli gli addominali farà gioco, regalandoti un risultato che mescola slancio, altezza, magrezza e charme.

Pumps con tacco oppure stivaletti alti aiuteranno materialmente a innalzarti.

E per elevare lo stile? Un trench dal taglio classico o un cappotto nelle nuance neutre sono due validissime risposte al dilemma.

Per un effetto da femme fatale assicurato, abbina il soprabito grigio ghiaccio o color crema a pantaloni skinny e top crop in total black. Irresistibile!





Top cropped e pantaloni a vita alta neri, cappotto grigio.

Credits: Getty Images



Abito lungo con cintura in vita e platform: al top, letteralmente!

Un longdress è un grande amico delle donne basse. Se aggiungi il dettaglio della cintura in vita, allora l’abito lungo diventerà il tuo best friend forever.

La cintura infatti ha il pregio di slanciare la shape, anche se la taglia in orizzontale.

Per aiutarla fisicamente nell’impresa, prova a calzare un paio di mocassini con platform.

La zeppa ti farà guadagnare un bel po’ di centimetri ma il modello di scarpa trarrà in inganno: se le pumps tacco 12 gridano a gran voce che si vuole sembrare più alte, i mocassini invece otterranno l’effetto in maniera molto discreta. Trattandosi di un modello solitamente flat, infatti, la suola rialzata passerà quasi inosservata.

Tornando al best friend, ossia l’abito, opta per il taglio lungo, il colore chiarissimo come il bianco o il beige e un modello movimentato, tipo a balze.

Anche una gonna maxi abbinata a una blusa si presta benissimo per innalzarti la figura. E farti fare un figurone!





Abito lungo bianco con cintura gialla in vita e mocassini con platform.

Credits: Getty Images



Jeans a campana e t-shirt a righe: altissima e casual con tocco francese

Per toccare vette altissime di metratura e di stile, i guardaroba delle parigine sono sempre inesauribili fonti di ispirazione.

Un paio di blue jeans a zampa a vita alta dal lavaggio scuro daranno quel tocco da Brigitte Bardot (versione casual) che non guasta mai.

Abbinarli a una t-shirt in stile marinière diventa poi perfino “Coco approved”: le righe orizzontali faranno molto Madame Chanel e aiuteranno a dare slancio alla silhouette.

Meglio però sceglierle mignon: righe troppo extralarge rischierebbero di allargare la figura e quindi, oltre a ingrassare, anche ad abbassare il tutto.

Un paio di boots con tacco alto, ben nascosti sotto la svasatura dei jeans, daranno un aiutino notevole allo slancio.

Infine per un french touch ancor più “Coco approved”, vai di borsa Timeless o 2.55 di Chanel.

Più "Paris Mon Amour" di così non si può!





Jeans flared a vita alta e dal lavaggio scuro, t-shirt a mini righe e borsetta di pelle nera Chanel.

Credits: Getty Images