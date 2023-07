L a gonna lunga è tra i capi che simboleggiano l'estate. E di cui, in estate, non potremmo fare a meno. Anzi, è arrivata l'ora di arricchire il guardaroba con un po' di shopping online. Tu quale modello scegli?

… Riusciresti a immaginare l’estate senza indossare la gonna lunga neanche una volta? È praticamente impossibile. Perché le gonne lunghe estive sono fresche, veloci, comodissime. Disponibili non soltanto in un’infinità di versioni, ma anche in una serie di design che si adattano perfettamente a qualsiasi bodyshape. Che tu abbia fianchi larghi o stretti, il ventre piatto oppure no, il vitino da vespa o un punto vita più importante; insomma, qualunque sia la forma del tuo corpo, troverai la gonna lunga perfetta. Basta saper cercare nei posti giusti. E ti aiutiamo a risparmiare tempo, con la nostra selezione di gonne lunghe estive da comprare online.

Lo sai già: in cima alla classifica di gradimento restano quelle a pieghe e/o balze e dall’impronta boho chic. Come quelle caratterizzate da fantasie etniche. Ma ci sono anche altri modelli da passare in rassegna, che identificano differenti connotazioni stilistiche. Ce ne sono anche per tutti i gusti, non solo per tutte le silhouette!

Gonna boho chic

Cominciamo proprio da una gonna lunga boho chic, colorata ma non troppo accesa; caratterizzata da quelle tipiche fantasie retrò e al contempo un po’ esotiche. Ti mostriamo un modello molto richiesto, in virtù di quella piccola percentuale di elastan che regala la giusta aderenza. Accompagna armoniosamente le linee del corpo per poi farsi più ampia sul fondo. Che te ne pare?

Basic

Preferisci invece una maxi skirt a tinta unita, estremamente semplice? Allora guarda questa: ampia, a trapezio, con pieghe. Di un colore neutro, il marrone, che facilita al massimo gli abbinamenti. La tipica gonna da indossare al volo per andare ovunque, senza porsi troppi problemi!

Gonna bianca

… E poi naturalmente c’è lei, la regina delle gonne lunghe estive. Sì, ci riferiamo all’intramontabile gonna bianca, sempre glam nonché ambasciatrice di luminosità. Abbiamo scelto un modello stile hippie, con balze e delicati ricami ton sur ton. Altri dettagli sono la chiusura con coulisse e la leggere fodera in garza.

Gonna lunga cut out

Se sei a caccia di gonne lunghe particolari e ritieni che il tuo punto di forza siano le gambe, questo modello ti lascerà tutt’altro che indifferente. Una gonna lunga nera con due spacchi frontali, quindi anche in linea con il trend del cut out che continua a imperversare. Il nero è sempre una garanzia di successo.

Gonna a ruota

Stai cercando una gonna lunga elegante? Dai un’occhiata a questo modello a ruota e a vita alta, che fa subito venire in mente quelle indiscusse icone che rispondono ai nomi di Audrey Hepburn e Brigitte Bardot. Una tipologia che andava tantissimo negli anni 'Cinquanta'50 e 'Sessanta'60, e che adesso stiamo riscoprendo. Il colore nero, poi, la rende assolutamente impeccabile. E se è vero che questo modello è magnifico per chi ha il punto vita sottile, è anche vero che sostanzialmente sta bene a tutte.

Gonna lunga dritta

Abbiamo trovato anche una gonna lunga dritta e vita bassa, in uno stile che potremmo definire orientale. Le complesse e affascinanti fantasie vengono sottolineate – ma con garbo – dal sempre vincente black&white. Con un top corto e nero, in effetti, è il massimo!

Gonna trasformabile

Concludiamo con una chicca che abbiamo scovato "sbirciando" tra gli acquisti e le recensioni degli altri utenti: una gonna lunga a vita alta trasformabile. Che cioè diventa, in poche mosse, un intrigante mididress estivo. Perfetta anche quando prevedi di restare diverso tempo fuori casa e cambiare location, magari passando dalla spiaggia all'aperitivo!

