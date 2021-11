S e il tuo problema sono i fianchi larghi, ti spieghiamo step by step quali look adottare per nascondere al meglio il tuo difettuccio. Sei pronta a scoprire come dire addio al tuo punto critico?

Fianchi larghi, che tormento! Se anche tu ti senti poco a tuo agio con la zona fianchi, non disperare: ci sono tantissimo modi per minimizzare il problema, a partire dal look. Basta imparare un po' di regole e scoprire come vestirsi per nascondere i fianchi larghi sarà semplicissimo.

I trucchetti fashion per sembrare più snella e slanciata sono infiniti e ti regaleranno soddisfazioni maggiori della palestra (anche se un po’ di movimento fisico va sempre fatto, per il benessere psicofisico innanzitutto).

Per aiutarti a nascondere i fianchi larghi con l’abbigliamento, abbiamo stilato per te una guida che insegna passo dopo passo come vestirsi. Da capo a piedi, riducendo notevolmente i fianchi. Scommettiamo che non crederai allo specchio?

Scollo a V alleato della magrezza

Un décolleté a V è quello che ci vuole per nascondere i fianchi larghi. La forma appuntita e l’angolo convesso danno slancio alla body shape e al contempo attirano gli sguardi sulla scollatura. Il risultato? I fianchi non si noteranno e comunque saranno notevolmente rimpiccioliti dall’illusione ottica dello scollo.

Un ciondolo che pende nel mezzo della V profonda potenzierà l’effetto ipnotico.

Pantaloni morbidi larghi, yes please!

Se il tuo problema sono i fianchi larghi, evita i jeans skinny effetto seconda pelle. Punta piuttosto su pantaloni morbidi e larghi, a vita alta e leggermente cropped.

Niente tascone in stile cargo perché accentuerebbero i fianchi (e attirerebbero gli sguardi proprio lì). Sì invece ad high rise e a colori scuri come nero, blu navy e bordeaux. Come tessuto, cotone extrafino, lino, raso o seta andranno benone.

Wrap-dress, una garanzia

L’abito a portafoglio è il modello che meglio camuffa i fianchi troppo pronunciati. Il taglio wrap a vestaglia, infatti, focalizza l’attenzione sul punto vita e sul décolléte, distogliendola dal sotto.

La fusciacca da annodare sopra all’ombelico farà cadere la parte della gonna alla perfezione, evitando di segnare troppo i fianchi.

Anche lo scollo a V tipico del wrap-dress è un trucco smagrente non da poco: l’apertura appuntita, ad angolo convesso, darà l’illusione di maggior magrezza e altezza.

Maxi-cintura = maxi-amica!

Come accessori, non farti mancare una cintura in formato XL. Renderà più avvitata la body shape da un lato e dall’altro creerà un’illusione visiva che rimpicciolisce tutto, fianchi compresi.

Con una gonna longuette scampanata e una camicia a maniche corte, la maxi-cintura conferirà alla mise una struttura simile a quella dell’abito ad A. Perfetto per nascondere i difetti in zona fianchi e side B.

Bustier mon amour!

Per quanto riguarda il sopra, il più indicato in caso di fianchi larghi è il modello a bustino. Sia un abito a balconcino sia un top bustier ti regaleranno una linea invidiabile. E i fianchi chi li nota? Nessuno perché tutte le pupille (a cuoricino) saranno attratte dal décolleté.

Inoltre il bustino ha la particolarità di inguainare alla perfezione il corpo, modellando le curve in maniera perfetta.

Per coronare il tutto, aggiungi un accessorio maxi come una pochette in formato extra-large. Sarai divina, sappilo.