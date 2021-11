P er celare punti critici in zona ventre ci sono tanti escamotage. Il primo sarebbe andare in palestra, d’accordo, però anche alcuni accorgimenti fashion fanno miracoli. Ecco qui tutte le dritte per eliminare la pancetta (dall’outfit)

Vorresti fare sparire una volta per tutte quell’odiosa pancetta ma non hai voglia zero di fare addominali e jogging per buttarla giù? Non sai quanto ti capiamo… Anche se movimento, sport e fitness sono fondamentali non solo per una silhouette tonica ma innanzitutto per il benessere, spesso la voglia di farlo è pari alle calorie delle bevande che beviamo, sperando che la pancia non aumenti. Zero, esatto. Ma niente paura: aspettando di iscriverci in palestra, ci sono tanti, tantissimi escamotage fashion con cui correggere la body shape, facendo sparire come per magia la pancia! Pronta a scoprire come vestirsi per nascondere la pancia?

Te lo spieghiamo qui ma non dirlo al tuo dietologo!

Pantaloni cropped a vita alta? Tutta la vita!

Il primo capo da indossare in caso di pancetta? I pantaloni a vita alta, anche altissima, che siano pure un po' cropped. Questo modello camufferà la zona ventre, nascondendo la pancia e modellando alla perfezione il resto.

Una maxi-cintura in vita ti aiuterà ancora di più a celare il tuo punto critico perché coprirà materialmente la zona, in più darà un effetto maggiormente avvitato al look.

Il taglio della gamba corta è l’ideale per mostrare la caviglia e parte del polpaccio, dando l’illusione di ulteriore altezza. Aggiungi un paio di sandali o di pumps con il tacco e lo slancio sarà potenziato, facendoti sembrare più magra. Della serie: pancetta adios!

Blazer lungo: amalo e non te ne pentirai

L’altro migliore amico che dobbiamo tenerci buono è la giacca manlike lunga. Un bel blazer oversize che arrivi ben sotto i fianchi coprirà side B e cosce (spesso zone critiche anch’esse quando si ha il problema pancia).

La pancetta sarà più coperta e nascosta, specialmente se alla giacca si abbineranno un paio di pantaloni a palazzo high rise.

Un altro trucchetto togli-chiletti è la borsa taglia XL: una maxi bag da portare a tracolla o sottobraccio falserà le misure, togliendoti come minimo una taglia.

Cardigan lungo: il nostro BFF

Nelle occasioni più casual, al blazer puoi sostituire un bel cardigan lungo. L’effetto sarà simile a quello della giacca over ma il risultato più easy.

Evita i maglioni slim fit aderenti e punta su una taglia in più rispetto alla tua, così la pancia e i fianchi non verranno segnati.

I colori scuri come il nero e il blu navy sono senz’altro colori snellenti ma anche le tinte vitaminiche si rivelano top. Un giallo limone, un verde lime e un rosa pompelmo ti daranno una sferzata di energia e un punto colore notevole che distoglierà ulteriormente gli occhi dalla pancetta.

Anche in questo caso una borsa maxi potenzierà il risultato snellente, come pure accessori pieni di personalità tipo un paio di occhiali da sole in stile Lolita.

Gonna a vita alta, quante soddisfazioni!

Oltre ai pantaloni, anche le gonne a vita alta aiutano a coprire la pancia e a modellare meglio il corpo. Più la vita è alta, maggiore sarà l’effetto contenente e snellente.

Stessa cosa per la palette cromatica: i toni scuri potenziano lo slim effect ma se hai un bel seno e lo evidenzi bene puoi anche indossare senza pensieri il panna, il rosa carne e perfino il bianco.

Ovviamente è sempre meglio farsi dare un aiutino dalla scarpa, scegliendola aperta e con tacco alto per quello slancio in più.

Scollo a V, chi l’avrebbe mai detto?

Un trucco fashion dal notevole potere dimagrante e nascondi-pancia è lo scollo a V. L’apertura appuntita di questo tipo di scollatura regala un bello slancio alla silhouette, in più calamiterà gli sguardi sul décolleté.

Una camicia a V andrà sempre bene, meglio ancora se la si sceglie con le maniche ampie a sbuffo: il rigonfiamento ad altezza spalle falserà le misure e farà apparire meno pancetta di quella che c’è.

Mixa un paio di pantaloni in satin o in popeline di cotone a vita alta, sandali aperti con tacco e una maxi pochette e non crederai allo specchio.