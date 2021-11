S e il problema cosce larghe ti attanaglia, ti spieghiamo quali look adottare per dimenticartene totalmente. Sei pronta per scoprire i trucchi fashion a prova di silhouette da top model? Te li sveliamo tutti (ma non dirlo in giro)

Hai le cosce grosse e la cosa non ti va proprio giù? Allora questa guida che spiega come vestirsi in caso di cosce XL è quello che fa per te.

Ci sono tanti escamotage fashion per camuffarle, snellirle e farle apparire molto alleggerite, basta conoscerli e scegliere quello più adatto a te e al tuo stile.

Per aiutarti a trovare gli outfit ideali, abbiamo selezionato tutti quelli che snelliranno il giro-coscia di parecchio. Con cui sembrerai più snella e bella, provare per credere.

I tacchi color nude: che slancio!

Per uno stacco di gamba da pelle d’oca, il segreto sta nelle scarpe. Scegliere con il tacco e nella nuance nude del rosa carne (se non indossate collant, altrimenti nere o del colore delle calze che portate).

La scarpa alta dello stesso colore della gamba darà l’illusione di maggiore altezza, slancio e cosce magre.

Puoi anche distogliere gli sguardi dalle cosce con qualche accorgimento come il drappeggiato sul ventre, i volant, le maniche a sbuffo o un punto colore (da posizionare ben lontano dai fianchi, tipo un foulard o un cappello).

L’abito ad A, per risultati top

Per imparare l’ABC dei trucchi camuffa-cosce, partire dall’abito ad A è una garanzia.

Il vestito con taglio trapezoidale è il migliore amico delle donne che vogliono tenere nascosti cosce e fianchi. A vita alta, con gonna a ruota e scollo a V sarai a prova di amica criticona.

La vita alta e la gonna a ruota non segneranno minimamente la coscia e al contempo lo scollo a V attirerà gli sguardi verso il décolleté. Questo tipo di scollatura ha pure un effetto snellente perché il suo essere appuntito darà l’illusione di maggiore magrezza e slancio.

I bermuda a vita alta, da ringraziare (a vita)

Non possono mancare all’appello gli shorts larghi e lunghi, modello bermuda. A vita alta e un po’ scampanati ti regaleranno una body shape slim e nasconderanno le cosce.

Con un paio di stivaletti, sandali o pumps alte, lo stacco di gamba sarà da diva. Opta per il colore nude della scarpa e noterai un miglioramento della silhouette davvero notevole.

Per il top, punta su disegni, ricami e fantasie audaci tipo l’animalier ad altezza petto e spalle per calamitare gli sguardi sul sopra anziché sul sotto.

Il blazer lungo diventa il BFF

Una giacca manlike da portare over che cada un po’ lunga sui fianchi si rivelerà perfetta. Nasconderà le cosce e ti farà perdere come minimo una taglia, specialmente se scelta nelle nuance scure del nero, blu navy o testa di moro.

Un paio di pantaloni a palazzo cropped dalla fantasia a righe verticali si abbinerà al bacio, facendoti sembrare più alta e snella in un secondo. La ciliegina sull’outfit? Gli stivaletti con tacco largo.

Maxi dress fluido, chic e smagrente come piace a noi

L’abito lungo in tessuto leggero e fluido è l’altro capo chiave per il problema cosce grosse.

Sceglilo a vita alta e molto morbido, plissettato nella parte inferiore per movimentare il look.

Le tinte scure ti smagriranno ancora di più ma anche un bel rosso intenso sarà ideale per modellare la body shape alla perfezione. I colori accesi e passionali come il rosso ciliegia, infatti, mettono in secondo piano eventuali difettucci, puntando i riflettori sulla sensualità.

Per passare la prova outfit a pieni voti, aggiungi un paio di stivali con tacco largo. Mai calzare tacchi sottili perché sottolineerebbero polpacci, gambe e cosce robuste.

I pantaloni a vita alta scampanati, oh yes!

Cosce grosse, addio! Come? Con i pantaloni a vita alta e a gamba larga.

A zampa d’elefante con high rise modelleranno alla perfezione la body shape, facendo sembrare meno larghe le cosce.

Sceglili in denim scuro o in cotone elasticizzato nero per potenziare lo slim fit e punta invece su nuance accese per il top e per le scarpe, ad esempio rosa shocking o tinte vitaminiche altamente energizzanti. Giallo limone, verde lime e arancione carota attireranno gli occhi sul sopra e sul dettaglio piedi, tenendoli alla larga dalle cosce e dai fianchi.