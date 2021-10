Far sembrare le gambe più lunghe è molto facile se applichi il gioco delle proporzioni. Impara a riprodurre 4 look infallibili per avere gambe chilometriche!

Far sembrare le tue gambe più lunghe è abbastanza semplice se impari le tecniche giuste! E’ tutta una questione di proporzioni, che si possono ricreare con la combinazione corretta di indumenti tra il sopra e il sotto.

Dalla tuta con vita segnata alla gonna lunga con il crop top, i capi, gli abbinamenti e gli escamotage fashion per gambe da urlo sono tantissimi. Ma se volete scoprire quali sono i più infallibili, mettetevi comode e prendete appunti.

Ecco 4 outfit infallibili, che valgono sia in versione estiva che invernale, per allungare visivamente le tue gambe.

I pantaloni a palazzo con maxi cintura

Un alleato che ci aiuta a slanciare le gambe è il modello di pantaloni detto “a palazzo”. La vita alta e la scampanatura in stile flared tipica di questi pantaloni, infatti, crea il gioco illusorio per cui le gambe sembreranno quelle di una top model.

Aggiungi in vita una maxi cintura e otticamente amplificherai il risultato che vuoi ottenere.

Anche la palette cromatica dei chiari gioca a tuo favore: mentre i colori scuri rimpiccioliscono (per questo il nero smagrisce), le tinte tenui che virano verso il bianco, il panna e il beige comportano l’effetto opposto (sia in larghezza sia in altezza). Quindi se non hai esigenze di assottigliamento della silhouette, punta sulla tavolozza dei chiarissimi e sembrerai più alta, gambe comprese.

Gonna lunga a balze e look monocolore

Preferisci la gonne? Benissimo, opta per un modello lungo con balze sul fondo e avrai il risultato sperato.

L’accortezza in più è quella della tinta unita: una maxi gonna in satin arancione è l’ideale da abbinare a una giacca dello stesso colore. Il continuum cromatico che l’outfit monocolore crea, infatti, ha il potere di slanciare.

Aggiungi una cintura da indossare a vita alta e le tue gambe ti ringrazieranno.

Giacca crop mon amour

Un blazer cropped è l’altro trucchetto infallibile per gambe lunghissime. Indossa una giacca cortissima appaiandola a un paio di jeans a vita altissima e l’altezza sarà la tua mezza bellezza, come dice il proverbio.

Se punti anche sulla tinta unita o quasi, l'effetto jumpsuit potenzierà l'effetto innalzante, provare per credere. Vale sempre la regola che lo spezzato cromatico abbassa mentre il continuum di nuance rende tutto più slanciato, fluido e lungo.

Per ottenere l’effetto gamba chilometrica, non devono mai mancare all’appello le scarpe con il tacco alto. Sia a stivaletto sia modello pumps andranno bene, dipende dal tuo gusto e dallo stile che vuoi perseguire.

Evviva i pantaloni a righe verticali!

Un altro indumento a cui attingere a piene mani? Anzi, ci sarebbe da dire "a piene gambe" dato che parliamo dei pantaloni a righe.

La fantasia stripes dovrà essere verticale e non orizzontale: solo le righe verticali innalzano la figura e creano l’illusione ottica dell’allungamento. Viceversa, le righe orizzontali abbassano e allargano, quindi non contemplarle nemmeno in questo caso!

Come top, scegli un pullover crop che aiuterà ulteriormente a fare sembrare le gambe più lunghe.