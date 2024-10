Abbinare i nuovi iPhone al tuo look? Oh, yes! Ecco le inspo più glam

I nuovi dispositivi Apple sono tecnologicamente evoluti, ma anche caratterizzati da 5 colorazioni magnifiche. Vuoi abbinarli ai tuoi oufit? Ti mostriamo 5 idee da copiare subito!

… Et voilà, ecco finalmente le nuove “creature” di Apple: iPhone 16 e iPhone 16 Plus. Tecnologicamente super evoluti, ma questo non ci meraviglia. La fotocamera è caratterizzata da funzioni inedite, tra cui il Controllo Fotocamera e gli Stili fotografici. Realizzare scatti perfetti diventa sempre più facile, possiamo davvero scatenarci e mettere in campo tutta la nostra creatività. Altri plus di questi dispositivi sono il chip A18 che segna un enorme passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza, la batteria più grande e ottimizzata, il tasto Azione (che permette una totale gestione con semplici tocchi), un più elevato grado di sicurezza. E poi… Poi questi nuovi iPhone sono belli. Anzi, sono da urlo!

Sottili ma ultra resistenti, con un design essenziale e cool. Ma a fare la differenza sono i colori: rosa, verde acqua, blu oltremare. Tonalità delicate e al contempo eyecatching, perfettamente allineate – tra l’altro – alle ultime tendenze moda. Si aggiungono i tradizionali black e white, intramontabili. A proposito di tendenze moda, vogliamo farti una proposta. Anzi, più proposte. Hai mai pensato di abbinare l’iPhone al tuo outfit? Beh… se sei una it-girl doc, sicuramente sì! Allora ci siamo divertiti a creare 5 look, uno per ogni colorazione dell’iPhone 16 e dell’iPhone 16 plus. Te li mostriamo, spiegandoti anche l’origine delle nostre inspo. Let’s go!

I nuovi colori di iPhone 16

Come abbinare iPhone 16 rosa

Completo giacca e gonna verde oliva + mini bag rosa (aggiungere iPhone 16 pink)

L’iPhone 16 rosa è tra i nostri preferiti, lo ammettiamo. Come abbinarlo? Ti mostriamo un outfit perfetto. Il rosa non è il colore principale, come puoi vedere. Non stiamo cercando un effetto barbiecore. Piuttosto, troviamo il colore girlish per eccellenza su dettagli tutt’altro che secondari che esaltano il look: la handbag e la piccola spilla. Noi aggiungiamo l’iPhone, naturalmente. La forza di questo look sta nell’incontro tra due nuance complementari: rosa per piccoli accenti, appunto, e verde (oliva, dalla texture dorata) all over. Funziona alla grande, non trovi?

1 / 6 1/6 iPhone 16 pink (APPLE) 2/6 Mini bag in pelle (JACQUEMUS via NET-A-PORTER) 3/6 Blazer monopetto (MAX&CO) 4/6 Maxi skirt a corolla (MAX&CO) 5/6 T-shirt in seta (FALCONERI) 6/6 Stivali biker (DR. MARTENS) PREV NEXT

Le combo giuste per iPhone 16 verde acqua

Maxi coat in pelle + maxi bag burgundy (aggiungere iPhone 16 verde acqua)

Verde acqua, un colore meraviglioso! Se questa è la tua scelta, l’iPhone 16 merita di passare in primissimo piano. L’idea è dunque quella di optare per un look basato su tonalità virali per questo Autunno Inverno 2024, ma intense e scure: cioccolato e burgundy. Corrispondono, rispettivamente, a un trench in pelle e una borsa maxi. Per completare l’opera, jeans mom e pullover nero. Così è inevitabile che il cellulare verde acqua illumini l’outfit, catturando subito l’attenzione. Proprio come fosse un bijoux.

1 / 6 1/6 iPhone 16 verde acqua (APPLE) 2/6 Trench in similpelle choco (NORMA KAMALI via MYTHERESA) 3/6 Pullover girocollo in lana (GOLDEN GOOSE) 4/6 Jeans con fit a uovo (PINKO) 5/6 Stivali chelsea chunky (MAJE) 6/6 Borsa in pelle lucida burgundy (CHLOÉ) PREV NEXT

Il look che valorizza iPhone 16 blu

Look total denim + trench senape + borsa burgundy (aggiungere iPhone 16 blu)

Passiamo all’iPhone blu. Gli abbinamenti possibili sono infiniti, ovviamente. Noi lo combiniamo col denim, che ne pensi? Giubbottino e jeans. Poi, per regalare un twist di originalità a questo outfit, ecco un trench midi color senape. E infine guarda la borsa: ormai è chiaro che siamo follemente innamorat* del burgundy! Il risultato è un look urban chic per nulla eccessivo, ma che di certo non passa inosservato. E l’iPhone… brillerà.

1 / 6 Courtesy of press office 1/6 iPhone 16 blu (APPLE) 2/6 Giaccone in tela di cotone (RALPH LAUREN) 3/6 Giacca in denim (LEVI'S) 4/6 Jeans a gamba dritta (ZARA) 5/6 Borsa in pelle con manici rigidi (SAINT LAURENT) 6/6 Stivaletti in nappa (PRADA) PREV NEXT

iPhone 16 nero? Ecco il tuo look...

Look maxi pull grigio + jeans bianchi + accessori neri (aggiungere iPhone 16 nero)

L’iPhone 16 nero è un classico di indiscussa eleganza. Consideriamolo un accessorio a tutti gli effetti, ergo scegliamo la borsa e gli stivali dello stesso (non) colore. Tocco di classe: gli occhiali da sole, a loro volta 100% black. Poi candidi jeans a gamba larga, perché l’accoppiata nero+bianco vince sempre (e sempre vincerà). Per finire, un morbido e pesante pullover oversize. Restiamo sul neutro e andiamo in nuance: grigio. Sì, ci piace!

1 / 5 1/5 iPhone 16 nero (APPLE) 2/5 Handbag in pelle (LANVIN) 3/5 Stivaletti texani (HERMÈS) 4/5 Pullover oversize in lana merino (&OTHER STORIES) 5/5 Relaxed jeans (DIESEL) PREV NEXT

Cool mix wow per iPhone 16 bianco

Set pantaloni e overshirt azzurro denim + mini bag bianca (aggiungere iPhone 16 bianco)

Come evitare che l’iPhone bianco si “perda” nell’insieme dell'outfit? Giocando con i dettagli, ancora una volta. Scegli un unico accessorio, oltre al telefono, che sia bianco ovviamente e possibilmente mini. Entrambi, così, si noteranno subito. Per il resto, ci sorride l’idea di un total denim diverso dal solito. Ovvero caratterizzato da una lavorazione bouclé. Ai piedi, un bel paio di stivaletti platform. Elevarsi è sempre una bella cosa!

1 / 5 1/5 iPhone 16 bianco (APPLE) 2/5 Pantaloni in denim bouclé (STELLA McCARTNEY) 3/5 Camicia oversize in denim bouclé (STELLA McCARTNEY) 4/5 Mini bag in pelle di vitello peach bianca con finiture argento anticato (BALENCIAGA) 5/5 Stivaletti platform in tela (CONVERSE) PREV NEXT