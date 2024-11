Style combo colorate: parliamone!

L 'accostamento verde brat, rosa e grigio di Prada ha fatto innamorare i trend setter, ma su TikTok se ne parla parecchio di style combo. Qual è il tuo match preferito?

Non sappiamo se è l’algoritmo dei social che ci ascolta oppure no, fatto sta che ultimamente su TikTok abbiamo visto moltissime style combo! Di cosa si tratta? Semplicemente di clip dove cool girls e trend setter suggeriscono combinazioni colore o abbinamenti di stagione davvero hot. È un argomento che sembra scontato ma non lo è: a volte basta davvero matchare due shades per ottenere un look vincente. D’altra parte l’Armocromia ha dimostrato da tempo l'importanza della palette, giusto?

Al di là della stagione che caratterizza le tue cromie devi ammettere che, quando la signora Prada ha portato in pedana l'ultima Fall-Winter, le sue style combo non sono passate inosservate. Gli abbinamenti colori come blu-rosso-nero o grigio-rosa-verde brat sono stati da stand out moment e ci hanno ricordato una cosa. Pur indossando capi semplici e classici, le sfumature possono essere IL dettaglio (anche piccolo) che eleva l’outfit. Per esempio, una mise estremamente chiara può fare facilmente il level up con una borsa neutra e accessori colorati, come un cappello olive green e un paio di shoes lilla. Capiamo però che, tra tutte le shades a disposizione, scegliere gli abbinamenti win-win richiede un po’ di pratica. Ma non preoccuparti, abbiamo una soluzione… a portata di mano!

Come ti abbiamo anticipato, su TikTok diversi creators si dilettano giocando con style combo colorate. A dir la verità però alcuni di loro dispongono di un certo “asso nella manica”. O meglio, di un piccolo dizionario giapponese del colore che gli suggerisce su quale abbinamenti puntare per la costruzione dell’outfit. Se fate un po’ di ricerca, infatti, sulla piattaforma cinese vedrete matchare il crema con l’arancione e l’ottanio. Oppure il grigio con il burgundy o, ancora, noterete come l’insieme marrone + blu navy + senape o rosso risulti molto sofisticato. Certo, la regola must resta sempre quella di bilanciare i colori, magari lasciandone uno predominante per evitare l’effetto tavolozza.

Quindi cosa serve per una perfetta style combo? Fondamentalmente un po’ di pratica e forse qualche cambio d’abito in più per trovare il giusto equilibrio. Ma ricorda che le reference modaiole sono le tue migliori alleate e, se non hai voglia di riguardarti tutte le sfilate, puoi sempre dare uno scroll alla bacheca di TikTok. Comunque, a titolo informativo, noi quel dizionario (composto da due piccoli volumi) lo abbiamo già aggiunto alla wishlist natalizia…