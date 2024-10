Le modelle da seguire per vere inspo di stile

S iamo abituate a vederle sulle passerelle più posh, ma le modelle sono anche delle vere it-girls e muse a cui ispirarsi! Se non sai mai cosa mettere, ti consigliamo di fare un giro sui loro profili social…

Hai mai pensato alle modelle più famose come a delle vere trendsetter? È vero, il fashion month è appena finito e sicuramente ti saranno capitati sotto gli occhi gli scatti patinati delle content creators più famose di Instagram. Però, tra abiti super studiati, mix eccentrici ed accessori wow, noi abbiamo notato che - in fatto di street-style looks - le top models sono delle vere e proprie it-girls, con una coolness davvero invidiabile, ça va sans dire!

Al di là delle passerelle e degli strike a pose patinati infatti, le modelle (alcune più di altre in realtà), condividono sui social anche il proprio lifestyle. Così tra foto di amici, opere d’arte e viaggi, sul loro Instagram ecco che spuntano outfit daywear davvero easy to use! Quindi sì, se stai attraversando una fashion crisis o semplicemente hai bisogno di un pizzico di ispirazione, noi ti consigliamo caldamente di prendere in mano il telefono e… iniziare a mettere qualche follow a queste modelle so stylish!

Vittoria Ceretti

Con 1,7 milioni di followers è una delle top models italiane più famose del momento. Se cerchi uno stile posh e glamour allora sei sul profilo giusto.

Jill Kortleve

L’essenza del vero street-style. La modella icona del body positive insegna a mixare la moda con il giusto twist di ironia, necessario per essere memorabili con nonchalance.

Mona Tougaard

Come foto profilo ha l'immagine di un personaggio dell’anime L’ultimo dominatore dell’aria, la modella danese con origini multietniche ti offre a portata di click looks urban ma super cool. Un essential che non manca mai nei suoi scatti? Gli occhiali da sole!

Loli Bahia

Vuoi delle inspo sofisticate? Allora Loli Bahia sarà la tua fata madrina del fashion preferita. Stile college, officecore, normocore... Scrolla questo profilo Ig e ti sarà dato!

Quinn Elin Mora

Praticamente presente a tutti i fashion shows più patinati, la modella ti insegna ad abbinare pezzi coquette con altri dell’athleisure. Il tutto condito con mise che potrai replicare (senza ombra di dubbio) per la tua nightlife.

Kendall Jenner

Ha davvero bisogno di presentazioni? Lasciamo parlare il suo profilo (e il suo stile carico di coolness), che è meglio.

Bella Hadid

L’abbiamo vista tornare in passerella in occasione dello show di Saint Laurent, ma noi la amiamo per il suo sense of style country. Come descriverla? 61,4 milioni di followers e un paio di jeans!

Devyn Garcia

Amatissima da Jacquemus, Devyn ti insegnerà due cose: a metterti in posa in ascensore e… scegliere gli accessori giusti da abbinare al look. Hobo bag e cappelli? I suoi must-have preferiti.

Kaia Gerber

Figlia d’arte (sua madre è Cindy Crawford, ndr), Kaia è una certezza se il tuo armadio predilige il mood casual-chic non solo per le passeggiate metropolitane, ma anche in montagna o... a casa! Poi, diciamolo, consiglia anche dei libri degni di wishlist.

Hyunji Shin

Dalla korean wave, la modella che ha calcato le passerelle di Louis Vuitton e Stella McCartney, non ha solo una pelle di porcellana ma anche un fashion Instagram per “ogni occasione”. Da lei il cambio d'abito avviene senza nemmeno passare dal via!