Storie di bloomers e culotte…

Q uesta estate li abbiamo visti entrare nel guardaroba di soppiatto, ma è ora che i bloomers ti fanno dire wow! Un po’ culotte, un po’ shorts... se vuoi “far parlare“ del tuo stile cool questo è il capo sui cui puntare.

Preparati a fare un acquisto dal sapore decisamente vintage: i bloomers! Ma… che cosa sono? Non preoccuparti è normale che tu abbia sentito poco parlare di loro, dal momento che questo capo trae ispirazione dall'abbigliamento femminile (intimo) dell’età vittoriana. A prescindere dal loro heritage, però, non c’è certamente da stupirsi se la lingerie esce allo scoperto, lo sappiamo. D’altronde non è mica la prima volta che l’underwear diventa outwear. Anzi. E poi non ti sarai mica dimentica del “passato” trend del no pants, vero?

Bloomers shorts + boots + top

Prima di entrare nel vivo del fashion theme, chiariamo però l’essenza dei bloomers. Ti tranquillizziamo subito, dicendoti che questi pantaloncini divertenti e simil-culotte non sono proprio la copia esatta di quelli usati nell’800. Sono stati chiaramente ripensati in chiave moderna, talvolta incorporando elementi funny o usando stoffe davvero preziose. In generale, la loro forma è morbida e leggermente gonfia, un effetto ottenuto grazie alla vita stretta e agli elastici-laccetti che abbracciano le cosce. Già durante l’estate appena passata ti sarà capitato di vederli almeno una volta nel feed Instagram di diverse it-girls. Con le alte temperature venivano abbinati a canotte e T-shirt ma, te lo assicuriamo, è con l’inverno che possono dare il meglio! Ora te lo dimostriamo.

Uno dei motivi per cui i bloomers stanno conquistando il cuore di molte è la loro capacità di adattarsi a diverse occasioni, creando outfit sofisticati e, a tratti, audaci. Nelle ultime stagioni, molti brand hanno rivisitato questo tipo di pantaloncino; Prada, ad esempio, in passato lo ha proposto in versioni eleganti e minimal, Simone Rocha lo ha ricoperto di balze e dettagli floreali sottolineandone lo spirito romantico. Persino Miu Miu e Gucci (nel 2008 e nel 2023, ndr) avevano fatto loro questa tendenza, ma più recentemente sono state anche le case patinate come Rokh e Chloé a riportare in passerella questo mix di eleganza e spensieratezza che… ci ha convinto a sfoggiare i bloomers subito!

Un look della sfilata di Chloé spring-summer 2025

Il trucco per indossarli è giocare con le proporzioni. I bloomers non necessitano di particolari accortezze ma è chiaro che dovrai fare un minimo di attenzione alle lunghezze dei capi. In versione cold, puoi sceglierli leggermente velati, di pizzo con balze, o con una trama check/vichy. E poi abbinarli a cardigan + bold boots, a top coquette voluminosi e pump (per le grandi occasioni) o a fur coat e mezzi guanti se il tuo intento è quello di ricreare un look a prova di serie tv alla Sex and the city.

Insomma, i pantaloncini bloomers non sono solo un pezzo di moda nostalgico, ma una dichiarazione di stile perfetta per chi ama mixare passato e presente. Noi te li consigliamo… che tu voglia sentirti un po’ vintage o decisamente trendy!

Bloomers shorts 1 / 8 1/8 Bloomers in felpa (CHARLIE BEADS) 2/8 Bloomers con laccetti (ZARA) 3/8 Shorts in pizzo (JECQUEMUS, via Mytheresa) 4/8 Mini bloomers (KIKI DE MONTPARNASSE, via Farfetch) 5/8 Bloomers tecnici (SIMONE ROCHA, via Farfetch) 6/8 Shorts a palloncino (DOLCE&GABBANA, via Mytheresa) 7/8 Shorts al ginocchio (MAISON MARGIELA, via Farfetch) 8/8 Bloomers a balze (JADED LONDON, via Zalando) PREV NEXT