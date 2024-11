Almost famous: con il Penny Lane coat è subito noughties girl

C i siamo fatte sedurre da un capospalla super-iconico: il Penny Lane coat. Un po’ stile groupies, un po’ retrò è decisamente... so glamourous!

Se c’è un capo che emana vibrazioni boho-rock è senza dubbio il Penny Lane coat. È vero, non ne abbiamo visti tanti sulle passerelle delle fashion week ma la moda si fa anche in strada o, come si usa oggi, scrollando Instagram. Dobbiamo essere sincere: a noi la scintilla d’amore per questa iconica giacca dalle linee morbide e dalle bordature di pelliccia (spesso sintetica) si è riaccesa grazie al touch nostalgico anni Settanta che emana. Un po’ simbolo di free spirit e della leggerezza girlish delle groupies. Ma sì, lo ammettiamo, anche perché lo abbiamo rivisto addosso ad alcune fashion girls moderne come Ariana Grande, Bella Hadid, Olivia Rodrigo e Taylor Swift. Ci siamo fatte condizionare? Forse, però suvvia... l’dea di assomigliare a una Kate Hudson nel film Almost Famous non è allettante?!

Penny Lane coat + jeans + T-shirt + heels

Immagina un cappotto lungo, in montone/suede (o in altri materiali), con colletto e polsini avvolti da soffici dettagli furry che regalano quel tocco bohémien. Quindi aggiungi l’allure e lo statement posh e otterrai il Penny Lane coat. Data questa immagine che ti abbiamo acceso nella mente, non è difficile capire perché diverse celebs e fashioniste ne siano siano rimaste sedotte. Il punto è che questo capospalla si adatta praticamente a tutto. Puoi indossarlo come la star di Wicked, con camperos e mini skirt di jeans. Oppure puoi decidere se dargli una declinazione più contemporanea e urbana, matchandolo per esempio con un lingerie dress e un paio di sneakers. Oppure con pants in velluto ricamati (o bloomers shorts) + T-shirt grunge per abbracciare le sue vibes da “noughties girl” anni Duemila.

La caratteristica che ci piace di più del Penny Lane coat? Beh, per noi che siamo eccentricamente nostalgiche è il fatto che incarna l’estetica da “ragazza della porta accanto” con un twist vintage, senza mai tradire l’aria sognante che lo contraddistingue pur sfoggiando un look 2.0. Ti ricordiamo infatti che questa giacca non si declina solo con sfumature neutre come il marrone e il beige, ma anche con fantasie e trame più eclettiche. Se poi accetti un consiglio, noi ti suggeriamo di abbinarci un paio di guanti colorati. Fidati, faranno la differenza nella resa della mise in generale e aggiungeranno un pizzico in più di personalità!

Insomma, che tu voglia sentirti una rockstar o una romantica d’altri tempi, il Penny Lane coat è il pezzo cult che ti suggeriamo di cercare. Qui te ne lasciamo alcuni ma, ammettiamolo, il fascino del second-hand non si batte!

Penny Lane coat 1 / 9 1/9 Giacca in pelle con dettagli furry (PENNY LANE) 2/9 Trench coat con bordi shaggy (DIESEL) 3/9 Jackets con collo furry (ED HARDY, via Zalando) 4/9 Cappotto in lana (CHARLOTTE SIMONE, via Vestiaire Collective) 5/9 Long black coat (MAJE, via Yoox) 6/9 Shearling-line coat (MANGO) 7/9 Cappotto lungo con interni shearling (ARMA, via Yoox) 8/9 Coat extra long in fantasia (WOLF&BADGER) 9/9 Giacca corta con cintura (WANAN) PREV NEXT