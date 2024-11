Le calze parigine tornano a sedurci (anche) per l’Autunno Inverno 2024: i modelli più glam

L e calze sopra il ginocchio si confermano tra le tendenze moda più affascinanti. Pronta per il tuo shopping online?

L’abbiamo visto in svariate occasioni e continuiamo a vederlo: mai come in questo momento storico, il passato ispira la moda e le sue traiettorie. Anzi, è la fonte d’ispirazione più prolifica. Vale per gli stili, i singoli capi, gli accessori. E a proposito di accessori: una delle conseguenze di questi continui tuffi nel passato è il grande riscatto delle calze parigine. Cioè le calze sopra il ginocchio.

Di origini francesi (chiaro), esistono da secoli. Erano le preferite della regina Maria Antonietta, lo sapevi? Non sono mai tramontate; più che altro, hanno più volte cambiato status. Nel senso che all’inizio identificavano le nobildonne, quindi sono diventate un must have per le flapper degli anni Venti. Successivamente, hanno fatto la loro incursione nel mondo dello sport. Negli anni Sessanta e Settanta ha trionfato la combo con le minigonne e i mini dresses, anche nel segno dell'empowerment femminile. E dopo un periodo in cui sembrava avessero perso un po’ di fascino, eccole nuovamente imporsi sulla scena fashion. Più glam che mai, per l’Autunno Inverno 2024, esigono un posto nelle nostre wishlist. Che aspetti, dunque? Ecco una selezione di calze parigine da comprare online e qualche tips per creare outfit… A gamba tesa!

Calze parigine + stivali al ginocchio + micro pants + pullover cropped + blazer oversize

Parigine nere

Come si portano le parigine? Se ragioniamo in termini di abbinamenti, il sodalizio perfetto è quello con la minigonna a pieghe: non si discute. Anche con gli shorts, i mini abiti e i micro pants, d’altra parte, risultano impeccabili. Tra un po’ ti sveleremo altre dritte parecchio interessanti. Intanto, ti mostriamo un modello di calze sopra il ginocchio richiestissimo su Amazon: nero, in cotone piuttosto spesso, essenziale. Perfetto per l’autunno ma anche le giornate più fredde.

Completo check giacca cropped e mini skirt + parigine + stivaletti stringati maxi platform

Parigine a trecce

Altro quesito assai diffuso: quali scarpe indossare con le calze parigine? Qui viene il bello! Dunque, lo spessore fa la differenza. Se si tratta di calze piuttosto pesanti, come queste a trecce (caldissime), puoi abbinarle ad anfibi e stivaletti. Le fashioniste doc, però, adorano indossarle con gli stivali al ginocchio. In modo che si veda il bordo delle calze stesse. In effetti, l’impatto visivo è degno di nota. Se invece hai scelto parigine più sottili, in microfibra o altre fibre sintetiche oppure in cotone, provale con le slingback, le décolleté, i sandali. Ragazza, non te ne pentirai!

Parigine grigie

In generale, dal punto di vista cromatico la stagione Autunno Inverno 2024 è sostanzialmente sobria: predominano le tonalità naturali e neutre, insieme ai pastelli. Poche le eccezioni, tra cui troviamo il rosso vibrante. Per quanto concerne i colori delle calze parigine, il discorso della sobrietà risulta accentuato. Nero, bianco, beige, cioccolato, grigio, panna: sono queste le opzioni più cool. Il grigio, in particolare, sta trionfando nello street style (insieme al nero, ovvio). Ti diamo un'altra dritta: quando le temperature calano inesorabili, la combinazione parigine+collant si rivela salvifica, oltre che trendy!

Calze parigine traforate

… E sempre dallo street style, arriva un’altra inspo: le calze parigine traforate hanno una marcia in più. Romantiche ma maliziose, assicurano pure un soddisfacente grado di calore. Te ne proponiamo un paio beige, dalla lavorazione molto delicata e chic. Da comprare subito!

Parigine in microfibra

Preferisci qualcosa di più sensuale, un modello da portare con i tacchi e sfoggiare in una serata speciale? Ecco un paio di parigine in microfibra. Il nero è la scelta sicura, funziona sempre. Però questa tonalità che vira verso il cioccolato ci stuzzica parecchio. La pensi come noi?

Parigine + micro skirt a pieghe + felpa con zip + coat + mocassini chunky

Calze con fiocco

… Parigine con i fiocchi, nel senso letterale del termine! L’ideale quando hai voglia di premere sull’acceleratore dell’originalità, restando però lontana da qualsiasi eccesso. E poi il contrasto black&white è inattaccabile nonché intramontabile!

