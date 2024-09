La minigonna a pieghe è un must dello street style anche per l’autunno 2024

C aposaldo dello stile preppy ma anche dell'estetica tenniscore, continua a sedurci con il suo fascino eterno. Scopri la nostra selezione di modelli da comprare online.

Ok, bisogna mettere da parte costumi da bagno, parei, caftani, vestitini e tutte quelle cose belle che compongono il guardaroba estivo. Ma non c’è posto per la malinconia, perché anche l’autunno e l’inverno possono regalare grandi soddisfazioni in fatto di outfit. Anzi: più della bella stagione, per molti versi. Prendiamo la minigonna a pieghe, per esempio. Da sempre caposaldo dello stile preppy, ovvero ispirato alle uniformi dei college americani e inglesi degli anni ’50, ormai da un paio di anni è oggetto di riscoperta e notevoli apprezzamenti. L'abbiamo vista spesso sulle passerelle, sì, ma è anche un pezzo forte dello street style.

Il motivo di tale rinnovato successo? Quell’estetica ribattezzata tenniscore, tanto per cominciare. Che vede protagoniste proprio la minigonna svasata e la polo. Poi la retrò mania, ovvero l’imperversare di tutto ciò che riconduce al passato e dei riedit in chiave contemporanea. Ma mettiamoci anche quella voglia di sedurre senza rinunciare alla comodità, che ormai ci accomuna tutte. Conclusione: la minigonna a pieghe è un irresistibile richiamo anche per l’autunno 2024. E se ancora non è presente nel tuo armadio, ecco una selezione di modelli di tendenza da comprare online!

Look tenniscore

A vita alta

Come indossare la minigonna a pieghe? Ecco, proprio qui viene il bello. Perché possiamo davvero divertirci. Restando fedeli allo stile preppy, tanto per cominciare, e quindi abbinandola ai cardigan, alle camicette slim, ai maglioni a V, ai gilet in maglia. Oppure sposando la causa del tenniscorre, e allora le mini a pieghe s'indossano con polo shirts, cardigan, alle magliette smanicate. E poi resta un ampio margine per la sperimentazione e la personalizzazione. Le reginette dello street style, per esempio, decidono anche di abbinarla a capi oversize e/o portarla sopra i pantaloni. Mentre ci pensi un po’ su, dai un’occhiata a questo modello a vita alta con stripes!

Minigonna a pieghe + jeans + ballerine

Con elastico in vita

… E se ti stai chiedendo quali scarpe mettere con una minigonna a pieghe, sappi che anche a questo proposito abbiamo la massima libertà espressiva. Che si traduce in un livello Pro di versatilità. Le combo con i mocassini e le sneakers restano il top, ma per i look più easy via libera anche a ballerine e anfibi. Se il contesto si fa formale, tira fuori dalla scarpiera le slingback. E poi decidi se calare l’asso: calze e calzini a vista. Questa minigonna con elastico in vita è di una comodità assoluta!

Micro gonna

La gonna a pieghe può essere micro, è apparsa anche tra le collezioni di marchi blasonati come Miu Miu e Prada. In questo caso serve un pizzico di audacia in più, ma può aiutarci l’abbinamento con un trench che-svela-e-non-svela oppure gli stivali cuissardes. D’altra parte, c’è da dire che anche i collant coprenti sono una mossa da fashioniste navigate!

Micro gonna a pieghe + cardigan + mocassini e calze alte

Minigonna tartan

Certo: quando si parla di minigonne a pieghe, si parla anche di tartan. Le gonne corte scozzesi sono un grande classico; erano finite nel dimenticatoio, ma a loro volta sono tornate in auge. Le ritroviamo in scena per l’autunno e soprattutto per l’inverno, per essere abbinate a caldi maglioni e collant. Anche coloratissimi.

In denim

We love denim! E l’universo moda la pensa allo stesso modo, come dimostrato dal boom del total denim. L’equazione è semplice: anche la minigonna di jeans a pieghe merita un posto nella nostra wish list. E ci piace molto questo modello a vita bassa, dal design che potremmo definire un po’ rock!

In velluto

Quando le temperature cominciano a scendere un po’ più seriamente, ecco levarsi il richiamo della minigonna in velluto. E per l’autunno 2024, il consiglio è quello di prediligere le tonalità chiare e neutre, magari creando combo ad hoc con i capospalla. Ecco un modello molto gettonato; attenzione, perché sta andando davvero a ruba. Non perdere tempo!

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.