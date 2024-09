Le rose 3D saranno la fashion ossessione dei prossimi mesi?

S bocciano sugli abiti, sulle gonne, sulle maglie. Diventano materia e accento di stile, facendosi notare senza mai perdere la loro eleganza innata.

Ci aspettavamo che il trend delle rose 3D esplodesse un paio di anni fa, dopo gli input giunti da blasonate maison tra cui Valentino e Dolce&Gabbana. Invece è passato un po’ di tempo in più. E dopo che altri marchi ne hanno ulteriormente sottolineato il fascino durante le ultime Fashion Weeks – pensiamo a Molly Goddard e Roksanda, per esempio – finalmente ci siamo: le rose tridimensionali sbocciano nell’autunno inverno 2024.

Se lo stai pensando, hai ragione: la tendenza, in realtà, coincide più in generale con i fiori 3D. Ma qui noi vogliamo fare focus esclusivamente sulle rose, perché prevalgono sugli altri. Perché hanno sempre qualcosa di speciale. Dalle nuove collezioni (e troviamo nuovamente sia Valentino che Dolce&Gabbana) allo street style, il passo è breve ma deciso. Ci troviamo dinanzi a una nuova ossessione fashion? Beh, i presupposti ci sono tutti.

Abito off shoulder con rose applicate lungo lo scollo

La rosa fa rima con creatività

Sì, ma rose 3D in che senso? In tanti sensi. Ci sono quelle piccole, in satin, di diversi colori. Che si posano soavemente su pantaloni, maglioncini, cardigan. Ci sono i patch, i ricami a rilievo, gli strass e le paillettes. Ma soprattutto ci sono le rose di tulle o altri tessuti leggeri, dalle dimensioni contenute oppure grandi e “piene”, che quasi sempre creano un ton sur ton con il capo in questione e restituiscono perciò un particolare effetto ottico. Sembrano elevarsi da quei tessuti, diventando materia con cui esprimere la creatività. E ancora, ci sono le maxi rose create con le rouches: sfacciate, egocentriche, non prive di un certo non so che retrò.

Gonna con rose 3D + blusa con inserti in pizzo + giacca di pelle

Le interpretazioni del trend "rosa" sono diverse e intriganti. E se finora la questione ti ha incuriosito, ma poi una sorta di timidezza ti ha bloccata, sappi che adesso non ci sono più scuse. Perché il mondo fashion si sta riempiendo di rose tridimensionali: dai un’occhiata alle vetrine e ai negozi, alle collezioni dei tuoi brand prediletti. Guardati bene intorno, quando cammini per strada.

Ancora non sono virali, però hanno tutte le carte in regole per diventarlo – come dicevamo – in questa stagione autunno inverno 2024. Le aspettavamo in primavera, al massimo in estate? Forse. Però immagina che bell’effetto può fare averle addosso nelle giornate un po’ cupe, grigie, con la temperatura che comincia gradualmente a scendere. Bello, vero? Belle. E adesso gustati questa gallery dedicata alla tendenza rose 3D e ad alcune tra le più recenti proposte.

Minigonna con rose 3D + maxi cardigan + collant in pizzo

1/10 Abito corto misto seta con rosa e volant (PINKO) 2/10 Blusa trasparente con rosa applicata sullo scollo (MAGDA BUTRYM) 3/10 Minigonna con rose in nylon (HERSKIND) 4/10 Maglia di lana con dettaglio applicazione rose a contrasto (VALENTINO GARAVANI) 5/10 Jeans wide leg con roselline in satin ricamate a mano (BLUMARINE) 6/10 Gonna con arricciature, coulisse regolabile e maxi rosa (LA REVECHE) 7/10 Blazer doppiopetto con maxi rosa applicata (DOLCE&GABBANA) 8/10 Mini dress con motivo rose in paillettes, perle e cristalli (BALMAIN) 9/10 Gonna in tulle (MOLLY GODDARD) 10/10 Cardigan in lana con rose in satin (MSGM) PREV NEXT