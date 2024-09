Orologi da donna: i modelli di tendenza per l’autunno inverno 2024

N on sono semplici segnatempo, ma dettagli di stile che si rivelano fondamentali nella creazione degli outfit più diversi. Ecco una selezione di modelli da comprare online.

Molto più di un semplice segnatempo: l’orologio è un accessorio che gioca un ruolo fondamentale nella creazione del look. Proprio come i gioielli. Un dettaglio di stile, un accento che si traduce in personalizzazione. Un oggetto prezioso, spesso. La sua importanza è sottolineata da un fatto ben preciso: la maggior parte delle maison più prestigiose, ormai da tempo, operano anche nel campo dell’alta orologeria. Proponendo pezzi che ne riflettono l’heritage e accendono i desideri. Ma quali sono gli orologi più richiesti, adesso? Anzi, meglio circoscrivere, per mettere meglio in ordine le idee: quali sono gli orologi da donna più cool dell’autunno inverno 2024, in quali direzioni vanno le tendenze moda?

Siamo qui per questo, dear. Abbiamo messo insieme una selezione di modelli da comprare online, che comprende anche le proposte intramontabili. E che si candidano a essere l’impeccabile complemento per i tuoi outfit, dalla mattina alla sera (nel senso letterale di quest’espressione). Casio, Hip Hop, Tommy Hilfiger e non solo: scopri subito cosa abbiamo scelto per te!

Orologi in acciaio

Gli orologi in metallo sono un classico, è vero. Ma è vero pure che in questa stagione l’orologio donna in metallo silver la fa da padrone, a proposito di tendenze moda. Gli orologi argento, dal design che richiama lo stile mannish – quindi “maschili”, definiamoli così – sono indiscutibilmente cool. Questo modello Casio è tra i più venduti su Amazon, perché possiede grande personalità e al contempo risulta molto raffinato. Anche per via del quadrante chiaro.

Orologio in metallo

Orologi oro rosa

A proposito di orologi in acciaio da donna, c’è una particolare declinazione che rappresenta una tendenza nella tendenza: quelli con placcatura oro rosa. Molto girlish, indiscutibilmente chic, luminosi e versatili. Guarda questo orologio Tommy Hilfiger, che a sua volta va a ruba online: la maglia metallica lo rende elegante e casual allo stesso tempo. Promosso, subito!

Orologi pastello

La riscossa dei colori pastello è cominciata un po’ di tempo fa ed è ancora in atto, anzi: queste particolari nuance risultano sempre più glam e ne siamo davvero felici. Perché, con la loro delicatezza, hanno davvero una marcia in più. Allora, ecco un orologio pastello che piace molto alla Gen Z; la firma è Hip Hop, la cifra stilistica è sbarazzina come sempre. Questa tonalità di lilla è deliziosa.

Orologi retrò

Il concetto viene ribadito a colpi di sfilate e nuove collezioni: retrò è bello. Retrò è glamour. Ergo, gli orologi da donna retrò sono una tentazione a cui è difficile resistere. Tra le possibili interpretazioni, vincono quelle con cinturino in pelle e quadrante rettangolare. E questo orologio Seiko con chiusura ad ardiglione è un pezzo di gran classe.

Orologio retrò con cinturino in pelle

Con dettagli preziosi

Arrivati a questo punto, è chiaro: le tendenze orologi donna autunno inverno 2024 riflettono quelle della moda in generale. Dunque, ben vengano anche i dettagli brillanti. I cristalli decorano quadranti e cinturini, proprio come accade per l’abbigliamento. Il risultato è quasi ipnotico, oltre a restituire una sensazione di... luxury. Questo orologio Liu Jo, caratterizzato dalla combo silicone nero + metallo oro rosa, attira subito gli sguardi. Per noi è sì!

Piccoli, anzi piccolissimi

Infine, gli orologi donna piccoli. Micro, in alcuni casi. Come fossero bracciali. Un vezzo, non di rado prezioso, a cui parecchie it-girls non rinuncerebbero mai. Anzi, li indossano sempre. Anche sopra il polsino dei maglioni. Questo orologio Fossil è super richiesto, non perdere altro tempo!

Orologio piccolo e squadrato

