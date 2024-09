Gli Oasis stanno tornando. Tornerà anche il loro stile?

L a reunion dei fratelli Gallagher riaccende i riflettori anche sul loro look. Dunque sullo stile Britpop, ma non solo. Te lo diciamo subito: la febbre sta salendo!

La reunion degli Oasis è la notizia che ha acceso la fine di quest’estate 2024, mandando in visibilio milioni di persone in ogni angolo del globo. Vibriamo al solo pensiero di ascoltarli nuovamente, di vederli nuovamente sul palco. E, naturalmente, si va oltre la musica. Perché i fratelli Liam e Noel Gallagher sono sempre stati icone fashion, capaci di influenzare notevolmente la moda degli anni Novanta e Duemila. Dunque l’interrogativo sorge spontaneo: lo stile degli Oasis e i loro outfit torneranno a far rima con tendenza?

Non solo Britpop

In realtà, la risposta c’è già: sì, l’Oasis style ritroverà il suo fascino e sarà d’ispirazione per i fashionisti di mezzo mondo. Lo si capisce dalle numerose ricerche online di molti dei capi che ne compongono - da sempre - gli outfit. Termini come parka, jeans baggy, sneakers Adidas, trench, cappelli da pescatore e maglie da calcio stanno schizzando e rimbalzando sulle pareti della Rete. Traducendosi anche in una notevole impennata di acquisti. Che si moltiplicheranno ulteriormente, facile prevederlo, nel corso dell’autunno inverno 2024.

Liam Gallagher nel 2017

Stiamo parlando di un tuffo negli anni Novanta. Dello stile Britpop, certo. Ma in realtà non è una descrizione compiuta. Perché quando si tratta di fare focus su come vestono gli Oasis, in realtà la parola magica è MIX. Voci fuori del coro nel mondo della musica, i due fratelli britannici lo sono sempre stati anche in fatto di abbigliamento. Non hanno seguito i trend, bensì dettati. E sono sempre stati insofferenti all’idea di restare fedeli a un mood definito. Fin dagli esordi amano mescolare, appunto. Dunque, ecco le numerose esplorazioni nell’universo vintage, ecco i twist esplicitamente sporty, i tocchi di grunge e le incursioni nella sartorialità. Ecco il workwear, direttamente riconducibile alle loro origini.

Il più glam dei due, dobbiamo dirlo, è Liam. Amante della moda, delle sperimentazioni e della personalizzazione. Con un debole anche per i capospalla doppiopetto, i foulard e le stampe paisley, per dirne altre tre. Noel è più discreto e timido (prima di tutto caratterialmente), ma comunque fa il suo effetto. Se pensiamo a lui, ci vengono subito in mente le camicie tartan, le polo a tinta unita, i bomber di pelle nera.

Gli Oasis ospiti di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" nel 2008

Insomma, il look degli Oasis è variegato e al contempo unico. E poi, sostanzialmente, genderless. Il che lo rende ancora più affascinante. Ah, ne fanno parte anche gli occhialetti da sole con lenti colorate, naturalmente. Citarli, in qualche modo emularli, sarà nuovamente un piacere… creativo.

La moda risponde

Alla luce di tutto ciò, e non avrebbe potuto essere altrimenti, brand e designer scaldano i muscoli per cavalcare al meglio l’onda Oasis. Levi’s ha realizzato una capsule di t-shirt (già esaurite, per il momento), Stone Island ha arruolato Liam Gallagher tra i testimonial della campagna Autunno Inverno 2024 (e dopo tutto, stiamo parlando di uno dei marchi preferiti dall’artista), il marchio britannico di streetwear Represent ha annunciato una collaborazione con la band. E a breve arriveranno altre collaborazioni ad hoc, ne siamo praticamente certi.

Mentre si avvicina il grande momento, mentre ci prepariamo a questo ritorno a 360 gradi, ecco un po' di inspo perfettamente allineate all'estetica degli Oasis. È febbre!

1/10 Polo con maniche corte (FRED PERRY) 2/10 Giacca trucker in denim (LEVI'S) 3/10 Jeans baggy (DIESEL) 4/10 Bomber in pelle e felpa (RALPH LAURENT) 5/10 Sneakers Gazelle (ADIDAS) 6/10 Bucket hat in cotone (KANGOL) 7/10 Sciarpa in seta (BURBERRY) 8/10 Parka imbottito (STONE ISLAND) 9/10 Caban in lana (MAX MARA) 10/10 Trench monopetto (TOMMY HILFIGER)