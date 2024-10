Label Rose: cosa c’è dietro il successo del brand creato da Francesca Ammaturo

A tre anni dalla sua nascita Label Rose vanta un'ascesa inarrestabile. Ma quali sono i "segreti" di questo marchio di borse e accessori?

Un successo inarrestabile quello di Label Rose! Il brand e-commerce fondato nel 2021 da Francesca Ammaturo, e specializzato nella produzione di borse e articoli di piccola pelletteria, festeggia il terzo anniversario con una serie di traguardi messi a segno. Tanto per cominciare, la community delle Labelrosine (ne fai già parte anche tu?) è in costante crescita. E soprattutto, è sempre più solida. Poi la proposta di Label Rose si è ampliata e oggi include anche l'abbigliamento. Le vendite schizzano, tutte le ultime tendenze moda trovano in questo marchio un puntuale riflesso ma anche un alto tasso di personalizzazione. Label Rose ha conquistato il cuore della Gen Z, questo ormai è chiarissimo. I segreti del suo successo? Sono tutti legati allo spirito vulcanico di Francesca. Te li sveliamo!

L’importanza della community

A proposito di Labelrosine: sono proprio loro il principale punto di forza del fenomeno Label Rose. Quando Francesca ha fondato il suo e-commerce, nel periodo della pandemia, è subito riuscita ad adattarsi alle nuove esigenze del mercato e a sfruttare le potenzialità del digitale. La sua community è composta principalmente da donne. Non si tratta di semplici clienti, ma di sostenitrici che si identificano con il brand e con la sua fondatrice.

Attraverso un dialogo costante e diretto sui social, prima su Instagram e poi su TikTok, Francesca ha creato un forte legame emotivo con il suo pubblico, che partecipa attivamente alla crescita del marchio. Con oltre 450 mila follower e più di 200 mila clienti, Label Rose è in grado di rimanere sintonizzato sui desideri e sulle necessità delle Labelrosine, che si sentono ascoltate e valorizzate. E che si fanno ogni giorno più numerose.

Label Rose: moda accessibile e inclusiva

Quella di Label Rose è una moda accessibile e inclusiva. Questa è stata una scelta ben precisa fin dagli esordi del brand. Perché Francesca vuole arrivare a tutte le donne e aiutarle ad esprimere se stesse proprio attraverso gli accessori. E bada bene: il fatto che i prezzi siano alla portata di tutte non significa che ne risenta la qualità. Che, al contrario, è ottima.

A ciò si aggiunge un design accattivante e una proposta sempre più ampia e variegata, che puntualmente si sintonizza sulle ultime tendenze moda. Quando si dice aver trovato la formula vincente!

Borsa Margot Extra Big (LABEL ROSE)
Borsa Olivia Big (LABEL ROSE)
Borsa Olivia mini (LABEL ROSE)

L’apertura dei pop-up store

Il percorso di crescita firmato Label Rose passa anche dall’apertura di pop-up store nelle più̀ importanti città italiane. Punti vendita che offrono un’esperienza di moda unica e coinvolgente, ovvero l’opportunità di scoprire nuove collezioni in spazi esclusivi. Sono stati aperti pop-up store a Roma, Milano, Napoli. Proprio lo scorso settembre è stata la volta di quello situato a Marghera, poco distante da Venezia.

E sai che c’è? Tutte le volte si creano file incredibili: decine e decine di fashioniste disposte a restare in fila per ore, pur di varcare quella soglia e incontrare personalmente Francesca Ammaturo! Non solo. Il marchio sta iniziando la penetrazione in nuovi mercati come Spagna, Francia e Svizzera, con l’ambizione (spoiler!) di espandersi negli USA entro il 2025.

L’abbigliamento: un nuovo traguardo

Nuovi obiettivi e traguardi raggiunti, questo è lo spirito giusto: quello di chi non si ferma mai! E infatti, oltre allo sguardo anche a nuovi mercati per il futuro, non possiamo non citare un bellissimo obiettivo appena centrato dal brand. Di cui in effetti ti avevamo già parlato (perché siamo sempre sul pezzo, of course!).

Label Rose nasce come marchio specializzato in borse e articoli di piccola pelletteria, sì. Però come sai è anche un brand ambizioso, che guarda oltre. E quindi ecco qui: per chi se lo fosse perso, alla fine dello scorso settembre, è stata lanciata la prima collezione di abbigliamento composta da t-shirt, felpe e baseball cap. Resta sintonizzata dunque, perché altre novità super cool sono in arrivo da queste parti!