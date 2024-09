Dalla OTW by Vans x Piet Parra Suede Half Cab alla Pittarosso Pink Parade: fashion recap della settimana

T ra nuove collezioni, eventi e appuntamenti speciali, salutiamo la stagione autunnale: tutti pronti per passare in rassegna le ultime notizie moda!

Siamo ancora nel pieno del Fashion Month Primavera Estate 2025, le sfilate di Milano ci hanno regalato tante inspo degne di nota e adesso stanno andando in scena gli show parigini. Ma tutto questo non significa che le ultime notizie moda passino in secondo piano, anzi! Dunque eccoci qui, pronti a passarle in rassegna.

Cominciamo con un riedit della iconiche Vans Half Cab, opera dell'artista Piet Parra. Se anche tu sei tra gli appassionati di questo storico brand, non resisterai: poi non dire che non ti avevamo avvertito. Continuiamo con la prima collezione di abbigliamento firmata Label Rose, casual ed essenziale, perfetta per i look di tutti i giorni. E proseguiamo poi con il Gruppo Lenzing, premiato ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 grazie alla sua opera e ai suoi prodotti innovativi e sostenibili. Alviero Martini 1A Classe è diventato main sponsor della Prima Squadra di Basket Femminile Milano: questa è una bella novità, anche in virtù dei risvolti che avrà. Birkenstock festeggia il suo 50esimo anno in Italia con un sandalo molto speciale (nonché esclusivo) e il 20 ottobre c'è l'appuntamento con la Pittarosso Pink Parade. Appuntamento imperdibile, soprattutto per chi si trova a Milano e dintorni. Adesso approfondiamo le ultime notizie moda!

La Vans Half Cab interpretata da Piet Parra

Tra le ultime notizie moda, ce n’è una per gli appassionati della Vans. OTW by Vans, lo spazio dedicato all'incontro tra Vans e gli innovatori che promuovono la cultura, ha annunciato la collaborazione con l’artista e illustratore olandese – nonché skateboarder professionista – Piet Parra. Un sodalizio che si è tradotto nel riedit di un modello storico che lo stesso Parra ama da sempre: la Vans Half Cab.



La OTW by Vans x Piet Parra Suede Half Cab è caratterizzata da pannelli a contrasto in pelle scamosciata nella palette tipica di Parra. I ritagli ondulati sovrapposti distorcono le linee dell'Half Cab® originale; i plantari co-branded della scarpa riportano un appello dell'artista: Non dimenticate di skateare con queste! Lui ha skateato decine di paia in ogni possibile colorazione, e per questa interpretazione ha voluto “onorare il design originale – spiega – aggiungendo un tocco personale. Poiché la versione in pelle scamosciata è sempre stata la mia preferita, ho optato per quel materiale e ho aggiunto pannelli personalizzati per dare una sensazione organica, in linea con l'estetica delle mie opere d’arte e dei miei disegni”. Le Suede Half Cab OTW by Vans x Piet Parra sono disponibili sul sito Vans e in una serie di negozi OTW e di skate selezionati.

Le sneakers Suede Half Cab OTW by Vans x Piet Parra

La prima collezione di abbigliamento by Label Rose

Label Rose, marchio fondato da Francesca Ammaturo e specializzato nella produzione di borse e piccola pelletteria, in concomitanza con il back to school e il back to office ha ufficializzato un nuovo traguardo. Pochi giorni fa, infatti, è stata lanciata la sua prima collezione di abbigliamento.

Si tratta di una capsule di t-shirt e felpe dallo stile essenziale, perfette per un look casual. La peculiarità che le rende subito riconoscibili è il ricamo con il nome del brand in un colore a contrasto. Ogni modello è disponibile in 3 tonalità differenti. La proposta è completata dal nuovo merch, baseball cap e agende da personalizzare per mezzo di charms lettere.

La felpa Label Rose

Il Gruppo Lenzing premiato ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024

Andiamo avanti con le ultime notizie moda. Il gruppo austriaco Lenzing, produttore di fibre di cellulosa rigenerata per l’industria tessile e non tessile e proprietario del marchio Tencel, si è aggiudicato il premio Biodiversity and Water Award 2024, consegnato da Camera Nazionale della Moda Italiana in occasione dei Sustainable Fashion Awards. Con una motivazione importante: aver sviluppato e utilizzato una nuova generazione di geotessili in materiale biodegradabile, progettati per proteggere i ghiacciai e prevenire l’inquinamento da microplastiche. Ma anche per ispirare un’azione collettiva a favore di pratiche sostenibili e dell’economia circolare.

La prima fase sperimentale del progetto si è conclusa recentemente con la copertura e il salvataggio di oltre 20.000 mq di neve e ghiaccio in sei località alpine tra Austria e Svizzera. Le fibre in questione possono essere riciclate per l’industria tessile, ovvero per realizzare accessori e capi di abbigliamento: è proprio a questo che adesso Lenzing sta lavorando, insieme a una rete di partner impegnati e innovativi. Per essere più precisi, all’inizio del 2024 il riciclo è stato già testato con successo e una Glacier Jacket è stata prodotta grazie alla collaborazione di Marchi & Fildi Spa, specialista nel riciclo meccanico, del produttore italiano di denim premium Candiani Denim e dello studio di moda d’avanguardia Blue of a Kind. C’è ancora tanto da fare, ma la strada è quella giusta. Lenzing prevede infatti una forte crescita della domanda di fibre ecologiche per l’industria tessile e dell’abbigliamento, nonché per i settori igienico sanitario e medico.

Da sin. Rohit Aggarwal, Ceo del Gruppo Lenzing, e Carlo Covini, Business manager Italia del Gruppo Lenzing

Il nostro recap delle ultime notizie moda ci conduce anche fino ad Alviero Martini 1A Classe, sai perché? Perché è diventato main Sponsor della Prima Squadra di Basket Femminile Milano, che di conseguenza ha un nuovo nome: 1A Classe BFM. Questa collaborazione, che coinciderà con le prossime due stagioni sportive, rappresenta un impegno significativo da parte di entrambe le realtà verso il supporto dello sport femminile.

Alviero Martini 1A Classe scende dunque in campo per contribuire alla valorizzazione delle atlete del domani, allo sviluppo del loro talento e alla loro crescita personale. L’azienda, nota per l’elevata quota rosa nel suo organico, supporterà Basket Femminile Milano nelle sue attività, accompagnando le giocatrici nel loro percorso e aiutandole ad acquisire sempre maggiore sicurezza e consapevolezza.

Prima Squadra di Basket Femminile Milano

Birkenstock: una limited edition per i suoi primi 50 anni in Italia

Birkenstock festeggia i suoi primi 50 anni in Italia. E lo fa presentando il sandalo Zürich Exquisite in edizione limitata, riservata proprio al mercato italiano. Zürich è una delle silhouette iconiche del brand, il suo debutto risale al 1964. L’edizione creata per l’anniversario viene proposta in due varianti colore - antracite e latte cream - e coniuga materiali pregiati, alta qualità e un’estetica urban.

Realizzata in pelle scamosciata, presenta anche un rivestimento in pelle per il plantare e fibbie ton sur ton. Sono disponibili 1.200 paia presso selezionati punti vendita.

Sandalo Zürich Exquisite - Latte cream

Pittarosso Pink Parade: il 20 ottobre l’Italia si colora di rosa

Ultima ma non ultima (anzi!), una notizia che coincide con un appuntamento importante: quello con l’edizione 2024 di Pittarosso Pink Parade, evento organizzato da PittaRosso in collaborazione con Fondazione Veronesi che sancisce l’unione di sport e impegno sociale nella lotta ai tumori femminili. Da un lato, l’intento di sensibilizzare sempre più donne sull'importanza della prevenzione; dall’altro, l'ormai consueta raccolta fondi per finanziare la ricerca d’eccellenza sui tumori al seno, utero e ovaie.

Il 25 settembre, presso Palazzo Marino a Milano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione. Hanno partecipato anche Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi ETS, e Francesco Vassallo, vicesindaco della Città Metropolitana di Milano. Prendi nota: domenica 20 ottobre l’inconfondibile rosa colorerà le strade d’Italia da Piazza San Babila. Per iscriversi basta andare in uno dei negozi PittaRosso oppure sul sito pittarossopinkparade.it, scegliendo la modalità di partecipazione preferita. A Milano (21 euro con ritiro del Pink Kit a Milano il giorno dell’evento), oppure da tutta Italia (19 euro con ritiro del Pink Kit in un negozio PittaRosso; 24 euro con consegna del Pink Kit a domicilio). La quota d’iscrizione, al netto dei costi di gestione e di spedizione, sarà interamente devoluta a Fondazione Veronesi. Anche chi non riuscirà a partecipare all’evento, potrà comunque contribuire alla raccolta fondi fino al 31 ottobre con una donazione.

La scorsa edizione della Pittarosso Pink Parade