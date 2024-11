8 must have Kate Spade New York da acquistare su Amazon

L 'iconico brand statunitense è finalmente approdato su Amazon Fashion. Vogliamo condividere con te la nostra selezione di scarpe e gioielli da acquistare subito!

Se sei una di noi, spesso e volentieri anche tu fai un giretto dalle parti di Amazon Fashion. Per concederti un po’ di sano shopping, o semplicemente per fare una sorta di recap delle ultime tendenze moda. Forse lo sai già: proprio su Amazon Fashion, è arrivato anche il brand Kate Spade New York. Fondato nel 1993 dalla stilista Kate Spade, ha raggiunto la notorietà grazie alle sue borse (soprattutto in nylon) originali, allegre, colorate. Negli anni Novanta e Duemila erano un must indiscusso per le it-girls non solo americane, ma di tutto il mondo. Perfetto vessillo del lusso accessibile, nonché di una moda capace di veicolare l’idea di una femminilità gioiosa.

Alle borse si sono poi affiancati altri accessori: scarpe, gioielli, occhiali. Quindi la proposta si è ulteriormente ampliata con l’abbigliamento ready-to-wear. Ancora oggi, Kate Spade New York riscuote grande successo a livello internazionale. Non ha mai perso il suo fascino… vivace. E adesso i clienti di tutta Europa possono più facilmente reperirne i prodotti: grazie alla selezione disponibile su Amazon Fashion, appunto. Si tratta di prodotti di punta, ma anche appartenenti alle nuove collezioni di jewels e calzature. Potevamo non provvedere subito a definire una bella wishlist? Certo che no! Prima, però, ti diamo una dritta: puoi anche utilizzare la funzione View in 3D di Amazon, che permette di scorrere, zoomare e ruotare i vari articoli in modalità tridimensionale. E adesso ti mostriamo le nostre scelte!

Gioielli Kate Spade New York

Sneakers in pelle con logo

Cominciamo da un paio di sneakers, per due motivi: 1) sono perennemente in cima alla classifica delle tendenze moda 2) la voglia di un paio nuovo c'è sempre, non importa quante già ne abbiamo. Queste sneakers Kate Spade New York sono bianche, in pelle, con logo K a contrasto. Altra peculiarità grazie alla quale le K as in Kate (si chiamano così) certamente non passano inosservate: le suole ammortizzate. Scarpe comode, cool, versatili. Da indossare anche con capi classici, per esempio i pantaloni sartoriali.

Sneakers in canvas

Sempre per il discorso di cui sopra, ti mostriamo un altro modello di sneakers. Completamente diverso dal precedente: questo è in tela canvas, caratterizzato da un design classico ma reso particolare dalla fantasia Spade Flower. Perfetto per il tempo libero e anche per gli outfit dal twist… Romantico!

Mocassini con tacco

Continuiamo ad amare appassionatamente i mocassini e loro, per fortuna, continuano a essere super trendy. Ecco, questa proposta firmata Kate Spade New York ci ha preso subito il cuore: sono mocassini con tacco a blocco, bianchi e neri, con effetto vernice e arricchiti da un fiocco in twill. Impossibile resistere, ammettiamolo!

Ciondolo con iniziale

Una collana sottile, con un piccolo ciondolo rotondo. E incisa sul ciondolo, una lettera. L’iniziale del tuo nome o di quello di una persona per te importante. Oppure di un luogo, perché no? Un gioiello elegante, sobrio, ma denso di significato.

Bracciale bangle

Noi amiamo i bracciali bangle alla follia, e tu? E questo modello di Kate Spade New York sta registrando il boom di richieste su Amazon Fashion. Essenziale, in metallo dorato, zero fronzoli. Ma osserva bene: all’interno è incisa la frase “cuore d’oro”. Può essere anche una perfetta idea regalo per la tua BFF!

Mini orecchini a cerchio

Gli orecchini a cerchio sono un must have, lo sappiamo tutti. Grandi, sottili, midi, bold. Oppure in versione mini. A quest’ultimo proposito, guarda un po’ qui: i cerchietti Kate Spade New York in metallo con colorazione oro rosa e decorati con pavé di cristalli. Piccoli, sì, ma luminosissimi. Una perfetta alternativa ai classici punti luce.

Orecchini multicolor

Preparati, perché stiamo per mostrarti un altro paio di orecchini Kate Spade New York che sta letteralmente andando a ruba su Amazon Fashion (e ti basti guardare il numero dei voti!). Sono orecchini a lobo, in ottone, resi molto particolari da una “pioggia” di pagliuzze multicolor. Li puoi indossare con qualsiasi outfit e sempre risulteranno ultra glam!

Sandali in raso

Stai cercando un paio di sandali eleganti online? Eccoli: sono in raso, con fodera interna in pelle, arricchiti da un doppio fiocco attorcigliato. Sostanzialmente classici, ma al contempo molto originali. Da indossare tutto l’anno, anche con i collant.

