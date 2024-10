Braccialetti BFF: idee per un’amicizia che cresce… Con stile!

T u e la tua bestie siete anime gemelle con un legame indissolubile? Stupiscila con un braccialetto dell'amicizia, ecco le idee più cool!

Quante ne avete passate e fatte insieme, tu e la tua best friend forever? Un’anima gemella, la sorella che hai scelto. La compagna della quotidianità e di mille avventure. Il tuo punto di riferimento e anche colei che sa avere tutta la pazienza di questo mondo, quando attraversi momenti un po’… così. Certo, tutto questo è reciproco. Allora senti qua: perché non suggellare il vostro legame con i braccialetti BFF? O braccialetti dell’amicizia, vengono chiamati anche così.

Ce ne sono di tante tipologie, dai cuori divisi (una metà ce l’hai tu, l’altra ce l’ha lei e insieme create un cuore solo) ai bracciali uguali, passando per quelli con citazioni ad hoc. Non c’è bisogno di aspettare un’occasione particolare per regalarli, ogni giorno è quello giusto. A proposito di “giusto”: vogliamo mostrarti alcuni bracciali BFF da comprare online. Glam, dal prezzo piccolo e dall'effetto garantito. La tua bestie impazzirà di gioia, scommettiamo?

Bracciali dell'amicizia per BFF

Set bracciale cuore

Braccialetti BFF: idee a gogo! Cominciamo dalla più gettonata, anche decisamente cool: il cuore diviso, cui facevamo cenno prima. Soltanto due persone possono ricomporlo perfettamente, tu e la tua Best Friend. Anche quando vi ritroverete fisicamente lontane, in realtà sarete vicinissime. Ecco un set perfetto: cuore in acciaio, cordoncino in nylon ultra resistente. Guarda il prezzo, ti stupirai!

Bracciali BFF con cuori a metà

Bracciale con ciondolo e citazione

La tua BFF ha un debole per i bracciali in acciaio? Allora questo la manderà in visibilio, non ci sono dubbi: rigido, con due ciondoli: uno a forma di cuore e l’altro rotondo. Su quello a forma di cuore, rosato, è incisa una citazione riguardante proprio l’amicizia. L’altro è… sibillino. Bella tentazione!

Bracciale Yin Yang divisibile

Yin e Yang, due forze opposte ma che si attraggono fortemente. Finendo per diventare complementari. Non c’è bisogno di aggiungere altro, sei d’accordo con noi? Sì, questo è un altro braccialetto BFF divisibile che riscuote grande successo. Uno bianco, l’altro nero!

Bracciale Sole e Luna

Tu sei estroversa e lei più riservata o viceversa? Tu sei istintiva e irrefrenabile e lei più pacata e riflessiva… O viceversa? Tra i braccialetti BFF Amazon più richiesti, ecco quello che fa al caso vostro: sole e luna. Piccoli, minimalisti e anche di tendenza. Più robusti di quanto sembri, soprattutto. La accendiamo?

Braccialetti BFF sole e luna

Multicolor

Se invece preferisci i braccialetti colorati, quelli che hanno sempre il “sapore” d’estate e mettono allegria, ecco una coppia irresistibile. Sono composti da due cordoncini multicolor e da lettere che formano due parole importanti: Best e Friend. Costano pochi euro, ma di certo non passano inosservati.

Braccialetti BFF per 3-4

… Ma le best friends mica sono sempre e soltanto due; possono anche essere di più, un gruppetto travolgente! Concludiamo, dunque, proprio con i braccialetti BFF per 3-4. Il bracciale Sorelle cuore a cuore, per l’esattezza. Che diciamolo: è molto chic. Anche in questo caso, il prezzo è più che accessibile.

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.