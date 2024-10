Dai social arriva il trend “Dress like a frazzled english woman”

I n piene fall vibes, da TIkTok arriva lo stile che ci farà vestire come le protagoniste delle rom com brit! Il "frazzled english woman" ci vuole incasinate... ma con il layering giusto.

Attenzione a tutte le fan (e non) delle rom com: ora potete vestirvi come una frazzled english woman! Tradotto significa abbracciare lo stile della donna inglese un po’ “incasinata”. Quella che, per intenderci, è la protagonista delle nostre commedie sentimentali brit preferite. La bellezza di questo trend, arrivato da TikTok, è che non c’è una vera regola da seguire. Piuttosto bisogna vestirsi a strati e… fare un bel rewatch delle pellicole anni 2000!

Detto questo, indovina un po’ chi è l’emblea della frazzled english woman? Esatto, Bridget Jones! Capirai bene che il guardaroba a cui facciamo riferimento non è così difficile da ricreare, dal momento che la base da tenere e un’estetica casual, a tratti un po’ malinconica. Tra i capi chiave ci sono maglioni (con scollo a V, barchetta ecc.), jeans, gilet, cappotti, sciarpe, collant (almeno 50 denari) e gonne mini o al ginocchio moderatamente svasate. Tutto super basic e facile fino a qui; il tocco che darà quel twist necessario per interpretare il trend? Il layering, nonché il mix and match dei capi.

Maglione collo alto + gonna midi

Come Keira Knightley in Love Actually o Cameron Diaz e Kate Winslet in The holidays, il dress like a frazzled english woman punta tutto sulla stratificazione di maglioni e cardigan. Oppure di top scollati sfoggiati insieme a scarf a righe o in fantasia tartan. Il tutto, tra l'altro, abbinato a un cappello da marinaio (super hot per questo inverno, ndr). Must have della tendenza poi è ovviamente il cappotto dal taglio dritto. Meglio se doppiopetto, oppure il classico shearling coat che puoi indossare con sotto un paio di comfy boots.

Come ti abbiamo anticipato, su TikTok puoi trovare moltissime inspo looks da cui prendere ispirazione. Anche se la cosa migliore sarebbe fare una soddisfacente maratona di alcune indimenticabili commedie romantiche (oltre a dare una sbirciatina qui sotto). Insomma, così unisci l’utile al dilettevole, no?

Frazzled english woman 1 / 12 1/12 Maglione collo alto (ALPHA STUDIO) 2/12 Gonna a campana (WEEKEND MAX MARA, via Zalando) 3/12 Cappotto lungo beige (ZARA) 4/12 Borsa a spalla (TOTEME) 5/12 Gonna al ginocchio (H&M) 6/12 Flare jeans (DIESEL) 7/12 Stivali in suede (VELASCA) 8/12 Polo lavorata a maglia (PRIMARK) 9/12 Cappello a righe (THE ELDER STATESMAN, via Mytheresa) 10/12 Pantaloni morbidi in lana e cachemire (RESERVED) 11/12 Berretto (BRIXTON) 12/12 Gonna lunga tartan (POLO RALPH LAUREN) PREV NEXT