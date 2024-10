È davvero possibile essere cool con i work boots?

S poiler: stiamo parlando proprio dei leggendari stivaletti gialli stringati. Perché sì, quest’anno i work boots sono un (inaspettato?) trend topic.

Surprise, surprise: i work boots sono gli stivali urban del momento. Sappiamo che suona strano. Probabilmente ti starai chiedendo come mai una calzatura utilitaria dal carattere Y2K sia finita nelle wishlist delle trendsetter di mezzo mondo. Però ricorda, un vecchio mantra dice che nella moda prima o poi torna tutto. Ma proprio tutto! E noi, con questa tip karmica, vogliamo metterti in allerta: se hai il leggendario stivaletto giallo di Timberland è l’ora di tirarlo fuori.

La stagione fredda in arrivo, infatti, prevede una svolta decisamente glamour per questo pezzo. Fidati: ti stupirai delle combo di stile che ti consentirà di creare!

Rihanna in jeans + top + work boots + fur

Diciamolo, se nomini i work boots non pensi subito a un look da urlo, piuttosto ti immagini una scarpinata in montagna. Questo però poteva essere valido fino a qualche tempo fa, adesso lo stivaletto stringato ha un fascino tutto nuovo pur variando poco o nulla nella sua forma. Di per sé il merito è delle celebs e, soprattutto, dei designers che lo hanno (ri)portato in passerella (talvolta aggiornandolo, talvolta no). È il caso, per esempio, delle Timberland by Louis Vuitton, viste alla scorsa passerella uomo sia nella loro linea classica sia rivisitate in una sorta di biker boots. Tuttavia il marchio di Lvmh non è il solo che ha riportato i work boots sotto i riflettori, come dimostrano la versioni di MSCHF e di Wales Bonner. A quanto pare questo mood da nonchalance disruptive seduce gli stilisti e, te lo confessiamo, anche noi non ne siamo per niente indifferenti!

Leather jackets + leather pants + work boots

Ora però il punto della questione è uno solo: come indossare in modo cool i work boots? No panic: esiste un precedente... le Crocs. Perciò calma e respira, non è un’impresa titanica. Anzi se sei una fan dello streetwear ti sarà più facile del previsto trovare il tuo mix and match degno di una hall of fame. Certo non ti aspettare un mood elegante, ma piuttosto uno urban con la possibilità di un twist casual-chic. Quindi, per un entry level look facile-facile: via libera a cargo pants, jeans e jorts portati insieme a felpe, T-shirts, maglioni, utility e leather jackets o addirittura long dresses (sì, puoi indossarne uno sopra ai tuoi pants!). Se vuoi invece sperimentare un po’ di più allora indossa i work boots con una maxi gonna, gilet in maglia + trench oppure portali con bermuda laghi, blazer, coat extra long e bag XXL!

Ora scusaci ma proprio dobbiamo andare a tirare fuori dalla scatola i nostri work boots. Tu però dai un’occhiata qui sotto, magari troverai quello che fa per te!

Work boots 1 / 10 1/10 Stivale stringato (TIMBERLAND) 2/10 Mountain boots (BERSHKA) 3/10 Stivaletto in pelle con decoro (JIMMY CHOO X TIMBERLAND, via Mytheresa) 4/10 Work boots (RONA SHOES) 5/10 Stivaletti hike (HERMÈS) 6/10 Tronchetti in pelle (PRADA) 7/10 Scarponcino con gambale imbottito (SCAROSSO) 8/10 Stivale platfotm (DR.MARTENS) 9/10 Stivaletti stringati (BOTTEGA VENETA, via Mytheresa) 10/10 Stivale con suola design (STOKTON) PREV NEXT