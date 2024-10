Trend trial: lancia un guanto di sfida alla moda

A ccessorio sottovalutato per lungo tempo, il guanto si prende la sua rivincita vestendo le mani con colori e tessuti so glam!

Diciamolo: i guanti - fino a qualche anno fa - non li calcolavamo molto. È solo da poche stagioni infatti che abbiamo iniziato a vedere questo accessorio sotto un’altra luce, svincolandolo dal suo mero senso pratico per attribuirgliene uno più decorativo. Sulle passerelle invernali il guanto è ormai un ospite fisso, a volte nella sua forma più elegante, altre più sportivo e casual. I brand d’altra parte hanno intuito il suo appeal, perché la gloves era non vuole solo proteggerti dal freddo gelo… ma tenere in pugno tutte le tendenze!

Blazer + T-shirt + guanti

Possiamo dire con una certa sicurezza dunque che indossare i guanti assicuri picchi di stile considerevoli. Questo accessorio può essere a tutti gli effetti quel qualcosa in più che rende il tuo look ancora più interessante. Non a caso per le grandi dive di Hollywood era un must-have dentro e fuori il tappeto rosso. Certo, i loro erano oltremodo eleganti e raffinati ma non per questo devi escluderli dal tuo guardaroba. In un certo senso basta semplicemente entrare nell’ottica che sfoggiarne - anche di lunghissimi - nel daywear non ti renderà affatto fuori luogo, al contrario ti farà apparire ancora più glamour. D’altronde cos'è un guanto opera se non una manica lunga... ma più cool?

Abito in maglia + guanti + handbag

Sfilate alla mano, il guanto non ha solo un modello né tantomeno si declina esclusivamente con un unico materiale. Può essere lungo, corto oppure a mezze dita. Può essere sheer, ricamato, con dettagli perlati, in pelle, tricot o addirittura può essere un tutt’uno con l’abito. È chiaro che, a seconda del tessuto e del colore dei tuoi gloves, il tuo outfit assumerà un carattere specifico. E potrai enfatizzarlo grazie alla scelta di altri accessori, come bracciali ed anelli indossati sopra ai guanti... sono eccentrici ma super cool.

T-shirt over shirt + cargo skirt + track boots + gloves

Ora sta a te se accettare il guanto di sfida della moda. Prova diversi abbinamenti e sbizzarrisciti con i colori. Metti il tuo paio di gloves sopra o sotto giacche, maglioni ed abiti; così da essere un po’ “sciura glam”, un po’ trend setter urbana. Ti lasciamo dare una sbirciatina qui sotto, chissà se riuscirai ad immaginare quali sono i nostri preferiti…

Guanto 1 / 11 1/11 Guanti con dettaglio cuore (HERMÈS) 2/11 Long leather gloves (H&M) 3/11 Guanti lunghi in tulle (PATRIZIA PEPE) 4/11 Opera gloves (MAISON CLOSE) 5/11 Guanti in lana (BENETTON) 6/11 Guanti foderati in cashmere (FERRAGAMO) 7/11 Guanti in pelle bianca (CARIDEI, via Symbol) 8/11 Guanti in cashmere (MANGO) 9/11 Guanti con mezze dita (MACKINTOSH, via Farfetch) 10/11 Guanti corti in pelle (LUCRIN) 11/11 Guanti senza dita con charms (KARL LAGERFELD) PREV NEXT