Verso l’infinito e oltre: lo space look lo ottieni così

S e ti dicessimo che puoi esplorare l’universo dal tuo armadio? Lo space look punta su abiti metallici e capi dal touch siderale o distopico. Ora pronta per il decollo verso il tuo nuovo outfit tra 3, 2, 1…

Anche se non potrai essere tu ad indossare la tuta spaziale di Prada, non vuol dire che non potrai avere uno space look degno di una missione interstellare! Tranquilla, non c’è nessun razzo pronto a portarti su Marte, ma solo accessori e capi degni di farti decollare sulle passerelle metropolitane. «Ma come è possibile?» ti chiederai. Beh, nonostante il fashion sembri essere ancora molto legato agli archivi, ti diciamo che è possibile rintracciare vibes di moda futuristica tra alcune maison posh. Quindi… breaking (fashion) news: le atmosfere extraterrestri sono tra noi! Ora preparati a salire sul tuo fashion shuttle.

Un look della sfilata di Coperni fall-winter 24

Ad essere precise come un ingegnere della Nasa, per ottenere uno space look degno di allunaggio non ci vogliono particolari abilità ma solo i capi e lo styling giusto. Quando si pensa a mise sci-fi, immediatamente la mente corre a silhouette d'avanguardia, con linee nette e definite. Ma l'errore della reference alle tutine aderenti o ai completi esplorativi della famiglia Robinson è dietro l'angolo, perciò attenzione. D'altra parte questo “trend” può avere innumerevoli interpretazioni estetiche. Alcune puntano sull’abbigliamento metallico o riflettente, prendendo come ispirazione i paesaggi siderali del nostro vicino satellite. Altre si affidano a match che sembrano usciti da un film distopico, vagamente post apocalittico e dal touch cyber-punk.

Mini skirt + black top + space gilet + boots + gloves

Houston abbiamo un problema: come ricreare il giusto space look senza dover andare su Alpha Centauri? Per andare verso l’infinito e oltre hai due opzioni. O precorri la via stilistica tracciata dalle pellicole Dune e simili, con outfit pionieristici e disruptive come quelli visti agli show di Rick Owens, Balenciaga o Junya Watanabe. Oppure scommetti sul metal touch e il vecchio (si fa per dire) glamour spaziale di Courrèges. In questo caso, valide inspo cool te le offrono case come Coperni, Versace, Jil Sander, Pierre Cardin, Louis Vuitton e Prada. Brand, questi ultimi, dove facilmente puoi ammirare abiti iridescenti, forme scultoree, cyber materiali che ricadono liquidi sul corpo o accessori curiosi che ti faranno sbirciare da un oblò il pianeta Terra.

Bucket hat di Prada

La scelta è tua: sta a te abbracciare from head to toe lo space look oppure prenderlo a piccole dosi. È chiaro che inserire degli elementi di questo trend nel proprio guardaroba può trasformare la tua coolness quotidiana facendola schizzare verso le stelle. Pensa per esempio ad incorporare nel tuo outfit un paio di stivali argentati, un trench semi trasparente, un bucket hat "a pois", un paio di occhiali a mascherina o… una borsa fatta d’aria al 99%. Insomma, il fascino dell’ignoto e quel tocco “alien” ha indubbiamente la sua allure e di certo non ti farà passare inosservata. Perciò ora te lo diciamo: la corsa allo spazio non è solo affare di Elon Musk. L’infinito e oltre si raggiunge anche dall’armadio: è tempo di esplorare!

Space look 1 / 10 1/10 Gonna metallizzata (MANGO) 2/10 Abito cut-out e dettaglio sul fianco (HELIOT EMIL) 3/10 Occhiali da sole (OAKLEY) 4/10 Jeans in tessuto foil (ZARA) 5/10 Rib knit turtle neck sweater (AREA) 6/10 Abito paillettes (PACO RABANNE X H&M, via StockX) 7/10 Boot in pelle scamosciata (MOON BOOT) 8/10 Off shoulder sweater (COURRÈGES) 9/10 Giacca impermeabile (RAINS) 10/10 Bag con costellazione (AMATO DANIELE) PREV NEXT