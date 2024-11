Gli stivali biker sono quella tendenza che diventa must have: comprali online!

I biker boots piacciono sempre di più. Stiamo imparando a valorizzarli sempre meglio e a portare ai massimi livelli il loro appeal. Scopri i modelli per l'Autunno Inverno 2024 da acquistare con pochi click!

Mettiamo subito in chiaro una cosa: gli stivali biker non sono mai passati di moda. Certo, il periodo d’oro è coinciso con gli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. E qui basti pensare a celebs del calibro di Kate Moss e Keira Knightley. Non c’era fashionista che non li avesse ai piedi. Vero anche, d’altra parte, che successivamente sono stati un po' messi in ombra dagli anfibi. A loro volta, appartenenti al cosmo delle scarpe iconiche. Poi è accaduta una cosa: per l’Autunno Inverno 2023, i biker boots hanno conquistato un posto chiave della sfilata di Miu Miu. Un brand, lo sappiamo bene, che ha il potere di dettare tendenza. L’onda è stata cavalcata da altri marchi, tra cui Acne Studios, e da numerose reginette dello street style. Risultati: anche per l’Autunno Inverno 2024, gli stivali biker sono un trend fortissimo. Anzi, possiamo considerarli un vero e proprio must have.

Diamo una ripassata all’identikit: come sono gli stivali biker, andando nel dettaglio? Ovviamente ispirati al mondo del motociclismo, in genere arrivano a metà polpaccio e hanno il gambale ampio e morbido. Sono arricchiti da fibbie e altri dettagli metallici, hanno la punta arrotondata o squadrata, in alcuni casi la suola carro armato. Il twist rock rientra tra le peculiarità e, di recente, è diventato il principale motore della loro versatilità. Perché i biker boots non sono più soltanto protagonisti di outfit casual e grintosi, ma anche di contrasti stilistici che meritano un 10 e lode senza neppure pensarci. Ancora non sono presenti nella tua scarpiera? Una sessione di shopping online risolverà subito la questione. Alla selezione dei modelli più trendy abbiamo già pensato noi, eccoli!

Stivaletti biker neri

Se sei al tuo primo acquisto, dicevamo, ti consigliamo di partire dagli stivali biker neri. Un passepartout assoluto. E così ci agganciamo subito all’interrogativo chiave: come abbinare lo stivale biker? Negli anni Novanta (e sappiamo che da quel decennio fioccano inspo per la moda contemporanea) era praticamente obbligatorio indossarlo con i jeans skinny e i leggings. E così va bene, anzi benissimo. Dalle passerelle, però, sono giunte altre idee davvero niente male. Per esempio le combo con le gonne midi trasparenti e le micro gonne. E poi il match con i calzettoni di lana, decisamente cool!

Maxi coat + pullover cropped + minigonna animalier + stivali biker

Stivali biker effetto used

Tra i biker boots più trendy dell’Autunno Inverno 2024 troviamo anche quelli effetti used, in pelle o similpelle. Con il loro aspetto vissuto, strategicamente usurato sembrano acquistare ulteriore carattere. E in questo caso, quanto a colori la nostra preferenza va alle sfumature del marrone, più o meno chiare.

Completo blazer + minigonna + camicia bianca + stivali biker effetto used

Stivali biker slouchy

Morbidi, flessibili, sbarazzini. Ma anche di una comodità assoluta: noi abbiamo un debole per gli stivali slouchy, e tu? E allora non potevamo non cercarli anche in versione biker! Eccoli. Sono in vera pelle, scamosciati, con un tradizionale tacco di 3,5 cm. Noi li vediamo perfetti anche con gonne maxi (in denim e non solo) e abiti midi svasati.

Biker boots alla caviglia

Se è vero che generalmente gli stivali biker donna arrivano al polpaccio, è vero pure che non si tratta di una regola rigida. Ci sono modelli che quasi sfiorano il ginocchio e altri che si fermano invece alla caviglia. Come questi. Che sono traforati, caratteristica grazie alla quale risultano molto particolari.

Stivali biker con plateau

Su Amazon abbiamo scovato anche questi stivali biker marroni con tacco a blocco, plateau e suola chunky. Quando il mood rock incontra lo stile urban: un sodalizio affascinante, non c’è che dire. Come affascinante è questa tonalità di marrone, appunto. Sì, promossi!

Stivaletti biker con borchie

Chiudiamo con un paio di biker boots per le girls dall’anima non solo rock, ma anche rebel: con doppia fibbia e, soprattutto, costellati di borchie. Rotonde e quadrate. Troppo? No, assolutamente. Anche perché arrivano alla caviglia e le borchie non li ricoprono interamente. Una sola raccomandazione: quando li indossi, non esagerare con i gioielli. Altrimenti l’outfit può risultare sovraccarico.

