E se l’anorak andasse bene per la nightlife?

S celta bizzarra, forse un po’ eccentrica ma decisamente waterproof. L’anorak ora lo indossi per andare al party. Che dire, gli opposti si attraggono!

Questo è un salva look: se il meteo serale non è dalla tua parte ma non vuoi rinunciare a quel look wow studiato in ogni dettaglio la soluzione è… indossare l'anorak! Proprio così, il famoso detto “gli opposti si attraggono” questa volta funziona anche per le tue fashion combo. Ma come ha fatto un capo tradizionalmente associato all’outdoor tecnico e ai weekend in montagna a conquistarsi un posto di tutto rispetto anche nel guardaroba da nightlife? Hai ragione, pensare alla giacca impermeabile come il coat per le pazze ore piccole non è immediato. Tuttavia le ultime passerelle hanno deciso di far brillare questa speciale jacket di una luce nuova. Come? Ovviamente reinterpretandola in chiave chic, urbana e un po’ indie sleave.

Un look della sfilata spring-summer 25 di Burberry

Diciamolo pure: la moda ha cambiato il registro dell’anorak, rendendolo decisamente più glamour e eccentrico qb. Insomma puoi tirare un sospiro di sollievo perché i giorni in cui dovevi scegliere tra l’essere cool o comoda sono ufficialmente finiti. Brand come Prada, Burberry, N21, Rabanne, Miu Miu o Victoria Beckham hanno infatti fornito un’alternativa al classico capospalla XL o al blazer. Non tanto cambiando forma all’anorak, piuttosto donandogli un nuovo twist; un contrasto 3.0 in grado di catturare l'attenzione e sdrammatizzare l'intero look. Dopotutto tu avresti mai pensato di abbinarlo a un abito in paillettes? Certo, un matchy-matchy un po’ dissonante ma dobbiamo ammettere che tra il nylon tecnico e il luccichio dei mini dress c’è un equilibrio (eclettico) che lascia senza parole.

Anorak + doll dress

L’anorak è in definitiva una scelta “bizzarra” per concludere la tua giornata all’insegna dello stile? Noi pensiamo non troppo. Magari quel tanto sopra le righe per sfidare i soliti cliché della nightlife restando al top. La moda d'altra parte è anche questo: giocare con i capi uscendo, qualche volta, dalla comfort zone. Mentre ti lasciamo riflettere, qui sotto puoi trovare alcuni modelli di queste giacche perfette per spostarsi da un cocktail all'aperto a una festa indoor. Così non dovrai preoccuparti del meteo e nemmeno... della messa in piega!.

Anorak 1 / 10 1/10 Giacca corta con cappuccio (BURBERRY) 2/10 Anorak cerato (ZARA) 3/10 Giacca lunga waterproof (OYSHO) 4/10 Parka in gabardine (MAX&CO.) 5/10 Anorak con zip e cappuccio (SHUTTERHEIM) 6/10 Giacca impermeabile con punto vita regolabile (MONCLER) 7/10 Anoark nero con tasche (ARC'TERYX) 8/10 Giacca cerata (PETIT BATEAU) 9/10 Yellow jacket (K-WAY) 10/10 Anorak multicolor (ISABEL MARANT, via Vestiaire Collective) PREV NEXT