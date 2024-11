Il look di Alessandra Ambrosio svela il lato più sensuale dello stile rock chic

B omber di pelle, micro shorts di pelle e slingaback: la supermodella ha sfoggiato un outfit al cardiopalma. Proviamo a replicarlo!

Le temperature si stanno abbassando inesorabilmente, il fatidico “cambio armadio” è fatto ma ancora dobbiamo abituarci all’idea. E poi, si sa: le mezze stagioni danno sempre parecchio filo da torcere a proposito di outfit. Cosa mi metto? Non avrò caldo? Non sentirò freddo? Ma non sarà troppo...? E via così, a dibatterci tra mille interrogativi e dubbi prima di prendere una decisione. In giornate così, non è raro ritrovarsi a girovagare tra i social in cerca di fashion inspo. Approdati su Instagram, istintivamente abbiamo visitato anche il profilo della supermodella Alessandra Ambrosio. Che non di rado ci regala idee "top" con le sue... apparizioni. Et voilà, eccola in un look al cardiopalma. Che svela il lato più sensuale dello stile rock chic, cavalcando anche le ultime tendenze moda autunno inverno 2024. Fotografata in quel di New York da Gabriele Di Martino, è assolutamente magnifica.

Alessandra Ambrosio: replichiamo il look!

Doveroso specificare che Alessandra Ambrosio ha messo a punto questo look insieme alla sua stylist, Heather Smith. Gli ingredienti? Bomber di pelle - testa di moro - dal design retrò, sottolineato dai polsini in tessuto elasticizzato. Micro shorts in pelle nera, t-shirt bianca slim fit (e ultra basic), collant velati e slingback bianche. Per finire, una borsa in pelle scamosciata.

Proviamo a replicarlo con una sessione di shopping online? Abbiamo già fatto un giro su Amazon, ti diamo subito qualche idea.

Bene, adesso passiamo agli accessori.

Un look giocato sulle contaminazioni e sui contrasti, anche cromatici. Volutamente rebel, mettiamola così. Ed è anche per questo che colpisce, non solo per le gambe in primissimo piano. A proposito: possiamo reinterpretarlo in chiave meno audace, per esempio scegliendo shorts non proprio micro e stivali cuissardes al posto delle slingback. Replicare, in questo caso, non significa copiare fedelmente. Ma lasciarsi ispirare, appunto. Il tocco personale è d'obbligo, sempre!

