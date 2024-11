I colori dell’Autunno Inverno 2024: 6 tendenze che fanno rima con stile

G iro di boa, il cambio di stagione è realtà. Quali colori indosseremo nei prossimi mesi, quali daranno forma al nostro spirito fashion? Eccoli!

Riflettori accesi sui colori autunno inverno 2024: in quali direzioni ci conducono le tendenze moda? Per rispondere, bisogna ripensare alle sfilate dello scorso febbraio. Non dimentichiamo, però, che anche lo street style ha un ruolo chiave. Rappresenta una sorta di selezione, il sì oppure il no. Il passaggio dalla teoria alla pratica, mettiamola così. Sommando i due fronti, dunque, otteniamo il verdetto finale.

Punto primo: il nero non si discute mai, tuttavia non è sicuramente tra i protagonisti di questa stagione. Punto secondo: al contrario di qualche tempo fa, i colori moda stavolta non sono particolarmente accesi, né tantomeno eyecatching. Con un’unica eccezione: il rosso. Per il resto, hanno riconquistato grande appeal le tonalità classiche e sobrie come il blu navy e il marrone; quest’ultimo declinato in una gradazione accogliente e intensa, ovvero il cioccolato. Si sta facendo poi largo un colore che da sempre viene considerato bello ma difficile, cioè il verde. E tra un po’ ti sveliamo di quale sfumatura si tratta. Poi? Con nostra somma gioia, resta in pole position il burgundy. Anzi: intrigante, un po’ drammatico e certamente di grande impatto, sorprendentemente versatile, occupa un posto sul podio. Se ti piacciono i colori più luminosi e delicati, sappi che i pastello continuano a mietere consensi. Il rosa, in particolare. Qualcuno sostiene che stia per tramontare, ma per l’AI 2024 è ancora tra noi. Con tutta la sua grazia.

Blu navy

Coat blu

L’abbiamo visto sulle passerelle di Prada, Victoria Beckham, alla sfilata di Givenchy e quella di Giorgio Armani (ma l’elenco completo è più lungo, intendiamoci). Il blu navy ogni volta ci incanta con la sua eleganza assoluta. Per quanto riguarda i colori Autunno Inverno 2024, possiamo dire che ha rubato lo scettro al nero. Sempre perfetto per i capi più formali e rigorosi, dai cappotti classici alle camicie e alle pencil skirt. Passando per i long dresses da sera. Non dimentichiamo, però, l’impronta “marinara”. Che si traduce in pezzi molto più casual, come i caban e i maglioni pesanti. Insomma, un trionfo da ogni punto di vista e su tutti i piani. Ecco qualche inspo!

1 / 4 1/4 Abito in gabardina di lana (MAX MARA) 2/4 Camicia in crêpe de chine (CHLOÉ) 3/4 Minigonna con inserto alla marinara rimovibile (DIOR) 4/4 Cardigan in pura lana merino (BENETTON) PREV NEXT

Cioccolato

Completo color cioccolato

Sì, troviamo anche il choco tra i colori moda Autunno Inverno 2024 e la cosa ci stuzzica parecchio. Tonalità perfetta per le giornate più fredde, solo a guardarla ci arriva un senso di calore. Il marrone è di per sé una tonalità calda, appunto, e questa sfumatura esalta la caratteristica in questione. E poi è perfetta h24, altro pregio di non poco conto. Bene i total look, bene l’accostamento a tonalità altrettanto sature come il burgundy. Bene con il sopracitato blu. Ma divertiamoci pure a illuminare gli outfit, abbinando il cioccolato a nuance chiare come il panna e il giallo burro (quest’ultimo, a sua volta, in notevole ascesa). Anche in questo caso, ti diamo qualche input interessante: guarda qui!

1 / 4 1/4 Trench lungo (STELLA MCCARTNEY via LUISAVIAROMA) 2/4 Blazer in lana stretch (TWINSET MILANO) 3/4 Borsa in nappa matelassé (MIU MIU) 4/4 Stivali biker effetto used (LE SILLA) PREV NEXT

Verde bosco

Collant in maglia verde bosco

Il verde è un caso particolare. Colore indiscutibilmente bello, ma da sempre considerato “difficile”. Negli ultimi anni, però, l’universo moda ha messo in atto un’opera di rivalutazione e sdoganamento. E noi stiamo imparando a godercelo. Certo, il verde brat può darci ancora filo da torcere, ma resta più confinato ai ricordi estivi. Altre varianti ora hanno conquistato il nostro cuore nonché… il nostro guardaroba invernale. Per l’Autunno Inverno 2024, infatti, è il verde bosco – complici anche brand come Chloé e Giorgio Armani - a chiamarci a gran voce. Tutt’altro che vibrante e acceso, è una tonalità profonda di verde. Ci riconnette alla natura, richiamando la bellezza delle piante e del fogliame, e si presta egregiamente alle più diverse combo cromatiche. Come quella con l’ocra, a costruire un continuum, oppure con il grigio, molto sofisticata. Se stai ancora familiarizzando con questo colore, punta sugli accessori: collant, borse, scarpe... E poi lanciati!

1 / 4 1/4 Maglia in lana e cashmere (RALPH LAUREN) 2/4 Giacca in velluto (GUCCI) 3/4 Sneakers Campus con tomaia in pelle(ADIDAS) 4/4 Borsa in pelle intrecciata (BOTTEGA VENETA) PREV NEXT

Burgundy

Total look in diverse shade di burgundy

Eccolo, il meraviglioso burgundy. Potremmo usare tanti aggettivi per descriverlo (e qualche cartuccia ce la siamo sparata prima) ma se dovessimo sceglierne uno soltanto sarebbe… Ipnotico. Ha dominato alle sfilate AI 2024, ricordi? L’hanno portato in scena – tra gli altri – Etro, Fendi, Gucci, Bottega Veneta, Ferragamo, Saint Laurent. Può vestirci dalla testa ai piedi, non c’è capo o accessorio che non garantisca la massima resa con quest'interpretazione cromatica. E se da una parte il burgundy diventa protagonista dell’outfit (anche se si tratta, per esempio, di una semplice borsa), dall’altra apre le porte a innumerevoli abbinamenti. Si sposa perfettamente con tutti i colori neutri, con il nero, il blu, il verde, ma anche con tonalità d’impatto come il senape. Da provare pure l’accoppiata rosa+burgundy.

1 / 4 1/4 Trench in pelle con zip (PATRIZIA PEPE via FARFETCH) 2/4 Gonna midi in georgette (PRADA) 3/4 Stivaletti in pelle (GIVENCHY) 4/4 Pochette in pelle (SAINT LAURENT) PREV NEXT

Rosa pastello

Jumpsuit in velluto + mini bag rosa

… A proposito di rosa: ebbene sì, anche questo figura tra i colori Autunno Inverno 2024 più glam&cute. Rosa pastello, per amor di precisione. Tra i brand che se ne sono fatti ambasciatori, diciamo così, citiamo Prada, Chanel, Jil Sander. Il rosa pastello non è tra le classiche tonalità autunnali e invernali, e proprio questo è il twist che conduce al successo. D’altra parte, l’estetica coquette conserva ancora una grande dose di fascino e il pink pastello ne rappresenta l’indispensabile vessillo. PS: in generale, tutti i pastelli ottengono via libera per questa stagione.

1 / 4 1/4 Blazer con rose 3D (MSGM via LUISAVIAROMA) 2/4 Borsa a secchiello in pelle lucida (CHANEL) 3/4 Pullover a collo alto (LOUIS VUITTON) 4/4 Long dress asimmetrico (ALEXANDER MCQUEEN) PREV NEXT

Rosso

Giacca rossa

Chiudiamo l’excursus dei colori moda Autunno Inverno 2024 col botto, è proprio il caso di dirlo. E “il botto” coincide con il rosso. Acceso, vitaminico, sfacciato. La gradazione natalizia, per intenderci ancora meglio. Quindi no, non dobbiamo aspettare Natale per concedercelo: possiamo cominciare subito e andare avanti per tutto l’inverno. Qualcuno dei marchi che hanno sposato felicemente la causa? Ferragamo, Miu Miu, Jacquemus, Stella McCartney, N°21. L’approvazione delle fashioniste è totale, ci mancherebbe. Girls, avete presente quelle giornate uggiose e freddissime? Il rosso ci salverà!

1 / 4 1/4 Giacca corta in tweed (MANGO) 2/4 Gonna midi in pelle (MONCLER) 3/4 Abito corto in maglia 2 in 1 (MAJE) 4/4 Shoulder bag in pelle (FERRAGAMO) PREV NEXT