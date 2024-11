Il lato chic della camicia check

H a silenziosamente riconquistato tutt* con la sua impronta workwear rivisitata. Dal bosco alle passerelle metropolitane, la camicia check, è il capo di tendenza dell’autunno che rende tutto più stylish...

A un certo punto ce ne siamo rese conto: la camicia check è diventata (ancora una volta) un must-have del guardaroba. Non sgranare gli occhi così, ti vediamo. Sappiamo che il nostro incipit ti avrà riportato alla mente il capo preferito da Luke Danes in Una mamma per amica. Però, se l’impronta da “boscaiolo” ti manda in tilt, tranquilla ti spieghiamo subito. Come spesso accade ci sono capi che vengono periodicamente aggiornati per tornare ad essere di tendenza. È così dopotutto che la shirt con la trama tartan, a un certo punto, ha abbandonato le foreste settentrionali degli Usa per diventare il simbolo della grunge culture con Kurt Cobain prima e un pezzo statement delle passerelle dopo. E sappiamo tutte che dalle pedane alle strade metropolitane il passo è breve, giusto?

Camicia check + T-shirt + cargo pants + bag

Adesso, sciogliamo le riserve che - probabilmente - hai sulla camicia check. Ti assicuriamo: può trasformarsi in un “capospalla” passepartout per l’autunno, grazie alla sua capacità di adattarsi a vari stili e occasioni. Però - dalla serie “nostalgia canaglia” - ti chiediamo come prima cosa di lasciare nell’album dei ricordi quelle combo che la vedevano accostata a jeans neri attillati e combat boots. Nel 2024 questa shirt è decisamente più effortless, sofisticata e casual, pur non tradendo il suo carattere pratico ed urban. Come ti abbiamo anticipato, questo fashion piece è stato rivisitato nel tempo e accostato a mood differenti. Oggi numerosi brand come Bottega Veneta ne hanno proposto una loro versione, pensandolo però in versione oversize e dalle tinte più neutre. Quindi, come puoi sfoggiare la check shirt con facilità senza sembrare un boscaiolo 2.0? il trucco è lo styling, la stratificazione e, talvolta, un way to wear decisamente trasversale.

Jeans + camicia check + boots + anorak

Per cominciare la camicia a quadri può avere diversi “spessori”: c’è quella classica di cotone e poi quella di flanella. Entrambe possono essere indossate su jeans rilassati (la morte loro, ndr). Ma puoi mixarle anche a bermuda, pants in pelle e gonne a ruota. Oppure puoi lasciarle intravedere sotto blazer/jackets, puoi adagiarle sulle spalle o creare un layering cool avvolgendola in vita per un outfit unico e ricercato.

Hoodie + camicia check + skirt + heels

Allora, hai cambiato idea sulla camicia check? Qui sotto ne trovi alcune, noi le vediamo così giuste per il weekend fuori porta della prossima settimana...

Camicia check 1 / 10 1/10 Camicia a quadri boyfriend (PRIMARK) 2/10 Camicia check (MANGO) 3/10 Plaid shirt (FRAME) 4/10 Camicia a quadri (UNIQLO) 5/10 Fitted check shirt (ZARA) 6/10 Giacca a camicia (WOOLRICH) 7/10 Camicia scozzese (RALPH LAUREN) 8/10 Camicia oversize (H&M) 9/10 Shirt check con ricamo (SÉZANE) 10/10 Camicia in flanella XL (MAX MARA)