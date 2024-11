No pants, no problem!

P ensavi di esserti sbarazzata di questo trend? Che ti piaccia o no, il minimalismo punta ancora sul “no pants”. Bella Hadid, Jennie e Dua Lipa ne sono una prova!

Il “no pants trend” è passato di moda? Niente affatto! Quest’inverno lo stile less is more continua a sedurre con il suo carattere audace e, in un certo senso, pratico. Certo, se la tua intenzione è quella di essere una cool girl in piena regola, dovrai essere pronta a sfidare il freddo. Però don’t worry, l’hot moment sarà assicurato… d’altra parte siamo certe che avrai visto l’ultima "paparazzata" di Bella Hadid. La modella recentemente è stata infatti immortalata con una mise ridotta all’essenziale. Oltre a un paio di “ugly shoes” (questo è un argomento che affronteremo prossimamente, ndr) frutto di una collaborazione tra Proenza Schouler e Sorel, ha sfoggiato una combo composta da jacket, canotta e biancheria. Il buzz è stato ovviamente alle stelle dal momento che il no pants trend lo ha preso alla lettera. Ma d’altronde il minimalismo oggi vuol dire anche… minimi indumenti.

Il no pants, lo sai, scalda i social già da parecchio tempo: ricordiamo tutte Kendall Jenner passeggiare in maglioncino + collant Bottega Veneta e mazzo di girasoli, o Miuccia Prada portare in pedana slip bling bling o tricot. Ma sul fronte delle passerelle recenti? Dobbiamo dirti che il trend è stato esplorato da numerosi designer durante le sfilate autunno-inverno 2024, apportando tuttavia una reinterpretazione del layering. L’idea è stata di proporre giacche, maglioni oversize (ma anche mini) e cappotti corti così da lasciare in primo piano le gambe, talvolta coperte solo da calze eccentriche. Marchi come Gucci, Altuzarra, Saint Laurent, Chloé o N.21, hanno suggerito questo look abbinandolo a tessuti caldi come la lana, oppure pensandolo accostato a caban per bilanciare l’apparente mancanza di pantaloni con una sensazione cozy e glamour.

No pants trend + micro trench + heels + gloves

Ma qual è l’arma segreta del no pants? Se questo trend ha resistito fino ad ora è merito del suo indiscutibile appeal che punta, di solito, sul monochrome o sui toni neutri, garantendo così una femminilità forte e sensuale. Oltre che grande slancio. Non ti mentiamo: l’assenza di pantaloni è indubbiamente una scelta che può apparire provocatoria, ma allo stesso tempo può donarti sicurezza e personalità. Vai a vedere, per esempio, gli ultimi scatti postati da Dua Lipa e da Jennie delle Blackpink. A te i commenti…

In conclusione? Il “no pants trend” è un way to wear controverso che sfida le convenzioni dell’abbigliamento con una mise volutamente o apparentemente “incompleta". Però, resta pur sempre un modo originale per reinterpretare parecchi capi del tuo armadio. Noi qui ti lasciamo qualche items per ricrearlo, a te la decisione se farlo per il tuo daywear o per le special occasions!

No pants trend 1 / 10 1/10 Slip in maglia a coste (MANGO) 2/10 Boxer check (MIU MIU) 3/10 Micro shorts con paillettes (ZARA) 4/10 Wool shorts (MODA OPERANDI) 5/10 Coulottes in lana (THE ANDAMANE, via Filippo Marchesani) 6/10 Micro shorts paillettes nere (TEZENIS) 7/10 Culottes in lana (ALAÏA, via Mytheresa) 8/10 Mini shorts (H&M) 9/10 Shorts aderenti con bottoni (BERSHKA) 10/10 Red culottes (MAX MARA) PREV NEXT