Tutte vorranno la bar jacket, è solo questione di tempo

A ttenzione, non un semplice blazer né una giacca. La bar jacket è il capo che si adatta a quasi tutti i dress-code e di cui non potrai più fare a meno.

Il tempo passa ma la chicness della bar jacket resta! L’iconico capo dalla forma a clessidra sta riconquistando il cuore delle trend setter… e meno male aggiungiamo noi! Perché ci piace tanto? Per prima cosa mettiamo i puntini sulle "i". Questo fashion piece non è né una semplice giacca, né tantomeno un blazer. Piuttosto possiamo definirlo tranquillamente un’icona di stile e femminilità che ha attraversato i decenni senza mai perdere il suo fascino, il suo potere, il suo glamour touch.

Modern bar jacket + pants + handbag

Sì, come avrai intuito siamo super fan della bar jacket ma lasciaci spiegare. Questa intramontabile giacca fu introdotta da Christian Dior nel 1947 come parte integrante di quel rivoluzionario New Look pensato per esaltare la silhouette femminile, dopo un periodo di austerità. Nonostante alcune polemiche che scatenò questo capo, la sua linea - con vita stretta e fitting che enfatizza i fianchi - piacque a tal punto da far entrare la bar jacket nei guardaroba più eleganti e sofisticati. Il resto è una lunga storia, ma se ancora oggi molti brand la riportano ciclicamente in passerella una ragione deve pur esserci.

Bar jacket + long skirt + boots

Al di là dell’attuale direttrice creativa della maison Dior, Maria Grazia Chiuri, che non ha mancato di reinventare la bar jacket incorporando dettagli moderni, anche altri marchi non hanno saputo dire di no alla forma a clessidra. Recentemente Simone Rocha, Balenciaga e Dolce&Gabbana l’hanno mostrata on stage, declinandola ognuno secondo il proprio heritage; dallo streetwear al glamour sexy. Ma a dire la verità a riportarla ancor di più sotto i riflettori sono state quelle personalità a metà tra lo star e il fashion system.

Zendaya durante la Paris fashion week

Di chi stiamo parlando? Ma naturalmente di regine dello stile come Zendaya, Rihanna, Taylor Russell o Gigi e Bella Hadid. Girls che, tra un’apparizione pubblica e l’altra, hanno indossato la bar jacket come pezzo di punta del loro look. Ma non pensare che fossero tutti outfit simili. Assolutamente no, non credere che questa giacca si accontenti di un solo sense of style. Infatti è un capo a dir poco camaleontico, che può pure adattarsi al tuo umore. Portala con una gonna a ruota o pencil skirt per un tailleur rivisitato, abbinala a jeans per essere causal. Oppure a pants a sigaretta o bloomers (why not?) e loafer. Insomma scegli tu la tua silhouette preferita, tanto noi siamo sicure che il risultato sarà a prescindere “timeless”!

Jeans + blazer + belt + heels

Non ti facciamo perdere altro tempo, qui sotto ti lasciamo qualche bar jackets da studiare per le tue prossime mise. Noi torniamo alla nostra passione per i capi di archivio, ma ti diamo un ultimo consiglio. Se hai un blazer e vuoi ricreare la forma a clessidra... aggiungi semplicemente una cintura in vita!

Bar jacket 1 / 10 1/10 Bar jacket (ART259DESIGN) 2/10 Blazer affiancato (ZARA) 3/10 Bar jacket nera (DIOR) 4/10 Blazer con cintura in vita (5PROGRESS) 5/10 Blazer affiancato con un singolo bottone (MAGDA BUTRIM) 6/10 Knitted waisted blazer (COS) 7/10 Blazer con silhouette a clessidra (HUGO BOSS) 8/10 Bar jacket spalle XL (THE ANDAMANE, via LuisaViaRoma) 9/10 Blazer strutturato (MISS ROSIER) 10/10 Giacca in lana (VIVIENNE WESTWOOD, via Mytheresa) PREV NEXT