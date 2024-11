Le pellicce faux sono la tendenza più hot dell’inverno 2024

L a pelliccia ecologica ha scalato la classifica dei trend per la stagione fredda. Le versioni più cool? Eccole.

Sì, le pellicce dell’inverno 2024 sono una tendenza decisamente hot. Traducendo alla lettera: calda. In senso reale e concreto, ovvio, ma anche per quanto riguarda l’impatto visivo. E poi il trend è assolutamente on fire. Però aspetta un attimo, perché bisogna sottolineare un elemento chiave. Ci riferiamo alle pellicce ecologiche. L’elenco dei brand che scelgono di percorrere la strada della faux fur si fa sempre più lungo. E ne sarà lieta Stella McCartney, indomita paladina della moda cruelty free. Poi si aggiunge un rilevante fattore estetico, come dicevamo. Che a sua volta ha giocato un ruolo chiave nella definizione e nel successo di questo trend.

La pelliccia ecologica non solo è una perfetta rappresentante dello stile cocoon, che tanto ci piace da qualche tempo a questa parte, ma sta scalando la vetta delle nostre wishlist anche a colpi di design e originalità. Insomma: il cappotto resta un capo intramontabile, questo è sicuro, tuttavia trova nella eco fur una temibile rivale. Anche perché - altra questione per nulla secondaria - quest'ultima rende più facile cavalcare altre due tendenze fortissime, ovvero le trasparenze e la lingerie a vista. Le più navigate it-girls stanno già esibendo outfit caratterizzati dalla combo ecopelliccia + reggiseno, corsetto o top cropped, che tra l'altro fa schizzare il termometro della sensualità. Sempre a proposito di "caldo". Insomma, freddo non ti temiamo!

Faux fur + jeans skinny + top cropped + giacca corta in denim

Come le pellicce vere (ma anche no)

Inverno 2024 e pellicce: un accostamento che si traduce in un inno alla sostenibilità, alla moda comfy e alla creatività. Le declinazioni possibili vanno in diverse direzioni, dunque è facilissimo trovare quella che rispecchi lo stile personale. Facciamo, innanzi tutto, la distinzione tra faux fur che “imitano” le pellicce naturali e le proposte che invece non sono state concepite con quest’obiettivo. Nel primo caso, se parliamo di prodotti di qualità o comunque ben selezionati, la riproduzione è mirabile. Facendo paragoni, risulta davvero complesso individuare l’animal free. Gli effetti più gettonati? Lungo l’elenco: lupo, agnello, lince, visone, castoro, volpe.

E poi ci sono i capospalla che rivelano palesemente – e strategicamente – la loro anima ecologica. Che s’impongono come alternativa green alle pellicce vere e sembra quasi che lo dicano chiaro e forte. Con un risultato innegabilmente cute. Una curiosità: hai mai googlato frasi del tipo Come si fanno le pellicce ecologiche o Come sono fatte le pellicce sintetiche? Se la tua risposta è affermativa, a nostra volta ti rispondiamo: le materie prime più gettonate sono il poliestere e la modacrilica, ma piuttosto diffuso è anche l’utilizzo della lana. Più raro, invece, l'impiego del cashmere.

Pelliccia ecologica + stivali cuissardes + micro gonna + dolcevita

Pellicce ecologiche: le silhouette più trendy

Passiamo alle silhouette. La principale tendenza pellicce 2024 coincide con i volumi oversize e avvolgenti, la sensazione è davvero quella di rifugiarsi in un caldissimo abbraccio. Accanto alle pellicce lunghe, anche lunghissime (addirittura con breve strascico) troviamo quelle midi. E troviamo le giacche faux fur, che dunque non si propongono come alternativa al cappotto bensì ad altre tipologie di capospalla come il bomber e la varsity.

In alcuni casi, proprio i volumi sono… esagerati. Esasperano l’effetto fluffy. Ma anche questa è una scelta ben consapevole. Lo stesso dicasi per quei design talmente elaborati da risultare quasi scultorei; arricchiti da maxi reverse a scialle oppure privi di colletto, caratterizzati da studiate asimmetrie, bizzarre forme a uovo, spalle maxi e strutturate. Giochi creativi che appassionano. Se però preferisci le silhouette classiche, sarai ugualmente appagata: abbondano. Molto cool le linee a vestaglia!

Giacca faux fur + pantaloni oversize + t-shirt

Pellicce & colori

I colori delle pellicce inverno 2024 sono tendenzialmente neutri e/o legati alla natura: largo alla terra e alla sabbia, ai grigi, all’ocra, al verde oliva, al bianco ghiaccio. Al nero, ovviamente. Via libera, subito a seguire, ai maculati, sia nelle versioni più calde sia in quelle più grigiastre. E poi, anche in questo campo, continua la riscossa delle tonalità pastello e polverose. Delicate e chic. Non manca qualche impennata cromatica, che vede entrare in scena – per esempio – il rosso, il viola, il burgundy. Però, in linea di massima, predomina la sobrietà.

Giacca over in pelliccia ecologica + pantaloni decorati con strass + t-shirt cropped

Bene, a questo punto è tutto chiaro. Chiudiamo con qualche inspo per il tuo nuovo fur coat!

1 / 11 Courtesy of press office 1/11 Cappotto lungo effetto lupo (BB COUTURE) 2/11 Cappotto oversize in pelliccia ecologica (GIVENCHY) 3/11 Cappotto rosa cipria in teddy (STELLA MCCARTNEY) 4/11 Giacca oversize in pelliccia sintetica (MANGO) 5/11 Giacca Shrunk in materiale sintetico (BALENCIAGA) 6/11 Cappotto faux fur con cintura (HERNO) 7/11 Cappotto effetto pelliccia maculata (PINKO) 8/11 Cappotto in maglia effetto lince (ALAÏA) 9/11 Giacca effetto pelliccia arricciata (LUISA SPAGNOLI) 10/11 Cappotto in lana e cashmere (GABRIELA HEARST) 11/11 Cappotto faux fur (STAND STUDIO) PREV NEXT

