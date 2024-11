Dalla collezione Gap x Cult Gaia al lancio di Guess Underwear: fashion recap della settimana

T ante nuove collezioni, inediti sodalizi, grandi eventi: largo alle ultime notizie dal mondo della moda!

Le fashion news della settimana: noi siamo pronti, e tu? Sul pezzo, soprattutto! Gli ultimi giorni sono stati davvero ricchi di novità ed eventi. Gap e Cult Gaia hanno lanciato la collezione nata dal loro inedito sodalizio, che mira a omaggiare le donne. La loro bellezza, ma anche la loro forza. Gas ha festeggiato i suoi primi 40 anni con un appassionante viaggio nel tempo, mentre è stata finalmente svelata la collezione nata dalla partnership tra Adidas e Moon Boot. La curiosità è d’obbligo! Intanto è arrivato anche il frutto della quarta collaborazione tra Nove25 x The Bridge: una it-bag da non perdere. Scholl ha presentato Ivy e Kendall, scarpe che uniscono egregiamente il comfort con un’estetica glam, e Amazon sta coinvolgendo un numero crescente di clienti con il suo nuovo assistente virtuale Rufus.

PS. Don’t forget me sta portando avanti una piccola, grande rivoluzione con il denim rigenerativo, Scalo Milano Outlet&More ha festeggiato in grande l’apertura della nuova area e Guess Jeans ha concretizzato il lancio nel mondo dell’underwear. Andiamo più nel dettaglio!

Gap e Cult Gaia: una collezione per celebrare la forza delle donne

La prima delle fashion news di questa settimana riguarda un marchio molto amato dalla Gen Z, che è anche perfetto rappresentante dello stile casual americano: Gap. Proprio in questi giorni, infatti, è stata lanciata la collezione realizzata con Cult Gaia, brand di Los Angeles. Si tratta di 35 pezzi in tutto; le creazioni iconiche di Gap sono state reinterpretate sulla base dell’influenza moderna e scultorea di Cult Gaia. Obiettivo: celebrare la forza e la bellezza delle donne.

La collezione Gap x Cult Gaia propone una varietà di stili pensati per infondere sicurezza e valorizzare l’individualità. Dai capi eleganti ai mini abiti fluidi, introduce dettagli moderni come inserti a catena e finiture dorate su design classici, realizzati con tessuti di alta qualità. Catturano subito l’attenzione il bustino in denim, i pantaloni e la giacca in pelle coordinati, la camicia con schiena scoperta. Ma sono tante altre le proposte che intrigano e affascinano. Il riedit del celebre logo “arch” di Gap porta a leggere “Gaia” su un baseball cap e una felpa cropped: un modo per mettere in risalto la collaborazione creativa tra i due marchi.

Capi della nuova collezione Gap x Cult Gaia

Gas, un viaggio nel tempo per festeggiare i suoi primi 40 anni

Passiamo a un celebre marchio italiano specializzato nell’abbigliamento casual e nel denim in particolare: Gas. Che ha festeggiato il suo 40esimo anniversario con un evento esclusivo, Time Machine, tenutosi lo scorso 7 novembre al Super Club presso Superstudio, in via Tortona a Milano. È stato – appunto - un viaggio nel tempo, dagli anni ’80 a oggi, che si è snodato attraverso i momenti cardine della storia del brand. Gli ospiti hanno avuto la possibilità di rivedere i capi rappresentativi di ogni decade, insieme alle campagne e alle sfilate iconiche.

A dirla tutta, la riscoperta del passato per dare vita al presente e tracciare il futuro, è il percorso intrapreso da Gas già a partire dal 2022, grazie alla direzione creativa di Gregoria Carmagnini. Proprio questo percorso ha permesso di attingere all’anima autentica del marchio e trovare ispirazioni per una nuova visione stilistica. Il risultato è una rilettura contemporanea dei capi storici, con dettagli rinnovati, nuovi materiali e loghi rivisitati.

Allestimenti per il 40esimo anniversario di Gas

Adidas approda sulla neve… Con Moon Boot

Le fashion news di questa settimana raccontano anche di un nuovo sodalizio: quello tra Adidas Sportwear e Moon Boot. Per la prima volta insieme, i due marchi presentano una collezione ready to wear ideata per le avventure in città, che fonde lo stile inconfondibile del design après-ski con le caratteristiche dello street style. Sono capi di abbigliamento comodi e glam, tipicamente invernali; troviamo – tra l’altro – un set leggings+top corto, pantaloni parachute, hoodie cropped e dal taglio loose. C’è anche l’Adidas x Moon Boot Collegiate Jacket: un bomber oversize ispirato alla giacca varsity americana e caratterizzata da grafiche giocose e d’impatto.

E naturalmente ci sono gli stivali da neve, gli Adidas x Moon Boot Footwear, progettati in modo da “integrare” la leggerezza delle scarpe da running e dotati della tecnologia Boost di Adidas per un’efficace protezione contro gli agenti atmosferici.

Stivaletti, bomber, leggings e top cropped della collezione Adidas x Moon Boot

Nove25 x The Bridge: è arrivata la nuova limited edition

Andiamo avanti con il nostro recap delle fashion news. Nove25 e The Bridge rinnovano per la quarta volta la loro collaborazione e presentano la nuova limited edition. Si tratta di una mini bag a mezza luna realizzata nell’iconico pellame toscano conciato al vegetale che da sempre identifica The Bridge, sbassato e alleggerito per adattarsi alla morbidezza delle nuove forme.

Come le precedenti, anche questa borsa è disponibile soltanto nel colore nero. Presenta inoltre decorazioni realizzate con dettagli ispirati alla Puntinati, la più nota e amata delle collezioni Nove25. Non solo. Il lungo zip puller è impreziosito da un cuoricino, mentre sul fronte spiccano due borchiette che richiamano lo stile grintoso e raffinato del celebre marchio di gioielleria. Sono 300 pezzi, in vendita presso le boutique monomarca e sui webstore The Bridge e Nove25 nonché in alcuni multimarca selezionati.

La borsa Nove25 X The Bridge edizione 2024

Scholl presenta Ivy e Kendall

Si chiamano Ivy e Kendall e sono tra le nuove proposte della collezione Autunno Inverno 2024 di Scholl. Scarpe comode e cool, perfette per una semplice passeggiata in città ma anche per un aperitivo mondano. Ivy è un sabot con tomaia in pelle premium, plantare in sughero e suola in gomma ultraleggera.

Lo zoccolo Kendall, invece, si caratterizza per un design un po’ più chunky e un’audace fibbia sulla tomaia. Per la gioia delle più freddolese, è inoltre arricchito da un inserto in pelliccia sintetica. Entrambe le calzature sono dotate della tecnologia Softstep, per garantire il massimo grado di comfort.

Sabot Ivy (SCHOLL)
Zoccolo Kendall (SCHOLL)

È arrivato in Italia Rufus, l’assistente virtuale di Amazon basato sull’IA

Amazon ha annunciato il lancio in Italia di Rufus, il nuovo assistente virtuale per lo shopping basato sull’IA generativa. Alcuni clienti possono già utilizzare la versione beta tramite l’app di Amazon; nel corso delle prossime settimane, sarà disponibile per molti altri. Rufus è in grado di rispondere a moltissime domande. Di che tipo? Dalle più generiche alle più specifiche, ti facciamo un paio di esempi: “Dovrei acquistare scarpe da trail running o da corsa?”, “Quanto è resistente questo prodotto?”.

L’assistente virtuale indica prodotti specifici, permette di fare confronti tra proposte simili, dispensa consigli (per esempio per la scelta dei regali di Natale!), facilita la scoperta di nuovi articoli. Offre illuminanti dritte relative alle ricerche nella varie categorie di prodotti durante lo shopping online, aiuta a fare le scelte giuste per determinate occasioni. Tutto questo avviene, ovvio, all’interno dell’esperienza di acquisto su Amazon.it. Insomma, è proprio come avere a disposizione un vero personal shopper. Tieni anche presente che è sempre aggiornato sull’ampia selezione di prodotti disponibili su Amazon.it e su notizie/info provenienti da tutto il web. Sarai anche tu coinvolt* nel beta testing? Lo scoprirai aggiornando l’app di Amazon!

Rufus, l'assistente virtuale Amazon

PS. Don’t forget me e il denim rigenerativo

Tra le ultime fashion news, anche un input che arriva da PS. Don’t forget me, brand creato da Gala Co e specializzato nel settore del jeans, con filiera 100 per cento made in Italy. Ebbene, alcuni capi della collezione AI 2024 sono realizzati con il denim rigenerativo. Ne hai mai sentito parlare? Si tratta di un cotone premium coltivato per mezzo di tecniche di agricoltura rigenerativa che ripristinano e le funzioni naturali dell’ecosistema. Contribuendo, così, anche a salvaguardare la biodiversità e immagazzinare più CO2 nel sottosuolo.

Il denim rigenerativo rappresenta una piccola, grande rivoluzione. Che passa attraverso l’autenticità e la qualità. Del resto, PS. Don’t forget me ha sempre dato estrema importanza alla sostenibilità. Lo dimostrano anche i cartellini in denim riciclato, i rivetti nichel-Free, le etichette in ecofeltro Pet.

Denim rigenerativo by PS. Don’t forget me

Scalo Milano Outlet&More e il grande evento per festeggiare la nuova area

Musica dal vivo, musica e balli, giochi di luce, offerte esclusive: questi gli ingredienti dell'Opening Party organizzato nei giorni scorsi presso Scalo Milano Outlet & More, per celebrare la recente apertura della nuova area. Era presente anche il Re del cioccolato in persona, cioè il celebre Chef & Maître Chocolatier Ernst Knam.

A proposito del nuovo spazio: con questi 9.000mq in più, Scalo Milano Outlet & More si posiziona al terzo posto per dimensioni fra gli outlet in Italia. Inoltre è il primo a svilupparsi su quattro livelli, lo sapevi? Tra l’altro, l’ampliamento si è tradotto nell'arrivo di nuovi e prestigiosi marchi nazionali e internazionali, tra cui Colmar, Falconeri, Montezemolo, Sunglass Hut. Altri partner storici dell’outlet di Milano, come Adidas e Calvin Klein, hanno scelto l’area in questione per aprire concept store innovativi.

Guess Jeans annuncia il debutto di Guess Underwear

Chiudiamo il nostro giro delle ultime fashion news con un debutto. Quello di Guess Underwear, la nuova linea di intimo by Guess Jeans. Lo storico marchio, che affonda le sue radici nel mondo del denim, si apre così anche all’universo underwear.

E lo fa attraverso una visione che coniuga inclusività, comfort e sexyness, rivolgendosi a tutti con le sue linee uomo e donna. Pensata per incarnare il dna della West Coast, questa linea porta la firma creativa di Nicolai Marciano, direttore creativo di Guess. Il design è minimalista ma al contempo sofisticato, in grado di esaltare le forme del corpo con estrema naturalezza. Le linee pulite sono valorizzate da materiali morbidi e leggeri, nonché da una palette composta da tonalità neutre e più accese.

Tanga con fascia elastica logo (GUESS UNDERWEAR)
Reggiseno senza ferretto con fascia elastica logo (GUESS UNDERWEAR)
Bra sportivo con fascia elastica logo (GUESS UNDERWEAR)